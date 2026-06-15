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Abstimmungen
Katastrophe in Crans-Montana
Krankenkassen
Polizeimeldungen
Abstimmungen
«Hatten nie Kontakt»
Russland für SVP-Neutralitätsinitiative: Initianten reagieren
750
1.9k
18
Abstimmung
So will dich Blocher von der Neutralitätsinitiative überzeugen
620
1.2k
16
Plakate und Reden
Blochers Neutralitätsinitiative: Politik erwacht zum 1. August
331
1.2k
12
Abstimmungskampf lanciert
Warnung vor «Veganzwang»: Breites Nein gegen Ernährungsinitiative
319
724
13
News-Ticker
10-Mio.-Entscheid
Von der Leyen: «Das Schweizer Volk hat gesprochen»
3.3k
6.6k
230
Exklusiv-Umfrage
SVP-Basis gegen alle
Umfrage: Städte und Romands schicken 10-Millionen-Schweiz bachab
309
820
12
Nein zur 10-Mio-Schweiz
«Wir müssen Regulierung abbauen und mehr Wohnungen bauen»
515
969
50
Abstimmungen
Das sagt ihr
«Super, wurde die Initiative abgelehnt» oder «Chance verpasst»?
402
2.2k
30
Abstimmungen
58,9% Stimmbeteiligung
Städter und Romands stimmten gegen die Initiative
13
61
1
Abstimmungen
Nein zu 10-Mio-Schweiz
Asyl, Arbeit und Wohnen: Wo sich trotz Nein etwas ändern könnte
228
917
23
Abstimmungen
Politologin Cloé Jans
Aus diesen Gründen scheiterte 10-Millionen-Schweiz
181
721
4
Abstimmungen
Abstimmungsergebnis
Bundesrat setzt sich durch: Zivildienst-Zugang wird erschwert
22
81
17
Abstimmungen
Abstimmungsergebnis
SVP-Anliegen versenkt: Volk schickt 10-Millionen-Schweiz bachab
152
437
31
News-Ticker
Abstimmungsticker
Tauben-Initiative abgelehnt – nun kommen Taubenschläge auf Probe
58
508
38
Bundesrat Beat Jans
«Bevölkerung bekennt sich zur humanitären Tradition der Schweiz»
358
1.6k
7
Abstimmungen
Ja zur Gesetzesänderung
Höhere Hürden für Zivildienst: Das ändert sich für dich
28
174
21
02:01
Abstimmungen
10-Millionen-Schweiz
«Erlebte Wut und Hass»: SP-Co-Präsident Wermuth froh über Nein
300
1.9k
8
Abstimmungen
Eure Meinung
«Sehe das Immigrations-Problem, aber Initiative war zu extrem»
164
749
7
Abstimmungen
Politologin erklärt
Drei Gründe für das Nein zur SVP-Initiative
313
1.9k
27
00:41
10-Millionen-Schweiz
Konsternierte SVP, jubelnde Linke
29
230
1
Abstimmungen
Übersicht
So hat deine Gemeinde abgestimmt
1.4k
3.5k
160
01:30
Abstimmungen
Nein zur 10-Mio.-Schweiz
SVP-Chef Dettling: «Kein gutes Resultat für die Schweiz»
317
1.4k
22
Zuwanderung & Zivildienst
Um diese zwei Vorlagen geht es heute an der Urne
209
478
4
10-Millionen-Schweiz
Überblick verloren? Die 5 wichtigsten Pro- und Kontra-Argumente
153
1.5k
34
Entscheidender Faktor
So stark mobilisieren Städte und Dörfer vor dem 10-Mio.-Entscheid
597
1.8k
17
Abstimmungen
14. Juni
Expat vs. Expat: Zwei Meinungen zur 10-Millionen-Schweiz
74
1.1k
48
«Können nur verlieren»
Viele Unternehmer schweigen zur 10-Millionen-Initiative
207
1k
28
04:02
Gousset vs. Schweri
Polit-Creator streiten über 10-Millionen-Schweiz
208
1.6k
34
Demografischer Wandel
Läden zu, keine Busse: Doch Japan bleibt bei der Migration strikt
338
2.5k
75
10-Millionen-Initiative
Kommen bei Ja mehr Asylsuchende als Fachkräfte ins Land?
840
2.9k
30
Leser fragen sich
Bei Ja: Würde 10-Mio-Schweiz-Initiative «wieder nicht umgesetzt»?
470
1.4k
22
Begrenzte Zuwanderung
«Woher nehmen wir dann das Geld für die AHV?»
989
2.5k
26
10-Millionen-Schweiz
«Werde als dumm abgestempelt»: Verroht die Debattenkultur?
693
1.7k
38
Exklusiv-Umfrage
10-Millionen-Schweiz
Umfrage-Knall: SVP-Dettling und SP-Meyer reagieren auf Nein-Trend
595
1.8k
12
Exklusiv-Umfrage
10-Millionen-Schweiz
Frauen und Junge jetzt dagegen: Letzte Umfrage zeigt Nein-Trend
1.5k
3.1k
301
10-Mio.-Initiative
Jung, migrantisch – und ganz unterschiedlicher Meinung
1.1k
16
Seit 1980
So stark sind Schweizer Ortschaften gewachsen oder geschrumpft
123
544
15
10-Millionen-Schweiz
Ihr habt gefragt – Bundesrat Jans hat geantwortet
886
2.7k
18
Von Jung bis Alt
So denkt ihr über die 10-Millionen-Schweiz
1.2k
4k
32
10-Millionen-Schweiz
Babyflaute: Was bewegt Schweizer zum Kindermachen?
606
1.1k
19
20 Minuten checkt
Stimmt es, dass Zuwanderer Schweizern die Jobs wegnehmen?
1.4k
4.4k
55
Expat-Hochburg Zug
«Sie kommen hierher, arbeiten hart und wollen etwas leisten»
3k
64
10-Millionen-Schweiz
Von Leser erwischt: SVP fällt erneut auf «Nicola» herein
181
1.3k
8
10-Millionen-Schweiz
Grosser 20-Minuten-Check: Das sind eure «Dichtestress»-Hotspots
288
1.4k
18
Schweiz
Wann erreichen wir eigentlich die 10 Millionen?
408
1.4k
20
Tiktoker
Joung Gustav wirbt für 10-Mio.-Schweiz – überzeugt er Junge?
578
2.8k
95
Community
Migranten in der Schweiz
«Jedes Mal, wenn ich ein Plakat sehe, fühle ich mich unerwünscht»
8.9k
23
Aufruf
Hast du Migrationshintergrund? Was denkst du zur 10-Mio.-Schweiz?
3.3k
42
Badran, Bäumle und Co.
Schon 2012 Wachstumskritiker – warum lehnen sie Initiative ab?
467
1.9k
31
10-Millionen-Schweiz
Spanien, Kanada, Australien: So steuern andere Länder Zuwanderung
984
2.7k
122
«Dichtestress»
Stadtpsychologin
Dichte in Städten: «Menschen brauchen das Gefühl von Kontrolle»
338
1.6k
20
«Dichtestress»
Jan (21)
«Stadt ist zu laut, zu hektisch und hat zu viele Menschen»
199
584
6
10-Millionen-Schweiz
Züge, Strasse, Wohnraum: So viel dichter ist die Schweiz geworden
695
2.6k
22
Polymarket und Kalshi
100'000 Dollar: Netz wettet auf Nein zur 10-Millionen-Initiative
325
1.6k
24
«Gefahr für Demokratie»
«Ausschreitungen»: Deepfake-Videos mischen Abstimmungskampf auf
460
1.3k
26
Abstimmung im Juni
«Männer verweichlicht»: SVP-Frau schiesst gegen Zivildienstler
648
1.8k
28
Auswandern gegen Geld
«Neue Schiffsladung: Noch mehr Almosenempfänger aus der Schweiz»
103
3.3k
188
Zivildienst-Reform
«Statt das Militär attraktiver zu machen, bestraft man Zivis»
171
1k
12
Zuwanderung
Entschärft die 10-Mio-Initiative die Wohnungskrise?
1.1k
2.6k
17
10-Millionen-Schweiz
Erwerbstätige, Studis, Asylbewerber: Wer kommt in die Schweiz?
767
3.8k
98
10-Millionen-Debatte
So schnell wächst die Schweiz im europäischen Vergleich
343
1.8k
44
10-Millionen-Schweiz
Markus Blocher sieht auch «Steuerflüchtlinge» als Problem
135
1.7k
47
Politiker zu Lesersorgen
10-Millionen-Initiative: «Zeit, dass die Schweiz selber steuert!»
212
1.3k
8
Migrationsexperte erklärt
«Asylgesuche können schnell wieder steigen»
1.2k
4
10-Millionen-Schweiz
«Stimme Ja – nicht aus Hass»: Kolleginnen unterstützen Hodgson
334
1k
21
Zuwanderungsdebatte
Promis greifen in Abstimmungskampf ein: So reagieren die Parteien
241
930
9
10-Millionen-Schweiz
Anti-Islam-Spiel verschwindet nach Protesten aus dem Netz
112
634
19
10-Millionen-Schweiz
Jans warnt vor Brexit-Moment – stimmt der Vergleich?
1.8k
4.6k
47
«10-Millionen»-Initiative
«Dann kollabieren Sozialwerke»: Politiker beantworten Leserfragen
581
1.9k
13
Abstimmung
«Symbolisch gemeint»: SVP-Mann relativiert 10-Millionen-Grenze
669
1.2k
15
Larissa Hodgson
10-Millionen-Schweiz: Ex-Bachelorette ist für SVP-Initiative
507
1.8k
21
Gewerkschaftsboss
SVP-Initiative: «Fühlen Sie nie Dichtestress, Herr Maillard?»
1.2k
4.4k
44
«10 Millionen»-Initiative
SVP-Chef Dettling: «Wir wollen, dass die Schweiz Schweiz bleibt»
1.4k
6.4k
55
10-Millionen-Schweiz
Schweiz-Traum vorbei? So denken Deutsche über die SVP-Initiative
801
3.6k
16
+ Video
Video geht viral
Jungpolitiker bezahlte Kamerunern 40 Franken für SVP-Werbung
1.7k
129
10-Millionen-Initiative
Kantone, Städte und Gemeinden sagen Nein – die Gründe
330
1.8k
14
10-Millionen-Schweiz
So denken Frauen über volle Züge, Kriminalität und SVP-Initiative
695
3.1k
16
15 Millionen Franken
Dank Matter und Blocher: SVP holt in Rekord-Finanzschlacht auf
845
1.5k
20
Abstimmung im Juni
Mit diesen Argumenten wollen Gegner das Zivildienstgesetz killen
75
351
0
10-Millionen-Initiative
Versteckspiel? SVP flutet Briefkästen – aber «SVP» kommt kaum vor
544
1.3k
25
10-Millionen-Schweiz
Umfrage-«Schock»: 53 Nationalrätinnen reagieren auf Frauen-Ja
869
3.8k
48
Exklusiv-Umfrage
Patt bei Zivi-Vorlage
Knappes Ja für 10-Millionen-Initiative – Schock für Gegner
1.7k
2.9k
87
+ Video
Abstimmungen
Zivi-Zugang erschweren? Das halten junge Wehrpflichtige davon
164
627
10
SVP-Initiative
Bauern streiten über 10-Millionen-Schweiz
87
328
8
Abstimmung im Juni
So kämpfen Bürgerliche und Offiziere für erschwerten Zivi-Zugang
42
172
6
Vor Abstimmung
Muss sich Parmelins Zivildienst-Bundesamt selbst demontieren?
30
182
4
Abstimmungen
Das musst du zur «10-Millionen-Schweiz»-Initiative der SVP wissen
247
3.8k
36
Abstimmungen
Erschwerter Zugang: Das musst du zur Zivildienst-Reform wissen
48
302
18
Abstimmung 14. Juni
So will Bundesrat Parmelin die Zahl der Zivildienstler reduzieren
48
187
8
10-Millionen-Schweiz
«Er ist tot, darfst rein»: Komiker nimmt SVP-Initiative aufs Korn
265
1.9k
19
Job und Rückkehr
10-Mio.-Schweiz: Das passiert mit den 800'000 Auslandschweizern
544
1.6k
24
Gegen Stau & Kriminalität
10-Millionen-Schweiz: Mit diesen Argumenten will die SVP gewinnen
324
1.7k
8
10-Millionen-Schweiz
Mit Verstärkung: So will Jans die SVP-Initiative bodigen
466
2.2k
21
10-Millionen-Schweiz
«In vier Jahren im Chaos» – Bürgerliche eröffnen Kampf gegen SVP
316
1.5k
13
01:14
Abstimmungen
Behind the scenes
Abstimmungssonntag bei 20 Minuten: Schau hinter die Kulissen
205
10
Junge gegen Initiative
Umfrage: Nur SVPler und Regierungskritiker stimmten gegen die SRG
280
828
6
Abstimmungen
Individualbesteuerung
Wer profitiert? Das sind Gewinner und Verlierer der Steuerreform
343
940
51
Abstimmungen
Abstimmungsergebnis
Aufatmen bei der SRG: Volk schmettert Gebührensenkung ab
185
449
8
Abstimmungen
Abstimmungsergebnis
Aus für gemeinsame Steuererklärung: Ja zur Individualbesteuerung
50
176
23
Abstimmungen
Abstimmungssergebnis
Bargeld in der Verfassung: Gegenvorschlag wird angenommen
47
377
14
Abstimmungen
Abstimmungsergebnis
Schiffbruch für Grüne und SP: Volk versenkt Klimafonds-Initiative
81
208
8
News-Ticker
Abstimmungsticker
Ja zu Wil-West und zum Autobahnanschluss
39
256
3
01:50
Abstimmungen
Susanne Wille
«Das Ergebnis ist ein Vertrauensbeweis für eine starke SRG»
177
834
2
News-Ticker
Abstimmungssonntag
Freudentanz bei FDP: Individualbesteuerung wird angenommen
353
859
31
News-Ticker
Abstimmungssonntag
Nach klarem Nein: Gewerkschaften greifen Röstis SRG-Sparpläne an
1.4k
2.8k
54
Abstimmungen
Übersicht
So hat deine Gemeinde abgestimmt
80
795
26
Abstimmungen
Cloé Jans
Expertin analysiert: Deshalb ist die SRG-Initiative gescheitert
160
648
9
Abstimmungen
Abstimmungssonntag
Reminder gefällig? Um diese 4 Vorlagen geht es heute an der Urne
33
311
4
Umfrage
Bargeld, SRG, Klima, Steuern: Wie hast du abgestimmt?
2k
9
Frist verpennt
Pöstler warnt vor Abstimmung: Tausende eurer Stimmen zählen nicht
108
713
30
Gegner vermuten KI
Woran liegt es? Junge kippen bei der SRG-Initiative ins Nein
155
1k
5
SRG-Gegenspieler Matter
«Für wie dumm hält die SRG die Schweizer Bevölkerung?»
663
2.1k
31
02:45
Strassenumfrage
«Vielen ist nicht bewusst, wie viel sie von SRF konsumieren»
102
841
2
+ Video
Nachgefragt
In der Stadt und auf dem Land: So denken die Jungen über die SRG
321
1.4k
12
Abstimmungsumfrage
Individualbesteuerung: Wird es doch nochmals eng?
388
460
26
Abstimmungsumfrage
Junge machen Kehrtwende: Mehrheit lehnt SRG-Initiative ab
1.1k
3.2k
47
Galladé vs. Racine
«SRG hat sich zu stark ausgebreitet» – «100 Franken sind nichts»
138
1.2k
12
01:35
Chunsch drus?
Darum gehts bei der SRG-Initiative
28
213
0
Community
Eure Meinung
335 Franken Serafe – «Die Preise sind für mich okay»
274
1.6k
29
SRG-Initiative
So hoch sind die Schweizer TV-Gebühren im europäischen Vergleich
723
2.1k
79
01:21
Chunsch drus?
Darum gehts bei der Klimafonds-Initiative
154
965
3
Individualbesteuerung
«Frauen an den Herd»: Jungfreisinnige hängen Fake-CVP-Plakate auf
27
243
4
02:04
Chunsch drus?
Darum gehts bei der Bargeld-Initiative
17
405
3
01:53
Chunsch drus?
Darum gehts bei der Individualbesteuerung
17
272
9
Exklusiv
Volksabstimmung
SRG betreibt immer noch 150 Kanäle in den sozialen Medien
219
973
30
Exklusiv
Christian Stucki & Co.
Drei Könige stellen sich vor die SRG – SVP-Schwinger kontert
476
2.2k
35
Neue Zahlen für 2025
248 Stellen weg: SRG-Chefin Wille über Spardruck und Initiative
201
1.5k
4
SRG-Initiative
Millionen für Abstimmungskampf: Gegner investieren doppelt soviel
414
1.1k
8
News
Video
Profil