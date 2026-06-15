Fussball-WM: Uruguay kommt gegen Saudi-Arabien nicht über Remis hinaus

Rettete Uruguay im WM-Spiel gegen Saudi-Arabien spät einen Punkte: Maxi Araujo (links). IMAGO/DeFodi Images

Lange sah es nach einer Blamage aus, dann rettete Maxi Araujo (80. Minute) Uruguay im ersten WM-Spiel mit seinem Ausgleichstreffer gegen Saudi-Arabien. Am Ende hiess es gegen die Spieler aus der Wüste 1:1.

Vor allem in der ersten Halbzeit hatten die «Urus» sichtlich Mühe. Abdulelah Al-Amri (41.) hatte Saudi-Arabien in Führung gebracht und Hoffnungen auf einen zweiten Coup nach dem Sensations-Sieg bei der WM 2022 gegen den späteren Weltmeister Argentinien gemacht. Mit dem Remis ist für das Team des griechischen Trainers Georgios Donis nach dem ersten Spieltag noch alles möglich. Zuvor hatte Spanien gegen Aussenseiter Kap Verde nur 0:0 gespielt.

Nach dem Seitenwechsel drehten die Südamerikaner dann aber auf und erspielten sich jenste Chancen und schliesslich den Ausgleich. Real-Profi Federico Valverdo verpasste anschliessend den Führungstreffer gleich mehrfach.