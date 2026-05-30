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WM 2026 Übersicht
USA, Mexiko, Kanada
Spielplan, Tabelle, Resultate – alles zur Fussball-WM
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Heim-WM 2026
Nach Finaleinzug
Festhütte bebt: «Affengeil! Davon träumen wir schon lange»
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Schweiz oder Kamerun?
«Das war ein Drama» – Embolo zur Nationenfrage als Teenager
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Nati
«Hartnäckige Hunde»: Embolo will nichts von Rücktritten wissen
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Gemeinsame Massnahmen
Wegen Ebola: WM-Gastgeber kündigen Einreiseverbot an
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Nati-Captain Xhaka
«Die Erwartungen von aussen sind gross, intern aber noch grösser»
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Routinier zu WM-Ticket:
«Bin extrem stolz und hätte mir das nie erträumt»
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Orakel tippt WM-Sensation – was machst du?
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UBS-CEO
Ermotti besucht Nati-Training und zeigt seine Ballkünste
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News-Ticker
Fussball-WM 2026
Rieder verpasst angeschlagen das Training mit UBS-CEO Ermotti
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Kartbahn und Heli
Ronaldo, Messi oder Neymar, wer gewinnt die «WM» der Luxusvillen?
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WM-Teaser
McGregor und König Harald schwören ihre Länder auf die WM ein
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50-Millionen-Mann
Rasanter Aufstieg: Johan Manzambi ist der Shootingstar der Nati
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WM-Ticker
WM 2026
Niederlande setzen auf Brasil-Kicker – mehrere Stars fehlen
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Podcast «Anderi Liga 2.0»
«Dieses Aufgebot ist ein Witz und Wahnsinn»
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Nati-Camp in St. Gallen
«Muheim ist bildhübsch» – Fans bringen HSV-Star in Verlegenheit
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WM 2026
Nachricht haute Brasiliens Torwart um
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Bis zu 1000 Franken
Panini teurer denn je: «Meine Kinder gaben ganzes Sackgeld aus»
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Torwart-Diskussion
«Das war nicht in Ordnung»: Hoeness kritisiert Nagelsmann
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YB-Legende
Geplatzter WM-Traum für Nati-Talent: «Bitter, aber verständlich»
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Garcia und Yamal
Gibt schon böse Gerüchte: Ist sie die neue Liebe des Wunderkinds?
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WM 2026
«Eine Katastrophe»: Deutschland-Kader ist fix – Ex-Spieler wütet
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Spontanes Gipfeltreffen
«Bereit für den WM-Final?» – Ermotti überrascht Yakin
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Nati
Murat Yakin, habt ihr eine Prämie für den WM-Pokal ausgehandelt?
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WM-Kolumne
Gygax am Ball
«Diese Nati darf und muss gross denken – doch eine Gefahr bleibt»
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WM 2026
Als sein Name fällt, kann Neymar die Tränen nicht zurückhalten
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Kader-Bekanntgabe
«War es zu kompliziert?»: Darum sind Fans auf die Nati hässig
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WM 2026
«Er hat sich auch entschuldigt»: So erklärt Yakin sein WM-Kader
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Nati-Kader
Diese 26 Spieler vertreten die Schweiz an der Fussball-WM
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Nati-Aufgebot
Nur 26 dürfen mit: Das sind die Verlierer des WM-Aufgebots
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