Mikel Merino lässt seinen Gefühlen freien Lauf: Der spanische Joker bejubelt seinen Siegtreffer in der 88. Minute, der Belgien aus dem Turnier schoss. AFP

Szene(n) des Spiels

Das 1:0 für Spanien (30. Minute): Nach einer dominanten Anfangsphase der Spanier erzielte Fabián Ruiz die verdiente Führung. Er lauerte im Strafraum und staubte nach einem Abpraller per Rechtsschuss eiskalt ab.

Der überraschende Ausgleich (41. Minute): Praktisch aus dem Nichts und mit der ersten echten belgischen Torchance markierte Charles De Ketelaere das 1:1. Nach einer präzisen Flanke von Timothy Castagne traf er per Kopf und beendete damit Spaniens historische Serie von über 600 WM-Minuten ohne Gegentor.

Charles De Ketelaere jubelt nach seinem überraschenden Ausgleichstor in der 41. Minute. Der belgische Stürmer brachte sein Team kurzzeitig zurück ins Spiel. AFP

Der späte Siegtreffer für Spanien (88. Minute): Nur drei Minuten nach seiner Einwechslung avancierte Mikel Merino zum Matchhelden. Er nutzte eine späte Unkonzentriertheit der belgischen Hintermannschaft und traf zum viel umjubelten 2:1-Endstand, der Spanien ins Halbfinale gegen Frankreich katapultierte.

Die Schlüsselfigur

Bitteres Aus von Thibaut Courtois (71. Minute): Nach mehreren starken Paraden verletzte sich der belgische Starkeeper am linken Oberschenkel. Im Anschluss an eine kurze Behandlungspause musste er unter Tränen ausgewechselt und durch den 24-jährigen WM-Debütanten Senne Lammens ersetzt werden, der nach über einer Viertelstunde unglücklich das 1:2 kassierte.

Thibaut Courtois verlässt unter Tränen das Feld. Bruno Fahy/Belga/dpa

Das bessere Team

Spanien zog verdient in den WM-Halbfinal ein und war über weite Strecken die klar bessere Mannschaft. Die Selección kontrollierte das Spiel, erspielte sich deutlich mehr Chancen und liess Belgien offensiv kaum zur Entfaltung kommen.

Zwar hielt Thibaut Courtois sein Team mit mehreren Paraden lange im Spiel, nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung nutzte Spanien die Unsicherheit in der belgischen Defensive eiskalt aus. Matchwinner wurde Joker Mikel Merino, der kurz nach seiner Einwechslung den Siegtreffer erzielte.

Tribünengezwitscher

Javier Bardem ist der grosse Edelfan der Spanier an der WM 2026. Der Oscar-Preisträger verfolgt das Viertelfinalspiel zwischen Spanien und Belgien im Stadion, nachdem er bereits gemeinsam mit Ehefrau Penélope Cruz und Sängerin Rosalía frühere K.-o.-Spiele besucht hatte.

Javier Bardem und Penélope Cruz jubeln auf der Tribüne: Der spanische Schauspieler feiert Spaniens Siegtreffer im Viertelfinale gegen Belgien im Los-Angeles-Stadion. AFP

Für Diskussionen sorgte Bardem bereits gegen Österreich, als er auf der Tribüne eine palästinensische Flagge zeigte. Auch sein Outfit wurde in Spanien thematisiert: Statt im roten Nationaltrikot erschien er in einem schlichten grünen T-Shirt, während Penélope Cruz die Selección im offiziellen Jersey unterstützte. Gegen Belgien tat er es seiner Frau allerdings gleich.

Die Tore

30’ | 1:0 | Ruiz steht goldrichtig. Der Angriff wurde durch ein starkes Zusammenspiel zwischen Yamal und Porro eingeleitet.

41’ | 1:1 | De Ketelaere schockt Spanien mit einem präzisen Abschluss.

88’ | 2:1 | Joker Merino sticht nach einem Abpraller vom Ersatzgoalie gnadenlos zu.

So gehts weiter

Spanien zieht nun in den Halbfinal ein und trifft dort am 14. Juli auf Frankreich. Anpfiff ist um 21 Uhr Schweizer Zeit.