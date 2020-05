«El Chino Ántrax»

Kartell-Killer nach Flucht aus USA ermordet

Profi-Killer José Rodrigo Aréchiga Gamboa alias «El Chino Ántrax» verschwand Anfang Mai aus dem Haus in Kalifornien, in dem er seine Strafe absass. Nun wurde seine Leiche in Mexiko entdeckt.