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Peut-on attraper un coup de soleil en voiture?
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Dix ans de plus
Ces coiffures vous vieillissent en 2026
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Test capillaire
Correcteur sur cheveux: elles finissent avec des mèches grises
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À la façon des tatoueurs
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Tendance à risques
En Suisse, la circoncision esthétique gagne du terrain
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Se maquiller dans le train: «dégoûtant» ou acceptable?
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Parasites dans l'eau
Une douche avec ses lentilles a failli lui faire perdre la vue
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Bronzé sans soleil
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Cet été, on tourne les talons aux ongles de pieds vernis
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La couleur s'estompe
Tatouages: les erreurs à ne pas commettre
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Elles s'exposent aux indices UV élevés pour avoir le teint hâlé
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«90% des personnes font du jogging avec la mauvaise coiffure»
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Loin d'être chic
Les ongles manucurés font-ils vulgaire?
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Symbole d'union éternelle
Ils portent un tatouage en guise d'alliance
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Neurotoxine
Le Botox, plus prisé par les hommes que par les femmes
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Savez-vous à quoi correspond le facteur de protection solaire?
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