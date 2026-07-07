Der entscheidende Elfer. SRF

Die Szene des Spiels

Der von der Spannung geprägte WM-Achtelfinal zwischen der Schweiz und Kolumbien endet nach 120 Minuten torlos. Einmal mehr muss ein Penaltyschiessen über das Weiterkommen der Nati entscheiden. Im Elferkrimi behalten die Schweizer die Nerven, womit die Nati erstmals zwei K.o.-Runden an einer WM übersteht und erstmals seit 1954 wieder einen WM-Viertelfinal erreicht. Rubén Vargas verwandelt den entscheidenden Elfer! Davinson Sanchez und Cucho Hernandez verschiessen bei den Kolumbianer ihre Penalties. Bei der Schweiz schiesst Manuel Akanji drüber, doch am Ende ist das aus Schweizer Optik komplett egal. Jetzt wartet Argentinien. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 12. Juli 2026, um 03:00 Uhr Schweizer Zeit.

Die Schlüsselfiguren

Gregor Kobel hat endlich seinen grossen Moment im Schweizer Nationalteam. Schon in der regulären Spielzeit hat er einige starke Paraden, ehe er in der Verlängerung einmal im Stile seines Vorbildes Oliver Kahn den Ball im Hechtsprung pariert. Im Penaltyschiessen kann er Hernandez’ Schuss parieren und hat so entscheidenden Anteil am historischen Schweizer Sieg.

Riesenjubel bei der Nati. Getty Images via AFP

Das bessere Team

Die Startphase gehört den Kolumbianern, die das Zepter an sich reissen und die Schweizer in die Defensive drängen. Nach der ersten Trinkpause kommt die Nati besser ins Spiel, aber es bleibt ein zähes Ringen auf dem Platz. Die beiden Teams neutralisieren sich über fast die ganzen 90 Minuten, ohne viele Torchancen zuzulassen. In der Verlängerung hat Kolumbien erst die riesige Chance, als Jhon Lucumi Gegenspieler Cedric Itten bei einem Eckball entwischt und die Kugel per Kopf an die Latte zimmert. Wenig später scheitert auch Zeki Amdouni aus aussichtsreicher Lage, ebenso wie in der 116. Minute Jaminton Campaz bei Kolumbien, der einen fatalen Fehler Granit Xhakas nicht ausnutzen kann. So muss am Ende das Penaltyschiessen über Sieg und Niederlage entscheiden.

Das Tribünengezwitscher

Die Gelbe Wand steht normalerweise in Dortmund, doch an diesem Dienstag erstrahlt auch das BC Place Stadium in Vancouver im Gelb angesichts der unglaublich vielen kolumbianischen Fans vor Ort. Schätzungsweise gegen 35’’000 Anhänger der Cafeteros machen den WM-Achtelfinal im ausverkauften Stadion der Vancouver Whitecaps (über 52’000 Zuschauer) zum Heimspiel für die Kolumbianer.

Die Tore

Fehlanzeige

So gehts weiter

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 12. Juli 2026, um 03:00 Uhr Schweizer Zeit findet der letzte WM-Viertelfinal statt. der Viertelfinal. Für die Nati kommt es dort zum grossen Duell mit Argentinien um Superstar Lionel Messi.