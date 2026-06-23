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Ticker | Portugal - Usbekistan | 2. Spieltag Weltmeisterschaft 2026 Canada/Mexico/USA

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POR – UZB 3:0*

Publiziert 23. Juni 2026, 18:50

CR7-Doppelpack: Ronaldo trifft erneut für Portugal

LIVE

2. Spieltag

Portugal
3 – 0
Usbekistan

Portugal

Halbzeit

Usbekistan

Cristiano Ronaldo

-

6

10

Nuno Mendes

-

17

20

Cristiano Ronaldo

-

39

30
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Céline Eicher
Lenard Baum
Nino Vinzens
von
Céline Eicher
Lenard Baum
Nino Vinzens
34
8

Halbzeitfazit

Mit dem Stand von 3:0 gehen Portugal und Usbekistan am zweiten Spieltag der Gruppe K in die Pause. Ein Duell, das in der Anfangsphase nur eine Richtung kennt: das usbekische Tor. Portugal, das nach nur einem Punkt zum Auftakt mit Wut im Bauch spielt, belohnt sich früh. Ronaldo gelingt in der 6. Minute mit einer Direktabnahme nach einer Flanke von Cancelo sein erstes Turniertor.
Der «Siuuu»-Jubel ging gleich zweimal durch das Stadion – dank eines Stürmers: Cristiano Ronaldo.
Der «Siuuu»-Jubel ging gleich zweimal durch das Stadion – dank eines Stürmers: Cristiano Ronaldo.IMAGO/Anadolu Agency
Im weiteren Verlauf erhöht Mendes per Freistoss (17.). Doch die Usbeken erholen sich vom Anfangsschock: Ganiev bringt die Zentralasiaten mit einem Traumtor ins obere linke Eck zurück (29.), doch ein Foul bei der Entstehung verhindert den Anschluss. Portugal lässt sich davon nicht beeindrucken und kontert schnell. Ronaldo erhöht (39.) kurz vor der Pause.
Fast das Dreierpack für CR7: Ein Steilpass auf der rechten Seite überlistet die Abseitsfalle der Usbeken. Im Zentrum lauert dann Ronaldo, der den Ball an Nematov vorbeilegt. Doch Khusanov klärt in höchster Not auf der Torlinie. Kurz darauf ist Pause.
49'

Blick nochmals auf den nächsten Rekord

Während die Portugiesen nun die Zeit runterlaufen lassen, blicken wir auf einen erneuten Rekord Ronaldos mit seinem Doppelpack: Mit seinem Treffer für Portugal hat er den legendären Eusébio in der internen WM-Statistik überholt.
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47'

Viel Platz von Portugal

Die Usbeken melden sich in der Offensive zurück, weil die Iberer dem Gegner am eigenen Strafraum viel Raum lassen. Hamrobekov versucht es schliesslich aus zentraler Position, wird aber noch entscheidend geblockt. Der freilaufende Shomurodov ärgert sich entsprechend.
45'

Sechs Minuten Nachspielzeit

Die Partie verschiebt sich zunehmend ins Mittelfeldgeplänkel, während die Nachspielzeit von sechs Minuten angezeigt wird.
44'

Weitschuss von Shukurov

Die nächste Offensivaktion der Usbeken: Shukurov versucht es aus der zweiten Reihe, doch sein Abschluss zieht weit über das portugiesische Gehäuse.
42'

Wie antworten die Usbeken?

Nach dieser kalten Dusche sieht es so aus, als würde sich der Underdog weiterhin mit Defensivarbeit beschäftigen. Nach einem Freistoss kommt Felix über die linke Seite an den Ball und schliesst ab. Der Al-Nassr-Akteur verzieht jedoch und legt den Ball über die Querlatte.
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39'

3 : 0

Tor für Portugal! Doppelpack von Ronaldo! Die Usbeken, die mit ihrer Körperlichkeit nun etwas mehr in die Offensive kommen, werden von einem portugiesischen Konterspieler kalt geduscht. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld trägt Fernandes den Ball bis vor den Strafraum. Es folgt das Abspiel auf die rechte Seite zu Ronaldo. Dieser wartet, bis Nematov die Ecke weit aufmacht. Mit einem platzierten Rechtsschuss befördert er die Kugel ins linke Eck.
Ronaldo trift zum Doppelpack.
Ronaldo trift zum Doppelpack.AFP
37'

Kein Foul an CR7

Im Mittelfeld bringt Ashurmatov Ronaldo im Duell um den Ball zu Fall. Dieser fordert ein Foul. Doch der marokkanische Schiedsrichter lässt sich nicht beirren und das Spiel geht weiter.
35'

Costa hat den Ball

Die Cannavaro-Elf spielt nun auch mutiger. Fayzullayev wird mit einem langen Ball im Strafraum gesucht, doch Costa schaltet schnell, verlässt seinen Kasten und sichert den Ball.
33'

Usbeken etwas besser im Spiel

Nach der wilden Anfangsphase kommen die Usbeken zunehmend besser ins Spiel. Beflügelt vom zurückgenommenen Tor und mit mehr Ballbesitz verschieben sie das Geschehen in Richtung portugiesisches Tor. Ein Freistoss aus dem linken Halbfeld bleibt aber die beste Offensivaktion.
29'

Usbekistans Tor aberkannt

Kein Tor für Usbekistan! Da kommt die Antwort aus dem Nichts: Fayzullayev erobert mit einem sehr harten Tritt gegen Cancelo den Ball. Dann spielen die Usbeken schnell nach vorne, sodass Ganiev zentral vor dem Strafraum an den Ball kommt. Dieser legt die Kugel mit einem Traumschuss ins obere linke Toreck. Doch der VAR meldet sich wegen des Fouls an Cancelo und der marokkanische Schiedsrichter entscheidet, das Tor zurückzunehmen.
Diese Foul führte zur Aberkennung des Usbekistan-Treffers.
Diese Foul führte zur Aberkennung des Usbekistan-Treffers.AFP
26'

Spiel läuft wieder

In Houston rollt der Ball wieder. Usbekistan gelingt sogar die eine oder andere Passstafette, doch schnell fällt der Ball wieder an die Elf von Roberto Martinez.
23'

Trinkpause und Zeit für die Rekorde

Die erste Trinkpause bietet Usbekistan die Chance, etwas Luft zu schnappen. Währenddessen stellt Ronaldo mit seinem Tor gleich mehrere Rekorde auf. Er ist der erste Spieler, der bei sechs WM-Turnieren ein Tor erzielt hat, und der zweitälteste Spieler überhaupt nach Kameruns Roger Milla.
Der Rekordmann unter dem Jubel seiner Teamkameraden: Cristiano Ronaldo.
Der Rekordmann unter dem Jubel seiner Teamkameraden: Cristiano Ronaldo.IMAGO/Bildbyran
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21'

Partie geht weiter in die gleiche Richtung

Die Partie geht weiter in Richtung usbekisches Tor. Die Zentralasiaten wirken von den Angriffswellen der Iberer, die über Pässe von Fernandes oder Dribblings von Neves immer wieder im Strafraum festsetzen, zunehmend überfordert.
19'

Was macht denn Usbekistan?

Die Elf von Cannavaro war bislang offensiv sehr farblos, doch nun schaffen sie es zu einem Torschuss. Nasrullaev bringt nach Wiederanpfiff auf der linken Strafraumseite einen wuchtigen Schuss aufs Tor, den Costa abprallen lassen muss.
17'

2 : 0

Tor für Portugal! Mendes legt per Freistoss nach! Die Portugiesen haben eine sehr gute Freistossposition, zentral rund 16 Meter vor dem Tor. Alle warten auf CR7, der bereitsteht, doch dann schiesst plötzlich Mendes! Der Linksverteidiger bringt den Ball flach an der Mauer vorbei und erwischt Nematov auf dem falschen Fuss, der hier nicht gut aussieht. Ronaldo verzichtet und Mendes zaubert.
Jubel zwischen zwei Teamkollegen wie Torschützen: Cristiano Ronaldo und Nuno Mendes.
Jubel zwischen zwei Teamkollegen wie Torschützen: Cristiano Ronaldo und Nuno Mendes.IMAGO/Anadolu Agency
14'
Die erste gelbe Karte geht an Hamrobekov. Die usbekische Abwehr wirkt weiterhin überfordert. So holt er Neto direkt vor dem Strafraum von den Beinen.
14'

Langer Ball in Richtung Costa

Ein Fehler von Cancelo führt zu einem gefährlichen Ballverlust im Mittelfeld. Doch die Usbeken spielen die Situation danach nicht sauber aus. Costa, der schnell aus seinem Tor eilt, kann den Ball gegenüber dem anrennenden Shomurodov kontrollieren.
12'

Chance an Chance

Die Cannavaro-Elf steht mit allen Spielern hinten, während die Portugiesen weiterhin mit schnellen Vorstössen versuchen, die Abwehr der Usbeken zu überwinden.
9'

Wie reagiert Usbekistan?

Die Rollen sind im Spiel bislang verteilt. Usbekistan muss sich hinten reinstellen und wirkt mit den Anläufen der Iberer eher überfordert. Schon in der Anfangsphase merkt man die Wut der Martinez-Elf nach dem Remis gegen den Kongo.
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6'

1 : 0

Tor für Portugal! Ronaldo trifft! Da lässt Ronaldo die Kritiker verstummen und feiert mit den Einwechselspielern. Die portugiesische Anfangsphase wird belohnt: Cancelo bringt eine Flanke vom rechten Strafraumeck in Richtung Fünfmeterraum. Dort lässt Usbekistan Ronaldo viel Raum und mit einem satten Direktabschluss ins rechte Eck rauscht der Ball ins Tor. Schlussmann Nematov ist machtlos.
SRF
4'

Ronaldo vergibt nächste Grosschance!

Die Portugiesen müssen sich beweisen und Ronaldo verpasst die nächste Gelegenheit. Mendes trägt den Ball auf der linken Seite bis vor den Strafraum. Im Zentrum lauert natürlich Ronaldo, doch CR7 trifft den Ball nicht sauber und die Kugel rauscht aus dem Strafraum. Nächste gute Gelegenheit!
2'

Portugal vergibt

Portugal lässt die erste grosse Torchance liegen. Neto trägt den Ball über die rechte Seite von der Grundlinie in die Gefahrenzone. Über Neves gelangt der Ball zu Fernandes, doch der Manchester-United-Captain legt den Ball über die Querlatte. Da wäre mehr drin gewesen!

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