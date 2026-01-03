News
Video
Entdecken
Profil
Start
Wetter
Katastrophe in Crans-Montana
Schweiz
Alle
Abstimmungen
Krankenkassen
Polizeimeldungen
the season
Sport
Alle
Fussball
Super League
WM 2026
Olympia
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Regionen
Alle
Zürich
Bern
Basel
Zentralschweiz
Ostschweiz
Waadt (fr)
Genf (fr)
Wirtschaft
Alle
Mein Geld
Krypto
The Economist
Ausland
Alle
US Zölle
Donald Trump
Ukraine
Nahost
People
Alle
Festivals
Royals
Events
Reality TV
Social Media
Internationale Promis
Schweizer Promis
Musik
Kino & Streaming
Lifestyle
Alle
Body & Soul
Fashion
Reisen
Beauty
Living
Auto & Mobilität
Eat & Drink
Entertainment
Good Vibes
AI
Faktenchecks
#WIRSINDZUKUNFT
Alle
Gebäude
Mobilität
Lifestyle
Bildung & Beratung
Innovation & Energie
Community
Alle
Liebe & Sexualität
Wettbewerbe
Kochen mit FOOBY
Quiz
Digital
Alle
AI
Wissen
Alle
Gesundheit
E-Paper
Live TV
Publizistische Leitlinien
Katastrophe in Crans-Montana
Silvester-Katastrophe
Crans-Montana VS
Rechtsanwalt ordnet ein: Wer haftet nach dem Brand?
2.7k
39
Silvester-Katastrophe
Fussballtalent im Spital
«Er ging zurück in die Flammen, um seine Freundin zu retten»
200
0
News-Ticker
Crans-Montana VS
Staatsanwaltschaft eröffnet Strafuntersuchung gegen Bar-Betreiber
11k
930
+ Video
Riesenslalom
«Sind für sie gefahren»: Rast denkt nach Sieg an Brand-Opfer
228
0
Silvester-Katastrophe
Crans-Montana
Gastro-Unternehmer Péclard: «In Zürich wäre das nicht passiert»
995
25
Silvester-Katastrophe
Crans-Montana
Verengte Treppe und Akustikpaneele? Bilder zeigen Umbau der Bar
1.1k
21
Silvester-Katastrophe
Crans-Montana
Italiens Vize: «Für mehrere müssen sich Gefängnistüren öffnen»
1.2k
16
Silvester-Katastrophe
DJ Antoine betet
Aus Anteilnahme: Schweizer Clubs sagen Partys fürs Wochenende ab
84
364
8
Silvester-Katastrophe
Zivilcourage
Filmen statt helfen: Hätten Gaffer Menschenleben retten können?
1.8k
36
Silvester-Katastrophe
Intensivstation
«Brandopfer sind im Tiefschlaf, damit sie keine Schmerzen spüren»
1.7k
121
Silvester-Katastrophe
Faktencheck
Vorsicht, diese Aufnahmen zeigen nicht das Feuer-Inferno
174
1
+ Video
Crans-Montana
«Ich will wissen, wo Arthur ist» – Laetitia sucht ihren Sohn (16)
2k
32
05:22
Silvester-Katastrophe
Crans-Montana VS
CNN spricht mit 20-Minuten-Reporterin über die Brandkatastrophe
1.2k
2
01:03
Silvester-Katastrophe
Verbrannte Hände
Vater schildert Verletzungen: «Papa, es geht mir schlecht»
1.5k
11
Hunzikers Tochter
«Schuld von uns Erwachsenen»: Aurora Ramazzotti über Katastrophe
2.6k
19
Silvester-Katastrophe
Kinderspital Zürich
«Wir erhalten Anrufe von Eltern, die ihre Kinder suchen»
358
8
Silvester-Katastrophe
Interlaken
«Zum Fremdschämen»: Feuerwerk nach Tragödie sorgt für Empörung
2.7k
59
01:00
Silvester-Katastrophe
Nach Brandkatastrophe
Hier kommen Schwerverletzte mit der Rega in Zürich an
1.7k
12
«Dreimal kontrolliert»
Wirt bricht Schweigen: «Wir können weder schlafen noch essen»
3k
67
Silvester-Katastrophe
Zürich
Im Unispital kämpfen schwerstverletzte Brandopfer ums Überleben
630
4
Silvester-Katastrophe
Lasche Kontrollen?
Waren die Akustik-Platten in der Todesbar bewilligt?
858
20
Silvester-Katastrophe
Crans-Montana VS
113 der verletzten Personen identifiziert – darunter 71 Schweizer
1.6k
30
Silvester-Katastrophe
Fussballer im Spital
«Furchtbare Schmerzen, 30 Prozent seines Körpers sind verbrannt»
1.2k
11
Silvester-Katastrophe
Crans-Montana
Mehrere Junioren des FC Lutry werden vermisst
340
12
Silvester-Katastrophe
«Extreme Ausbreitung»
Grossbrand in Crans-Montana: So kommt es zum Flashover-Effekt
320
36
Crans-Montana VS
Instagram-Kanal für Suche nach möglichen Brandopfern online
59
4
Silvester-Katastrophe
Tragödie in Crans-Montana
«Sie ist verletzt»: Besitzerpaar lebt, steht aber unter Schock
3k
31
Community
Zeige Anteilnahme
Crans-Montana trauert: Was möchtest du den Betroffenen sagen?
319
1.3k
23
00:30
Silvester-Katastrophe
Crans-Montana VS
Sekunden vor Katastrophe: Barbesucher versucht, Feuer zu löschen
1.3k
66
Silvester-Katastrophe
Crans-Montana VS
Paolo (55) rettete über ein Dutzend Menschen aus der Feuerhölle
6.7k
132
News
Video
Profil