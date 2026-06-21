Diesen Rat haben die Spanier heuten nicht befolgt:
Die saudi-arabische Verteidigung kann heute nicht überzeugen:
Zwischenfazit zum Spiel
Die ersten 45 Minuten sind vorbei und zusammenfassend lässt sich sagen, dass Saudi-Arabien sich glücklich schätzen kann, nur mit 0:3 hinten zu liegen.
Die Spanier haben direkt nach Anpfiff das Zepter übernommen und versuchen, sich den Frust nach dem Spiel gegen Kap Verde von der Seele zu schiessen.
Das erste Tor des Spiels erzielte Yamal bereits in der 10. Minute, die zwei weiteren Tore wurden in der 31. und 34. Minute durch Oyarzabal erzielt.
Der Schiedsrichter pfeift zur Pause.
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48'
Spanien lässt nichts anbrennen
Seit dem dritten Treffer ist das Selbstvertrauen der Saudis wohl völlig dahin. Zwischenzeitlich hatten sich die Grünen Falken etwas aufgebäumt und versucht, die Spanier früher zu pressen. Doch dieser Versuch missglückte und Spanien erzielte das 3:0, woraufhin sich die Saudis wieder weit in der eigenen Hälfte einigeln.
41'
Spanien sucht das 4:0
Oyarzabal möchte in der ersten Halbzeit wohl noch den Hattrick vollmachen!
Der Spanier kommt auf der linken Seite vor dem Strafraum an den Ball und zieht direkt ab. Doch ein Gegenspieler bringt noch ein Bein dazwischen und kann den Schussversuch verhindern. Der Ball landet jedoch direkt wieder bei dem Spanier. Der anschliessende Schussversuch von Oyarzabal zischt knapp drei Meter am saudi-arabischen Tor vorbei.
34'
Oyarzabal trifft Latte
Saudi-Torhüter Alowais versucht, einen missglückten Schuss im Strafraum zu klären, doch der Ball landet bei Oyarzabal, der direkt abzieht und versucht, den Torhüter zu düpieren. Der Schuss wird immer länger und scheint bereits im Tor zu enden, doch er prallt an die Latte und geht ins Aus. Ein 4:0 würde wohl einen absoluten Schlussstrich unter das Spiel ziehen.
30'
Wer profitiert von der Trinkpause?
Die Trinkpause ist vorbei. Die Saudi-Araber laufen den Spaniern seit Anpfiff praktisch nur hinterher und bekommen deren Offensive nicht in den Griff. Ein Schluck Wasser und neue taktische Anweisungen werden den Saudis sicher etwas helfen.
Auf der anderen Seite könnte das Momentum der Spanier etwas verpuffen, da sie sich den Frust von der Seele geschossen haben und sich nun auf Anweisung von Trainer De la Fuente etwas mässigen könnten.
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24'
3 : 0
Schon wieder Oyarzabal!
Schon wieder steht der Stürmer goldrichtig. Dieses Mal ist es Olmo, der den Ball nach einer Flanke von Cucurella weiterköpft. Oyarzabal muss nur noch den Fuss hinhalten und der Ball landet im Tor.
Der spanische Stürmer war im Spiel gegen Kap Verde die Unglücksfigur. In den ersten 30 Minuten hatte er keine Ballberührung. Heute hat er nach 25 Minuten bereits zwei Tore erzielt.
21'
2 : 0
Spanien erhöht auf 2:0!
Yamal bringt den Ball per Ecke zur Mitte. Der Ball landet bei Olmo, der direkt abzieht, doch der Ball fliegt weit am Tor vorbei. Ein Spanier bringt noch ein Bein dazwischen und der Ball springt in die Höhe. Schlussendlich landet der Ball bei Oyarzabal, der ihn an Alowais vorbei ins Netz schiebt.
19'
Saudi-Arabien versucht, sich neu aufzubauen
Die Saudi-Araber haben sich vom ersten Gegentreffer erholt und versuchen nun verstärkt, die Spanier bereits früh zu stören. Hierzu rücken sie weiter nach vorne und setzen Rodri und Pedri bei Ballführung unter Druck.
15'
Spanien dominiert und überzeugt
Das Tor der Spanier überrascht wohl niemanden: In den ersten 15 Minuten verzeichneten sie beinahe 80 Prozent Ballbesitz, sechs Torschüsse und 103 zu 31 Pässen. Mit diesem ersten Tor wird den spanischen Spielern eine grosse Last von den Schultern fallen.
10'
1 : 0
Toooor für Spanien!
Natürlich ist es der Goldjunge Yamal, der das 1:0 für die Spanier erzielt. Nach einem langen Abstoss der Saudis rücken diese weit nach vorne. Der Ball landet jedoch über Umwege bei Oyarzabal, der sich auf der linken Seite bis fast zur Grundlinie durchsetzt. Dort angekommen, spielt er den Ball durch den Strafraum zu Yamal, der ihn nur noch einschieben muss.
6'
Saudi-Arabien kann Konter nicht ausspielen
Alharbi erarbeitet sich für Saudi-Arabien die erste Kontermöglichkeit. Der Saudi-Araber sprintet nach einem Ballgewinn über die linke Seite auf das Tor von Simon zu. Doch er findet keine Lücke und spielt den Ball zurück ins Mittelfeld. Dort steht ein Spanier goldrichtig und gewinnt den Ball zurück.
3'
Erster Eckball für Spanien
Yamal spielt den Ball kurz aus und macht mit Pedri einen Doppelpass. Die anschliessende Flanke von Yamal ist jedoch zu tief angesetzt, sodass die Saudi-Araber den Ball klären können. Der Ball landet jedoch direkt wieder bei La Furia Roja. Bisher wird praktisch nur in der Hälfte von Saudi-Arabien Fussball gespielt.
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1'
Yamal zeigt, was er kann
Die Saudi-Araber fallen direkt nach dem Anstoss tief in die eigene Hälfte zurück und lauern auf Konterchancen. Die Spanier bringen den Ball zu Yamal, der auf der rechten Seite zwei Gegenspieler ausspielt. Die anschliessende Flanke wird jedoch weggeköpft.
Das Spiel ist angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist der Brasilianer Raphael Claus.
Bald geht's los!
Die Spieler betreten derzeit das Feld und werden in Kürze die Hymnen anstimmen.
Wie lange kann Yamal spielen?
Wie lange Yamal heute spielen kann, ist eine offene Frage, die wohl niemand so richtig beantworten kann. Seit einiger Zeit plagt das 18-jährige Supertalent eine Oberschenkelmuskulaturverletzung. Im Spiel gegen Kap Verde stand der Spanier etwa 20 Minuten auf dem Platz und fiel durch seine offensiven Aktionen direkt auf. Seine Verletzung ist aber noch nicht ganz ausgeheilt und er wird wohl heute nicht das ganze Spiel auf dem Platz stehen können.
Blick auf die Sozialen Medien
Das Social-Media-Team der Spanier hat sich etwas ganz Besonderes überlegt, um die Startelf zu präsentieren:
Die spanischen Fans sorgen in Atlanta für gehörig Stimmung:
Das Atlanta Stadium ist jedenfalls den WM-Spielen würdig:
Vorbericht zum Spiel
In Atlanta treffen heute zwei Mannschaften aufeinander, die in ihrem ersten Spiel bei dieser WM beide unentschieden gespielt haben. Die Gefühlslage nach diesen Spielen könnte jedoch nicht unterschiedlicher sein. Spanien konnte gegen Kap Verde überraschenderweise keinen Treffer erzielen. Das Spiel endete 0:0, woraufhin die spanische Presse heftig über die Mannschaft herfiel.
Saudi-Arabien konnte im Gegenzug ein überraschendes 1:1 gegen Uruguay erspielen: Die Grünen Falken gingen kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit durch Al-Amri in Führung und kassierten erst in der 80. Minute den Ausgleich.
Diese Begegnung gab es insgesamt bereits drei Mal, jedes Mal gewannen die Spanier überzeugend. Besonders das 5:0 von 2012 bleibt hierbei in Erinnerung. Damals spielten jedoch noch Torres, Fabregas oder Busquets für La Furia Roja, heute müssen es Yamal, Pedri und Oyarzabal richten.
Wie geht die Partie aus?
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Herzlich willkommen
Nach dem torlosen Remis gegen Kap Verde ist Spanien im Duell mit Saudi-Arabien gefordert. Die Partie ab 18 Uhr im Ticker.