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Sportchef
So lief das Sion-Aus von Skandalstürmer Mario Balotelli
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Mario Balotelli
Millionen-Missverständnis zu Ende – Skandalstürmer verlässt den FC Sion
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«Letten-Held»
Er stoppte das Amok-Boot – jetzt spielt er in der Challenge League
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Aarau-Trainer Alex Frei
«Mir ist die Meinung von anderen Leuten herzlich egal»
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Grosse Bilanz
«Kaufst dir besser eine schusssichere Weste» – Hass auf die Schiris nimmt zu
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Super League
Stadion-Wirbel bei Yverdon, Sion will klagen – Chaos um neue Saison
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Bei Aufstiegsfeier
«Fussball ist nur eine Nebensache» – Ouchy-Spieler gedenken totem Mitspieler
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Barrage
Der FC Sion steigt aus der Super League ab und Stade-Lausanne-Ouchy feiert
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Alle Highlights
Fans stürmen den Platz – hier feiert Ouchy den Aufstieg, Sion-Spieler weinen
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Gegen Lausanne-Ouchy
Sion wird Tor aberkannt – chancenloses Heimteam verliert das Barrage-Hinspiel
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Sion wütend – wegen dieses Fouls wurde das Anschlusstor nicht gegeben
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Alle Highlights im Video
Yverdon feiert die perfekte Saison in der Challenge League
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Thun-Abwehr befindet sich im Tiefschlaf – die Folge ist kapital
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Stade-Lausanne-Ouchy verpasst Bellinzona eine 6:0-Ohrfeige
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Vaduz-Stürmer ist in Ballerlaune und schiesst Xamax kurz und klein
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Lausanne spielt 2:2 und feiert Rückkehr in die Super League
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Challenge League
Lausanne-Sport steigt auf, Ouchy ist in der Barrage – Frust in Aarau
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Ein Hauch Copacabana in Schaffhausen – FCS-Brasilianer begeistert mit Lupfer
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Kopfballungeheuer Balde leitet Lausanne-Sieg im Aufstiegsduell gegen Wil ein
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Mit diesem Vaduzer Last-Minute-Tor drohen Ouchys Aufstiegsträume zu platzen
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Thun kassiert gegen Bellinzona gleich drei Konter-Gegentore
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Wil erobert sich im Aufstiegsrennen den Barrage-Platz zurück
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Hier kassiert Yverdon eine Klatsche und muss Aufstiegsparty verschieben
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Xamax-Coach Forte sieht einen Sieg gegen ein absolut chancenloses Bellinzona
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So schön trifft Thun-Spieler Dos Santos ins Lattenkreuz
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Zwei Mal Gelb innert fünf Minuten – Schaffhausen-Spieler fliegt vom Platz
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Challenge League
«Das gibt ein Fest» – Yverdons Aufstieg so gut wie fix, der Rest wird wild
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Alle Highlights im Video
Dank diesem Fazliu-Tor schnuppert Aarau wieder an den Aufstiegsplätzen
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Alle Highlights im Video
Dank diesem Tor steht Yverdon mit einem Bein in der Super League
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