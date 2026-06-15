Wechsel Uruguay. Rodrigo Aguirre kommt für Federico Viñas.
90'
Vorbeigeschossen. Mathías Olivera (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, aber der Ball geht links vorbei. Vorbereitet von Juan Manuel Sanabria mit einer Flanke.
89'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Abdulelah Al Amri.
Werbung
88'
Abseits Uruguay. Brian Rodríguez spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Juan Manuel Sanabria im Abseits.
87'
Vorbeigeschossen. Saud Abdulhamid (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss rechts im Strafraum, , allerdings fliegt die Kugel drüber.
87'
Ball abgeblockt. Mohamed Kanno (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
85'
Rodrigo Bentancur (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
85'
Foul von Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien).
83'
Vorbeigeschossen. Brian Rodríguez (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei. Vorbereitet von Nicolás de la Cruz mit einem langen Ball.
83'
Vorbeigeschossen. Sebastián Cáceres (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp drüber. Vorbereitet von Nicolás de la Cruz mit einer Flanke nach einer Ecke.
82'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Mohamed Kanno.
82'
Ball abgeblockt. Juan Manuel Sanabria (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Mathías Olivera.
81'
Wechsel Saudi-Arabien. Nawaf Bu Washl kommt für Mohammed Abu Al Shamat.
81'
Wechsel Uruguay. Brian Rodríguez kommt für Maxi Araújo.
Werbung
80'
1 : 1
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Uruguay ist 1:1. Maxi Araújo (Uruguay) trifft mit dem linken Fuss links im Fünfmeterraum, unten links.
80'
Ball pariert. Federico Viñas (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Mathías Olivera mit einer Flanke.
79'
Ball abgeblockt. Nicolás de la Cruz (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Rodrigo Bentancur.
76'
Nicolás de la Cruz (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
76'
Foul von Mohammed Abu Al Shamat (Saudi-Arabien).
74'
Foul von Sebastián Cáceres (Uruguay).
74'
Feras Al Brikan (Saudi-Arabien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
73'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Feras Al Brikan.
73'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Moteb Al Harbi.
72'
Agustín Canobbio (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
72'
Foul von Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien).
72'
Wechsel Uruguay. Nicolás de la Cruz kommt für Manuel Ugarte.
72'
Das Spiel läuft wieder.
69'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
Werbung
68'
Rodrigo Bentancur (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
68'
Foul von Nasser Al Dawsari (Saudi-Arabien).
67'
Ball abgeblockt. Guillermo Varela (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird jedoch abgeblockt.
67'
Ball pariert. Federico Valverde (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss vom linken Flügel aus spitzem Winkel der Schuss wird aber links oben gehalten.
66'
Maxi Araújo (Uruguay) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
66'
Foul von Mohammed Abu Al Shamat (Saudi-Arabien).
63'
Wechsel Saudi-Arabien. Nasser Al Dawsari kommt für Musab Al Juwayr.
Werbung
63'
Das Spiel läuft wieder.
61'
Das Spiel ist unterbrochen aufgrund einer Verletzung Mohammed Al Owais (Saudi-Arabien).
60'
Vorbeigeschossen. Juan Manuel Sanabria (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss links im Sechzehner, aber der Ball geht links vorbei.
60'
Ball pariert. Manuel Ugarte (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber links unten gehalten. Vorbereitet von Rodrigo Bentancur.
59'
Vorbeigeschossen. Agustín Canobbio (Uruguay) versucht es nach ungewöhnlichem Körpereinsatz aus der Strafraummitte, aber das Leder geht rechts hoch und weit vorbei. Vorbereitet von Guillermo Varela mit einer Flanke.
54'
Vorbeigeschossen. Manuel Ugarte (Uruguay) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch der Ball geht knapp links vorbei nach einer Ecke.
53'
Ball abgeblockt. Mathías Olivera (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxi Araújo mit einer Flanke.
Werbung
53'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Moteb Al Harbi.
52'
Abseits Uruguay. Juan Manuel Sanabria spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Federico Viñas im Abseits.
50'
Vorbeigeschossen. Federico Viñas (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch der Ball geht knapp links vorbei. Vorbereitet von Maxi Araújo mit einer Flanke nach einer Ecke.
50'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Abdullah Al Khaibari.
47'
Abseits Uruguay. Federico Viñas spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxi Araújo im Abseits.
46'
Ball pariert. Federico Viñas (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Guillermo Varela mit einer Flanke.
45'
Wechsel Uruguay. Agustín Canobbio kommt für Darwin Núñez.
Werbung
45'
Wechsel Uruguay. Juan Manuel Sanabria kommt für Matías Viña.
Die 1. Halbzeit ist zu Ende, der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Uruguay ist 1:0.
49'
Abseits Uruguay. Mathías Olivera spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Matías Viña im Abseits.
46'
Abseits Uruguay. Guillermo Varela spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Maxi Araújo im Abseits.
46'
Der vierte Offizielle kündigt 4 Minuten Nachspielzeit an.
46'
Vorbeigeschossen. Darwin Núñez (Uruguay) versucht es per Kopf links im Fünfmeterraum, doch die Kugel geht rechts vorbei. Vorbereitet von Maxi Araújo mit einer Flanke nach einer Ecke.
45'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Abdulelah Al Amri.
Werbung
45'
Ball pariert. Federico Viñas (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber links oben gehalten. Vorbereitet von Maxi Araújo mit einer Flanke.
44'
Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien) sieht eine Gelbe Karte für überhartes Einsteigen.
44'
Maxi Araújo (Uruguay) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
44'
Foul von Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien).
41'
1 : 0
Tor! Der Spielstand zwischen Saudi-Arabien und Uruguay ist 1:0. Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien) trifft mit dem rechten Fuss aus kürzester Distanz in die Tormitte nach einer Ecke.
40'
Ball pariert. Mohamed Kanno (Saudi-Arabien) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Musab Al Juwayr mit einer Flanke.
40'
Ecke Saudi-Arabien. Die Ecke wurde verursacht von Manuel Ugarte.
Werbung
39'
Vorbeigeschossen. Abdullah Al Khaibari (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, doch die Kugel geht rechts vorbei.
38'
Ecke Saudi-Arabien. Die Ecke wurde verursacht von Fernando Muslera.
38'
Ball pariert. Abdulelah Al Amri (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Strafraummitte, der Schuss wird aber hoch in der Mitte des Kastens gehalten.
37'
Ecke Saudi-Arabien. Die Ecke wurde verursacht von Fernando Muslera.
36'
Foul von Rodrigo Bentancur (Uruguay).
36'
Moteb Al Harbi (Saudi-Arabien) bekommt in der gegnerischen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
34'
Foul von Darwin Núñez (Uruguay).
Werbung
34'
Mohammed Al Owais (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Federico Valverde (Uruguay).
31'
Moteb Al Harbi (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Maxi Araújo (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
31'
Foul von Saud Abdulhamid (Saudi-Arabien).
30'
Foul von Maxi Araújo (Uruguay).
30'
Saud Abdulhamid (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
28'
Sebastián Cáceres (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
28'
Foul von Musab Al Juwayr (Saudi-Arabien).
27'
Das Spiel läuft wieder.
23'
Das Spiel ist unterbrochen für eine Getränkepause.
23'
Abseits Uruguay. Guillermo Varela spielt einen Pass nach vorne, aber die Unparteiischen sehen Federico Viñas im Abseits.
22'
Ecke Saudi-Arabien. Die Ecke wurde verursacht von Matías Viña.
21'
Vorbeigeschossen. Rodrigo Bentancur (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, doch die Kugel geht rechts vorbei nach einer Standardsituation.
Werbung
20'
Matías Viña (Uruguay) bekommt auf dem linken Flügel einen Freistoss zugesprochen.
20'
Foul von Saud Abdulhamid (Saudi-Arabien).
19'
Sebastián Cáceres (Uruguay) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
19'
Foul von Salem Al Dawsari (Saudi-Arabien).
18'
Vorbeigeschossen. Salem Al Dawsari (Saudi-Arabien) versucht es mit dem rechten Fuss aus der Distanz, aber das Leder geht knapp rechts vorbei.
7'
Foul von Guillermo Varela (Uruguay).
7'
Moteb Al Harbi (Saudi-Arabien) bekommt in der eigenen Hälfte einen Freistoss zugesprochen.
Werbung
5'
Ball abgeblockt. Federico Viñas (Uruguay) versucht es per Kopf aus der Strafraummitte, der Schuss wird jedoch abgeblockt. Vorbereitet von Maxi Araújo mit einer Flanke.
5'
Ecke Uruguay. Die Ecke wurde verursacht von Mohammed Abu Al Shamat.
5'
Ball pariert. Maxi Araújo (Uruguay) versucht es mit dem linken Fuss aus der Distanz, der Schuss wird aber in der Mitte des Kastens gehalten. Vorbereitet von Matías Viña.
Anstoss 1. Halbzeit. Wir freuen uns auf eine spannende Begegnung zwischen Saudi-Arabien und Uruguay.
Die Aufstellungen folgen in Kürze, das Aufwärmen läuft gerade.