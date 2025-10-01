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Enquête
Téléphone à plat, billet numérique inaccessible: que risque-t-on?
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Génial ou illégal?
Il utilise du poil à gratter contre les accapareurs de transats
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Australie–France
Qantas conclut un vol de près de 24 heures sans escale
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Contrôle de sécurité
Son couteau confisqué, elle en rachète un au duty free
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Aéroport de Zurich
Les scanners flambant neufs ont un point faible: les thermos
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Canalisations bouchées
Peut-on jeter le papier hygiénique dans les toilettes partout?
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Voyages en Europe
Chaleur extrême au sud: les destinations de vacances alternatives
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«Génial»
L’astuce du sac plastique qui fait toute la différence à la plage
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Étrange coïncidence
Une famille se reconnaît sur une photo décorative dans un Airbnb
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Espagne
«Bactéries mangeuses de chair» sur la plage: ce qu'il faut savoir
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Transport aérien
Passagers aériens: de nouvelles règles entrent en vigueur
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Classement mondial
L'un des meilleurs hôtels du monde se trouve en Suisse
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47 espèces
Requins en Europe: faut-il craindre les attaques?
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Contrôles policiers
Une commune italienne sévit contre les randonneurs indisciplinés
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Problèmes écologiques
«Drapeau noir» pour 48 plages espagnoles
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Classement
Dans ces villes, soyez vigilant avec vos effets personnels
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Première
Le premier train de voyageurs est entré en service aux Émirats
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Frustration à l'aéroport
2500 bagages disparaissent chaque jour: quel risque courez-vous?
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Trompeur
Comment repérer les photos retouchées sur les sites des hôtels
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Grand froid
Les endroits habités les plus froids de la planète
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France
Attention aux faux SMS de péage sur la route des vacances
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Tourisme de masse
La Grèce ferme 251 plages aux touristes
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Départ en vacances
Les endroits les plus sales à bord d'un avion
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Mer Adriatique
Température de l'eau à 29°C: paradis ou enfer?
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À Rome
Une touriste américaine paie 44 euros pour «la pire glace»
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Couple suisse
À l'issue d'un jeu-concours, ils ont remporté une île suédoise
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Costa Crociere
Buffet en cabine: les croisiéristes risquent une amende
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Trafic de drogue
Étiquettes de bagages échangées: soyez vigilant à l'aéroport
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Classement américain
La Suisse a été désignée comme le meilleur pays du monde
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