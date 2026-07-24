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Trockenheit
Trockenheit
Hier zeigt Bauer Elias, wie die Trockenheit seinem Mais zusetzt
76
282
5
20 Minuten vor Ort
Besuch am Hauptsitz
Zara schweigt auch vor Ort in Spanien zur «Stolperhose»
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1.2k
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Vermisstenmeldung
Wo ist Marcel Baumgartner (59)? – er braucht dringend Medikamente
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Comics
Garfield & Co. – hier findest du täglich unsere Comics
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2.4k
1.6k
Optionen offenhalten
«Schauen wir spontan»: Werden wir immer unverbindlicher?
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Rongellen GR
Camper überholt in Kurve und crasht frontal mit Dodge
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Viele Gesuche
So rüstet sich das SEM gegen Asylmissbrauch an der Street Parade
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Coop
Rückruf: Rahm- statt Hackspinat in einzelnen Packungen
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«Verdiene multiple 100»
Ist Roman der Archetyp eines Zürcher «Finance Guy»?
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Strafgericht Baselland
Polizei fasst Betrüger – und stösst auf raffinierten SMS-Blaster
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Tiefe Geburtenrate
«Familien mit drei Kindern sollten die Steuern erlassen werden»
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3.9k
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Neues Debattenformat
Familienpolitik
«Weltweit einmalig»: So funktioniert der Bürgerdialog
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Ostermundigen BE
Mann überfällt Geschäft mit Pfefferspray – weiterhin flüchtig
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Bern
Sieben Schüsse aus Auto – Mann wegen Mordversuchs angeklagt
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Locarno
Plattform bricht bei Filmfestival ein – eine Person verletzt
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Aufruf
«Seit sie Mutter ist, dreht sich alles nur noch ums Baby»
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Zu heiss
Auch Saas-Fee muss den Sommerskibetrieb einstellen
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Knapp 121'000 Menschen
So viele EU-Bürger zogen letztes Jahr in deine Gemeinde
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1.6k
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Aufruf
Wie weit reist du für die Sonnenfinsternis?
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Brand in Aigle VD
Familie kommt von Ferien heim – und ist obdachlos
1.8k
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Flumserberg SG
Nach Kuhangriff: Wanderer wird mit Rega ins Spital geflogen
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Medizinstudium
Mechak besteht Numerus clausus – Hunderte Fremde freuen sich mit
2.5k
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Sonnenfinsternis
Schweizer Optikern gehen die Spezialbrillen aus
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Community
Eure Meinung
«Preis steigt, Service sinkt»: Brief-Preiserhöhung spaltet
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St. Gallen
Einbrecher legen sich nach Coup schlafen – Polizei schlägt zu
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Crans-Montana
Arbeitsunfall auf 2200 Metern Höhe: 39-jähriger Baggerfahrer tot
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1 Jahr vor Wahlen
FDP im «Identitätsdilemma» – der zweite Bundesratssitz wackelt
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Forderungen der Gen Z
«Sage direkt bei Bewerbung, dass ich keine Überstunden will»
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Bodensee
200 Helfer suchten nach ihr: Frau tot aufgefunden
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9
SP «nimmts zur Kenntnis»
Daniel Jositsch teilt gegen die SP aus – in einem SVP-Podcast
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1.3k
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Scherbengefahr
Nach Coop und Migros: Auch Lidl verbannt Glas von Street Parade
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3
Hilfikon AG
Kalb stirbt bei Heustockbrand: Feuerbekämpfung dauert ganze Nacht
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Minusio TI
22-Meter-Baum stürzt um – Restaurantgäste sitzen direkt daneben
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Harmonisierung
Adressen-Wirrwarr in Scuol: «Nachbar hat jetzt meine Hausnummer»
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Genf
Schimmel und Kakerlaken – dann werden auch noch Storen abgebaut
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Schweizer Hersteller
Mangelware Ventilatoren: «Nachschub kommt erst Mitte Oktober»
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Trockene Flüsse
Fischsterben: «Auch Überleben von Vögeln und Reptilien bedroht»
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Petition gestartet
«100 Prozent geht nicht»: Till (18) kämpft für Teilzeitlehre
1.6k
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Finanzkontrolle
Alte Mini-Bunker statt Lagerhäuser: Armee baut ihre Logistik um
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Arzt und JSVPler
«Sonnenbrand fürs Vaterland» sorgt für Kritik
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Sprengstoffdrohne
«So etwas könnte auch in der Schweiz passieren»
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Freunde orten?
«Nichts ist geiler, als Standort seiner engsten Leute zu haben»
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Mobilfunknetz
Handy-Warnung bei Katastrophen: Schweiz hinkt Jahre hinterher
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Schwyz/Freiburg
Auf den Alpen wird das Wasser knapp – jetzt hilft die Armee aus
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«Hatten nie Kontakt»
Russland für SVP-Neutralitätsinitiative: Initianten reagieren
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1.9k
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Im August
Darum wird der Gotthardtunnel 12 Mal in der Nacht gesperrt
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20 Minuten vor Ort
«Kindheit in Trümmern»
Waldbrände in Spanien treffen Familie von 20-Minuten-Journalistin
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Wetter
Schon Herbst? Trockenheit setzt unseren Wäldern zu
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Kreuzlingen TG
Nach 5. Fälleler-Besuch: «Es ist zum Grün-und-blau-Ärgern»
1.4k
25
Zum Schutz der Kinder
Grüner fordert Onlinepolizei, die auch in Games präsent ist
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Lavertezzo TI
«Fassungslos»: Besucher hinterlassen Abfall-Sauerei an Verzasca
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1.9k
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Bewerbungsgespräche
«Wenn Sie schwanger werden wollen, müssen wir gar nicht reden»
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1.3k
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Starlink-Satellit
Leuchtendes Flugobjekt zieht über Schweizer Nachthimmel
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Streaminganbieter
Abend mit Serie ausklingen lassen, geht nicht: Netflix ist down
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Glaceverkäufer & Co.
Hast du einen coolen Sommerjob?
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6
Fachleute fordern Reform
Kindesmissbrauch: «Neun von zehn Verfahren werden eingestellt»
1.1k
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Trockenheit
Wegen Trockenheit
«Wir steuern auf das grösste Fischsterben aller Zeiten zu»
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Fischer zeigen SBB an
Kraftwerkpanne wird für Fische zur Todesfalle
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Legionellen-Ausbruch
26 Fälle in Basel: «Bakterien breiten sich bis 4 Kilometer aus»
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Abstimmung
So will dich Blocher von der Neutralitätsinitiative überzeugen
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1.2k
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Community
Unterstützt durch Eltern
«Meine Geschwister studierten – ich ging finanziell leer aus»
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Hitze-Hammer
Rekord-Tiefstand
Sogar vom Weltall aus sichtbar: So schrumpft der Bodensee
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200 Konten betroffen
Cyberangriff auf SharePoint-Server des Bundes – Konten gesperrt
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Falscher Treibstoff
Tanken in Italien kostete Walliser Paar am Ende 8000 Franken
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2.6k
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Orthobunyavirus
Kranke Rinder in der Schweiz: Schuld ist eingeschlepptes Virus
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Stolperfalle
Zu dunkel: SP-Frau will Bundeshaus per Vorstoss heller machen
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Einkommensmillionäre
Pfnüselküste vor Goldküste: Hier wohnen die meisten Millionäre
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Trotz Notfallnummer
«Pferdekadaver lag über 40 Stunden lang in der Sommerhitze»
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Community
Eure Meinung
Mammut-Verkauf: «Seid froh, dass es nicht so endet wie bei Bally»
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Radio
Tests laufen: SRG will ab Herbst wieder über UKW senden
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Schweiz
Zuerst nochmals richtig heiss – dann ist Abkühlung in Sicht
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Vevey VD
Kind (7) wird von Tour-de-France-Konvoi erfasst und verletzt
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Community
Kinder änderten alles
«Mein Mann und ich haben seit Jahren keinen Sex mehr»
2.4k
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Fürstentum Liechtenstein
Warum darf man im Ländle nicht abtreiben, eure Durchlaucht?
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Trockenheit
Wasserstand Bodensee
«Schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann»
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Ballaigues VD
«Illegale Besetzung einer Alp»: Polizei gibt Update zu Goa-Rave
2.2k
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Liechtenstein-Reportage
Sie kämpfen gegen den Erbprinzen – für das Recht auf Abtreibung
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1.-August-Feuerwerk
Nach Schiffsbrand auf See: Jetzt spricht der Feuerwerkschef
2k
50
Vernayaz VS
Während Beerdigung bricht plötzlich die Kirchturmspitze ab
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News-Scout
Ballaigues VD
«Das hat uns gerade noch gefehlt»: Illegale Goa-Party auf Alp
2.5k
49
Trockenheit
Schuldenbremse
Schweizer Wälder leiden – Bund streicht trotzdem Millionen
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00:40
Kanton Waadt
Schiff steht in Flammen: 1.-August-Feuerwerk abgebrochen
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01:10
Behind the Scenes
Eine Woche im Einsatz mit unseren News-Reportern
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Spektakel am Himmel
Sonnenfinsternis am 12. August: Grafik zeigt, wie es abläuft
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Community
Mütter erzählen
«Ich war enttäuscht, so ein hässliches Baby geboren zu haben»
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1.5k
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Kanton Waadt
Arbeitslosengeld futsch: App-Irrtum bringt Vierfachmami in Not
1.8k
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Plakate und Reden
Blochers Neutralitätsinitiative: Politik erwacht zum 1. August
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1.2k
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Walensee
Sturm überrascht SUP-Paddler: Suche nach Vermissten dauert an
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Nationalfeiertag
«Sind stolz auf die Schweiz»: Llesh Nrecaj feiert im Kosovo
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76
Community
Kultureller Schock
«Ein voller Zug, in dem niemand spricht – das hat mich verblüfft»
1.7k
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Schweizer Legende
Der Cervelas oder doch die Cervelat? Wie ists denn nun richtig?
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Historische Hitzewellen
«Es war halt heiss wie ein Saucheib»
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Travel-Burnout
«Muss heulen, wenn ich daran denke, dass ich morgen weiterreise»
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20 Minuten vor Ort
Feuerhölle Spanien
«Sie wollten nicht, dass wir unsere Pferde retten»
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00:34
Doch nicht eingeschläfert
Nach Sturz aus 7. Stock: Kater Rayito vor dem Tod gerettet
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13 Warnsignale
Versuchter Femizid: «Ich wusste, dass mein Vater dazu fähig ist»
1.6k
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Solarenergie
Wegen Hitzewellen: «Verkaufen 20 Prozent mehr Solaranlagen»
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Yvonne Gilli
«Messer in Rücken gerammt»: Ärzte fordern Kopf von Präsidentin
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Neue Regelung
Bundesräte fliegen – Angestellte müssen in den Zug
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News
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