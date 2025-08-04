Menu
News
|
Ausland
|
Nahost
Gazastreifen
UN-Untersuchungskommission wirft Israel erstmals Genozid vor
1360
76
News-Ticker
Krieg im Nahen Osten
EU ruft Israel zum Stopp von Bodenoffensive in Gaza auf
125908
14963
Gaza-Einnahme
Angehörige der Geiseln: «Es könnte ihre letzte Nacht sein»
302
6
ESC, Sport und mehr
Spanien drängt auf Israels Ausschluss von internationalen Bühnen
624
26
Nahost
Islamfeindliche «Kreuzritter»-Biker sichern Hilfsorte in Gaza
886
104
Jagd auf Hamas
«Ohne USA ist alles möglich»: Wo schlägt Israel als Nächstes zu?
149
691
21
Doha
Die Hamas-Führer leben in Katar in Saus und Braus
1937
101
Bürokratie
Ohne Formular wird geschossen – neuer «Onlinedienst» der Huthi
14
101
12
Analyse
«Nicht Geiseln haben Priorität, sondern Zerschlagung der Hamas»
586
56
Doha
Israel fliegt Luftangriffe auf Hamas-Führer in Katar
1745
400
Barcelona
40 Schweizer segeln mit Säuglings-Milchpulver nach Gaza
1924
70
Seekonvoi auf dem Weg
Greta segelt nach Gaza: Israel droht ihr mit Terroristen-Knast
1473
54
Geheimplan
«Riviera des Nahen Ostens»: USA wollen Gaza-Bewohner umsiedeln
119
11
Nahostkonflikt
Israel erwägt Annektierung von Teilen des Westjordanlandes
230
591
35
Vor UNO-Vollversammlung
USA verhängen Visa-Sanktionen gegen Palästinenserpräsident
99
5
Naher Osten
Türkei bricht Handel mit Israel ab und sperrt Luftraum
309
1665
209
Gaza
«Du bist mein Herz»: Journalistin hinterliess Brief an Sohn
365
4
Gazastreifen
Neue Offensive: Netanyahu spricht von Frieden und führt Krieg
60
302
7
Gaza-Krieg
Netanjahu will Krieg ausweiten und über Frieden verhandeln
29
91
4
E1-Siedlung
«Dieser Schritt begräbt die Idee eines palästinensischen Staates»
122
357
16
Global Sumud Flotilla
Schweizer wollen Gaza-Blockade mit Booten durchbrechen
1382
50
Im Gazastreifen
Salah fragt Uefa: «Wie und warum ist ‹Palästina-Pelé› gestorben?»
685
12
Gaza
Israel tötet 5 Reporter, Al Jazeera dementiert Hamas-Verbindungen
651
8
Neuer Kriegsplan
Israel plant Einnahme von Gaza-Stadt – das wären die Folgen
396
22
Nahost-Experte
«Gaza-Besetzung wäre enorm teuer und könnte desaströs enden»
811
37
Nahost
Netanyahu will die «volle Besetzung des Gazastreifens»
1
165
Strategiewechsel?
Hamas-Videos von hungernden Geiseln – Druck auf Netanyahu wächst
210
1046
38
Nahostkonflikt
Gaza-Krieg
Hamas verweigert Entwaffnung ohne palästinensischen Staat
461
19
Deal mit der Hamas
«Wir brauchen eine Alles-oder-nichts-Lösung»
399
20
Druck auf Israel
Auch Kanada will Palästina als Staat anerkennen
148
6