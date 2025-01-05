Menu
Gewalt-Eskalation in Syrien: Das musst du zur Krise wissen
418
10
203 Tote
Drusen-Stadt führt zu Spannungen zwischen Israel und Syrien
224
18
Syrien
Gewalt gegen Drusen – Israel startet Luftangriff auf Damaskus
533
35
News-Ticker
Suwaida-Konflikt
Frieden mit den Drusen? Syrien legt Plan vor
6190
1010
Abu Khadija ist tot
«Einer der gefährlichsten Terroristen»: Irak tötet IS-Anführer
213
9
Naher Osten
«Die Panzer sind überall» – Israel besetzt syrische Gebiete
191
25
Hamas-Geiseln
Deutsch-Israelin Bibas und ihre kleinen Söhne sind tot
3189
110
Hintergrund
Die Kurden: 40 Millionen Menschen ohne eigenen Staat
12087
183
20 Minuten vor Ort
Raqqa, Syrien
«Will nur Frieden»: In der einstigen IS-Hauptstadt brodelt es
30
747
41
Wegen der Scharia
Videos zeigen: Syrischer Justizminister liess Frauen hinrichten
1690
129
20 Minuten vor Ort
Al-Mezzeh
Syriens Verschwundene: Tausende Ausweise auf Assads Flughafen gefunden
23
1509
65
20 Minuten vor Ort
Milliardengeschäft
«Die waren für den Eigenbedarf» – die Assads und ihre Captagon-Pillen
36
909
98
Assad gestürzt
Nach Machtwechsel
SVP fordert sofortigen Aufnahmestopp für Asylsuchende aus Syrien
271
1441
143