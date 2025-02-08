Menu
Channels
News
Video
Fantasy League
Radio
Lifestyle
Services
Wetter
ePaper
Sudoku
Kreuzworträtsel
Mehr
Menu
Channels
News
Video
Fantasy League
Radio
Lifestyle
Services
Wetter
ePaper
Sudoku
Kreuzworträtsel
Kostenlose Spiele
Gadgets
Social Media
Sprachregion
Start
Wetter
US-Zölle
Schweiz
Abstimmungen
Regionen
Wirtschaft
Ausland
People
Sport
Entertainment
Good Vibes
AI
Faktenchecks
#WIRSINDZUKUNFT
Community
Kochen mit FOOBY
Quiz
Kino & Streaming
Digital
Wissen
E-Paper
Live TV
Leitlinien
Mehr
Video
Fantasy League
Radio
Lifestyle
News
|
Ausland
|
Nahost
|
Gaza
News-Ticker
Krieg im Nahen Osten
EU ruft Israel zum Stopp von Bodenoffensive in Gaza auf
125908
14963
Bürokratie
Ohne Formular wird geschossen – neuer «Onlinedienst» der Huthi
14
101
12
Gaza-Krieg
Netanjahu will Krieg ausweiten und über Frieden verhandeln
29
91
4
Nahostkonflikt
Gaza-Krieg
Hamas verweigert Entwaffnung ohne palästinensischen Staat
461
19
Konflikt vor Gaza
Israel stoppt Aktivisten-Schiff
17
222
7
Gazastreifen
Mehr als 100 Hilfsorganisationen warnen vor «Massenhungersnot»
649
19
Skalpelle gehen aus
Britische Chirurgin in Gaza: «Es ist wirklich barbarisch»
5
157
17
Gazastreifen
Ein humanitärer Albtraum: Das sind die Folgen des Krieges
122
860
82
01:17
USA
Ben & Jerry’s-Mitgründer wegen Gaza-Protest verhaftet
509
98
+ Video
Attacke in Gaza
Video widerspricht Israels Darstellung nach Tod von Sanitätern
1429
126
USA
Pro-palästinensische Studierende verschwinden nach Protesten
56
665
56
Gaza
Oday (22) von Hamas hingerichtet – nach Teilnahme an Protesten
764
42
Neue Gaza-Offensive
Wie viele tote Zivilisten sind zu viele, Herr Vizebotschafter?
2981
164
Nahostkonflikt
Nahost
Israel nimmt Kämpfe im Gazastreifen wieder auf – Hunderte Tote
1159
88
01:11
Europäisches Parlament
Scharfe Worte während Gaza-Debatte: «Hören Sie auf zu lachen!»
422
106
Verstörendes Video
Hamas zwingt zwei Geiseln, Freilassung von Freunden mitanzusehen
768
29
«Demütigende Zeremonie»
Israel verschiebt Freilassung palästinensischer Häftlinge
605
16
Israelische Armee
Falsche Leiche übergeben: Netanyahu schwört Rache
1516
69
Gazastreifen
Inszenierung von Leichenübergabe: Hamas wird heftig kritisiert
686
15
Riad
Saudiarabien will Gipfeltreffen zum Gaza-Wiederaufbau austragen
23
140
10
Hamas-Geisel
Sagui Dekel-Chen erfährt nach Geiselhaft von Geburt der Tochter
502
5
Nahostkonflikt
Trump: «Palästinenser haben kein Recht auf Gaza-Rückkehr»
1971
214
Israel
Nach 491 Tagen Geiselhaft: Or Levy schliesst seinen Sohn in die Arme
29
692
12
+ Video
Hamas-Geiseln
Er sieht «mindestens zehn Jahre älter» aus als er ist
88
2784
51
+ Video
Nach 491 Tagen
Völlig abgemagert: Diese drei Hamas-Geiseln sind jetzt frei
422
8
Korruptionsprozess
Israel leitet Strafuntersuchung gegen Netanyahus Ehefrau ein
383
22
Palästinenserstaat
Analyse
«Palästina-Anerkennung wird kaum Einfluss auf Nahost-Konflikt haben»
15
759
459