News
Vidéos
Découvrir
Profil
Toutes
Body & Soul
Fashion
Voyage
Beauty
Living
Auto & Mobilité
Eat & Drink
Fashion
De Nike et Adidas
Baskets à bout carré: une nouvelle tendance qui fait débat
14
123
3
Hypnotique
Les pois sont dépassés: place aux motifs psychédéliques!
7
74
0
Tendance
Le rayon enfants, nouveau repaire des hommes stylés
7
63
0
«Pantalon de la mort»
Les victimes peuvent-elles poursuivre Zara en justice?
32
520
20
«La marque s'en moque»
Pantalon Zara: une vague de témoignages après des fractures
240
2.4k
91
Style rétro
Messieurs, pour être stylé à la plage, adoptez le maillot rétro!
8
159
1
Look de plage
Bikini en ville: ce que dit la loi suisse
84
435
3
Mode
Cristiano Ronaldo Jr. craque pour une marque suisse
21
531
4
Tendance lingerie
Le soutien-gorge push-up fait son grand retour
12
176
1
Jelly bag
Ce sac apporte une touche estivale à toutes les tenues
6
50
3
Mode
Dangereux? Ce pantalon Zara serait à l'origine de blessures
37
326
26
Retour rétro
Les stars remettent la jupe de bain au goût du jour
12
111
1
Mariage de star
À quoi ressemblera la robe de mariée de Taylor Swift?
8
237
0
Enquête
Vêtements tachés en rayon: certains magasins accordent des rabais
7
35
0
Lausanne
Folk Spirit Market: le spot bohème à ne pas manquer ce week-end
46
29
Style vestimentaire
Crop top et minijupe à 60 ans: cool ou ridicule?
72
459
10
Vêtements pour enfants?
La robe babydoll, une pièce tendance à l'esprit femme-enfant
11
114
1
Grâce à «Love Island»
Le bikini culte en néoprène est de retour
3
129
4
Chaussures d'été
Les tongs, nouvelle génération 2026
8
92
2
Dépassé
Oubliez ces codes vestimentaires!
8
152
0
Aussi à Zurich?
Suppression des cabines d'essayage à cause du chewing-gum
27
252
2
Boom en Suisse
Les jeunes reviennent aux écouteurs filaires
105
475
203
Tenue estivale
Messieurs, ne faites plus cet impair vestimentaire en été!
40
395
14
Tenue de sport
«Oubliez les leggings»: ressortez les vieux survêts!
5
145
3
Tendance chaussures
Ballerines: entre transpiration des pieds et callosités
6
90
4
Style controversé
Décriée en Chine, cette veste est en rupture de stock
15
217
4
Superpositions
Faites comme Dua Lipa: appliquez ce conseil mode gratuit
3
169
3
Mode
Les hommes en costume devraient respecter cette règle
3
95
4
Mode
Les rayures horizontales, ça grossit: une étude démonte le mythe
3
82
0
News
Vidéos
Profil