Zwischenfazit zum Spiel

Die ersten 45 Minuten sind vorbei und zusammenfassend lässt sich sagen, dass Saudi-Arabien sich glücklich schätzen kann, nur mit 0:3 hinten zu liegen.

Die Spanier haben direkt nach Anpfiff das Zepter übernommen und versuchen, sich den Frust nach dem Spiel gegen Kap Verde von der Seele zu schiessen.

Das erste Tor des Spiels erzielte Yamal bereits in der 10. Minute, die zwei weiteren Tore wurden in der 31. und 34. Minute durch Oyarzabal erzielt.