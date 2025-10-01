Body & Soul

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Maladie incurable
Le «biohacker» Bryan Johnson reconnaît être allé «trop loin»
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Ophtalmologie
Ne sortez pas sans vos lunettes de soleil!
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Toujours en avance? Ça en dit long sur votre personnalité
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Consommation
Des achats qui valent vraiment le coup
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«Génial»
Des chaussures à plateforme pour un meilleur transit
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Conseils du coach
Vacances: après combien de temps perd-on sa condition physique?
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«Leisure sickness»
Malade en vacances: un profil est particulièrement à risque
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6 phrases passives-agressives que vous utilisez peut-être
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Santé
Pourquoi votre transit intestinal se met en grève en vacances
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Jogging ou shopping?
À Dubaï, on fait la course dans les centres commerciaux
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Vaste étude
Quel entraînement musculaire pour vivre plus longtemps?
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4 signes révélateurs d’un comportement égocentrique
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Bonne nuit
La meilleure position de sommeil par forte chaleur
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Petits moments
7 phrases simples du quotidien pour consolider son couple
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Canicule
Un médecin urgentiste révèle comment se rafraîchir en un éclair
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Comportement
Trois phrases magiques pour se faire aimer des autres
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Spermmaxxing
Bain de glace pour les testicules: un booster de testostérone?
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Éducation
Quel est le secret des parents danois pour éduquer leurs enfants?
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Principe de Pareto
Adoptez la règle des 80/20, pour profiter pleinement de la vie
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Santé
Est-ce nuisible de dormir avec des écouteurs dans les oreilles?
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Malgré le stress
Une psychiatre révèle le secret d'une vie heureuse
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Mythe
Faut-il vraiment boire deux litres d'eau par jour?
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Tendance risquée
Swissmedic tire la sonnette d'alarme face à la prise d'iode
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Compléments alimentaires
Kim Kardashian gobe 35 pilules par jour
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Le retour des moustiques
Comment se protéger des piqûres de moustiques
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Bénévolat
Mordue de hérissons, elle consacre son temps libre à les soigner
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Idées de cadeau
Pourquoi ne pas offrir un bouquet de fleurs à un homme?
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Utilisation du téléphone
Des parents leurrent leurs enfants avec un livre factice
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Pourquoi nous mordons-nous la langue en mangeant?
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