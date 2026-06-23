Halbzeitfazit

Mit dem Stand von 3:0 gehen Portugal und Usbekistan am zweiten Spieltag der Gruppe K in die Pause. Ein Duell, das in der Anfangsphase nur eine Richtung kennt: das usbekische Tor. Portugal, das nach nur einem Punkt zum Auftakt mit Wut im Bauch spielt, belohnt sich früh. Ronaldo gelingt in der 6. Minute mit einer Direktabnahme nach einer Flanke von Cancelo sein erstes Turniertor.

Der «Siuuu»-Jubel ging gleich zweimal durch das Stadion – dank eines Stürmers: Cristiano Ronaldo. IMAGO/Anadolu Agency

Im weiteren Verlauf erhöht Mendes per Freistoss (17.). Doch die Usbeken erholen sich vom Anfangsschock: Ganiev bringt die Zentralasiaten mit einem Traumtor ins obere linke Eck zurück (29.), doch ein Foul bei der Entstehung verhindert den Anschluss. Portugal lässt sich davon nicht beeindrucken und kontert schnell. Ronaldo erhöht (39.) kurz vor der Pause.