News
|
Schweiz
|
Polizeimeldungen
Zollikofen BE
Autofahrerin landet auf Gleisen nach Crash mit Velo – 5 Verletzte
382
532
Oberhofen BE
Bewaffneter Raubüberfall am Thunersee – Täter flüchtig
340
237
Feldbrunnen SO
Nach Todesfall: Polizei schliesst Fremdeinwirkung aus
84
22
Rüschegg BE
Frontalcrash fordert ein Todesopfer und zwei Schwerverletzte
262
160
Hérémence VS
Wanderer (53) stürzt an Pointe du Crêt in den Tod
68
15
Guttannen BE
Motorradfahrer prallt auf Auto – mit Rega ins Spital geflogen
153
32
Biezwil SO
Waldhaus-Unterstand niedergebrannt – Zeugenaufruf
141
72
Sutz-Lattrigen BE
Bewusstlose Frau aus Bielersee gerettet – im Spital gestorben
245
92
Wiedlisbach BE
Armeefahrzeug kracht in Velofahrer und verletzt ihn schwer
190
85
Sicherheitslage
Freiburger Polizisten rüsten mit Tasern auf
176
15
Crans-Montana VS
E-Trottinett-Fahrer reisst Frau (80) Uhr vom Handgelenk
460
52
Burgdorf BE
Raubversuch in Burgdorf: Frau stürzt und wird verletzt
7
98
34
Rietheim AG
Frau (47) muss nach Kollision aus ihrem Auto befreit werden
96
30
Cheyres FR
Der Familienhund schaffte es nicht mehr rechtzeitig aus dem Haus
133
24
La Glâne FR
Mülleimerbrand löst Evakuation von Schule aus
32
0
Baar ZG
Pneulader fällt von Gerüst und verletzt Arbeiter lebensbedrohlich
339
347
Bellach SO
Betrunkener Lenker (21) rammt Stromkasten – Quartier ohne Strom
79
27
Bern
Menschenhandel mit 146 Frauen – Anzeige im «Fall Lotus» erhoben
311
31
Oftringen AG
Polizei startet Grossfahndung nach Bancomaten-Sprengung
266
124
Wankdorf-Autobahn
Auto überschlägt sich bei Selbstunfall auf der A6
156
47
Cyberbetrug
Kapo Bern warnt vor Fake-Bussen mit Kreditkartenfalle
10
91
83
Olten SO
E-Trottinett-Sturz: 35-Jähriger muss schwer verletzt ins Spital
368
33
Sutz BE
40-jähriger stirbt nach Badeunfall im Bielersee
235
177
Bönigen BE
Frontalcrash auf A8 – Rega fliegt Verletzte ins Spital
118
45
Düdingen FR
15 Kälber verenden bei Brand auf Bauernhof
275
178
Schönenwerd SO
Verlor auf der Flucht seine Schuhe: Polizei sucht Barfuss-Räuber
251
41
Zeugenaufruf
Seit April vermisst: Polizei sucht Nicole Scheidegger aus Ittigen
298
64
Rüdtligen-Alchenflüh BE
Auto überschlägt sich auf A1 – Lenker schwer verletzt
104
41
Liebistorf FR
Elektroauto fängt in Dorfmitte Feuer und zerstört Autos
196
59
Solothurn
Drei Männer attackieren Paar in Solothurn
647
112
Langnau am Albis ZH
Teenager-Bande aus Frankreich wollte in Zürich Luxusautos stehlen
1570
390
Buchs AG
Falsch entsorgter Akku löst Brand in KVA aus
371
189
Wabern BE
74-Jährige stirbt nach Sturz mit E-Bike
223
56
Basel
Motorradfahrer fährt Fussgänger (78) an – tot
183
39
Engelberg OW
Vermisster Mann (57) wurde tot in einer Gletscherspalte gefunden
192
53
Nordrhein-Westfalen (D)
Vier Teenager tot: Unfallfahrer (16) kommt nicht in U-Haft
438
29
Hemishofen SH
Autofahrer kracht ins Tunnelportal – schwer verletzt
158
54
Verkehrskontrollen
Kapo Bern zeigt 38 Verkehrssünder nach Autobahnkontrollen an
523
34
Luterbach SO
Motorradfahrer nach Sturz ins Gleisbett schwer verletzt
107
25
Update folgt
Bern
Brand beim Tierspital: hoher Sachschaden, keine Verletzten
1316
2147
Raron VS
Bergsteiger stürzt am Bietschhorn in den Tod
126
36
Frick AG
Schüler von SUV erfasst: Fahrer steigt aus und beschimpft ihn
1830
352
News-Scout
Ittigen BE
«Konnte den brennenden Töff gerade noch aus der Garage bringen»
388
271
Schwanden GL
Frau (93) stirbt nach Crash mit Schulbus
488
191
Zürich
Bewaffneter überfällt Tankstellen-Shop – 15-Jähriger verhaftet
722
150
Zwei Jahre später
Nach Überfall in Visp: Duo in Italien festgenommen
123
10
Polizistin entlassen
Zürcher «Polizei-Model» soll Milieu mit Daten versorgt haben
833
348
Horgen ZH
Verdacht auf gewerbsmässigen Betrug: Goldhändler (32) verhaftet
593
136
Telefonbetrug
Gericht verurteilt falschen Polizisten zu Haft und Landesverweis
10
200
16
Oberägeri ZG
Mann verletzt Ehefrau schwer – Täter nach Flucht gefasst
449
243
St. Gallen
Polizei stoppt Poser und verhaftet Schwarzarbeiter
406
19
Kanton Bern
Betrüger benutzten offizielle Telefonnummer der Polizei
334
122
Kanton Freiburg
Nach Betrugsserie: Sieben «falsche Polizisten» festgenommen
604
123
Kemptthal ZH
Mann (31) wird beklaut, geht zur Polizei – Polizei nimmt ihn hops
567
159
Sils im Engadin/Segl GR
Falsche Papiere und viel Schmuck: Zoll entdeckt verdächtiges Duo
370
38
Bern
Schweizweiter Serieneinbrecher geständig – 69 Taten in 8 Jahren
604
35
Update folgt
Kanton Schwyz
«Schwer bewaffnete Polizisten»: Grosseinsatz in Küssnacht
1267
764
Memmingen (D)
Ein Schweizer will zum Flughafen – landet aber im Gefängnis
811
60
Bennau SZ
Abfallsäcke im Wald deponiert: «Dazu brauchte es ein Fahrzeug»
491
36
Zürich
Zwei Hunde entführt: Täter fordern 1 Million Franken Lösegeld
137
1188
730
Zürich
Am helllichten Tag: Stadtpolizei schnappt Einbrecherinnen
723
39
Zürich
«Frau Müller» ruft an – und eine Zürcherin verliert ihr Vermögen
241
1507
587
Update folgt
Zürich
Raubüberfall auf Postfiliale – Täter auf der Flucht
902
674