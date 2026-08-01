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Nach Ceuta-Krise streiten sich EU-Länder mit scharfen Worten
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Migrationswelle
Hat der marokkanische König Migranten nach Ceuta geschickt?
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Mohammed VI. von Marokko
Jugend drängt nach Europa, König baut Stadien und lebt im Luxus
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Mohamed (32)
«Will in der Schweiz arbeiten, statt in Zuckerfabrik in Marokko»
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Faktencheck
Angeblicher Ceuta-Clip hat mit dem Migranten-Strom nichts zu tun
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Migrationskrise
Kacem El Ghazzali
«Viele Marokkaner schämen sich für diese Bilder»
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Ceuta
Militär bewacht Läden – es kommt zu Hamsterkäufen
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SVP-Asylchef fordert
«Bundesrat muss jetzt systematische Grenzkontrollen einführen»
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Ansturm
«Für viele ist Ceuta nur das Tor nach Europa»
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Migrationskrise
Brennpunkt Ceuta – warum steht Europas Grenze in Afrika?
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Migrationskrise
Ceuta, Spanien
Auch in der Nacht reisst Strom nicht ab: Spanien schickt Soldaten
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Migranten in Ceuta
Streit eskaliert: Meloni will Spanien aus Schengen ausschliessen
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Ceuta, Spanien
Migranten stürmen EU-Aussengrenze: Das musst du wissen
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