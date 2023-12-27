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Séisme en Turquie et en Syrie
Séisme en Turquie
«Plus personne n’ose entrer dans une maison»
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Séisme en Turquie et Syrie
828’000 travailleurs ont perdu leurs moyens de subsistance
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Séisme en Turquie
«Les enfants ont pensé que c’était la guerre et qu’on nous bombardait»
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Séisme en Turquie
«C’est un miracle qu’il ait survécu pendant 22 jours dans ce trou»
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Séisme en Turquie et en Syrie
Le Croissant-Rouge turc sous le feu des critiques pour avoir vendu des tentes
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Séisme en Turquie et en Syrie
Élan de solidarité pour le père tenant la main de sa fille morte
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Séisme en Turquie et Syrie
La petite survivante qui risque l’amputation a été transférée
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Séisme en Turquie
Les autorités ont ouvert plus de 560 enquêtes dans le secteur du bâtiment
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Séisme en Turquie et en Syrie
Les forces spéciales turques au secours d’animaux piégés dans les décombres
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Séisme en Turquie et Syrie
«Nous n’avons pas fui, même au plus fort de la guerre»
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Catastrophe naturelle
En Asie centrale, des habitants craignent un grand séisme
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Séisme en Turquie et en Syrie
Le bébé né sous les décombres a retrouvé une famille
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Séismes en Turquie et en Syrie
Des répliques en cascade possibles durant des mois
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Séismes
La Turquie devra traiter des montagnes de gravats, parfois toxiques
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Séisme en Turquie et Syrie
Cham, la petite survivante qui risque l’amputation
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Séismes
La terre a de nouveau tremblé en Turquie et en Syrie
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Diplomatie
Blinken réaffirme à Erdogan le soutien de Washington à la Turquie
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Séisme
Blinken annonce 100 millions d’aide supplémentaires à la Turquie
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Catastrophe naturelle
La Turquie arrête les recherches, sauf dans deux provinces
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20 minutes en Turquie
«Nous entendions des survivants et avons dû les abandonner»
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reconstruction en Turquie
«Beaucoup ne retrouveront jamais leur maison»
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Turquie
Une famille syrienne rescapée du séisme meurt dans un incendie
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Séisme en Turquie et en Syrie
Des aides d’urgence de 1,5 million au bout du lac
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Turquie
Une adolescente sauvée onze jours après le séisme
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Séisme en Turquie
Père et fille ont survécu 4 jours en jouant à «feuille, caillou, ciseaux»
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Tremblement de terre en Turquie
Arrestation d’un homme qui tentait de voler un bébé rescapé du séisme
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Séisme en Turquie
«Il fait si froid là-bas, mes tricots vont les réchauffer»
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Séisme en Turquie
Dans les ruines, le cauchemar sanitaire des survivants
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Catastrophe naturelle
En Syrie, les petits orphelins du séisme souffrent
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Séisme en Turquie
La triste fin de Proteo, mort en sauvant des vies
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