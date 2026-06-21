Lamine Yamal traf zum frühen 1:0 für Spanien. IMAGO/Xinhua

Die Szene des Spiels

Einbahnstrassenfussball in Atlanta! Nach zehn Minuten erlöste Superstar Lamine Yamal eine ganze Nation und sorgte für den ersten WM-Treffer Spaniens seit rund 300 Minuten. Der 18-Jährige vollendete einen Angriff über die linke Seite am zweiten Pfosten mühelos und sorgte so früh in der Partie für klare Verhältnisse. Spätestens ab dem 1:0 spielten die Spanier teils Katz und Maus mit ihrem Gegner.

Die Schlüsselfigur(en)

Die grossen Figuren waren auf Seiten der Spanier die Torschützen aus der ersten Halbzeit. Im Gegensatz zum ersten Spiel startete der lange Zeit angeschlagene Yamal gegen Saudi-Arabien von Beginn an und sorgte bereits in den Startminuten für mächtig Wirbel auf der rechten Seite. Neben Yamal glänzte auch Mikel Oyarzabal und stellte mit einem Doppelpack innert drei Minuten auf 3:0.

Das bessere Team

Die Spanier schnürten Saudiarabien ab Anpfiff in die eigene Zone ein und liessen von Beginn an keine Zweifel offen, wer in diesem Spiel als Sieger vom Platz gehen würde. Erst nach rund einer halben Stunde schalteten die Spanier einen Gang herunter und überliessen dem Gegner etwas mehr den Ball. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen. Saudiarabien kam erst in der 81. Minute zum ersten Schuss auf das Tor von Spanien-Keeper Unai Simon.

Das Tribünengezwitscher

Beinahe hätte Stürmer Oyarzabal Geschichte geschrieben und als erster Spanier überhaupt einen Hattrick an einer WM erzielt. Nachdem er bereits das 2:0 und 3:0 erzielt hatte, scheiterte er wenig später am Querbalken.

Hätte mit einem dritten Treffer Geschichte geschrieben: Mikel Oyarzabal. IMAGO/Sports Press Photo

Die Tore

10’ | 1:0 | Yamal steht am zweiten Pfosten goldrichtig und verwertet eine flache Hereingabe von der linken Seite zur frühen Führung.

21’ | 2:0 | Nach einer Ecke behielt Oyarzabal im Getümmel die Übersicht und traf aus kurzer Distanz zum 2:0.

24’ | 3:0 | Nur drei Zeigerumdrehungen später stand Oyarzabal wieder richtig und schloss eine herrliche Kombination zum 3:0 ab.

48’ | 4:0 | Direkt nach der Pause schlug Spanien wieder zu. Cucurella provozierte nach einer Ecke ein Eigentor.

So gehts weiter

Für beide Teams steht am 27. Juni um 2 Uhr am Morgen das letzte Gruppenspiel auf dem Programm. Spanien trifft auf Uruguay, Saudi-Arabien auf Kap Verde. Während die Spanier mit dem Dreier für den Sechzehntelfinal planen dürfen, brauchen die Saudis am letzten Spieltag sicherlich drei Punkte, um vom Weiterkommen träumen zu dürfen.