News
|
Ausland
|
Donald Trump
Dekretflut
Überblick verloren? Das sind Trumps wichtigste Entscheide bisher
91
5038
415
News-Ticker
USA
«Werden euch jagen»: 3 Tote nach US-Angriff auf Drogenboot
8968
49650
6872
Zeitung
Trump kündigt Milliarden-Klage gegen «New York Times» an
201
458
15
Dekret unterzeichnet
Trump schickt Nationalgarde und FBI nach Memphis
125
5
Mord an Charlie Kirk
«Ich wars»: Tyler Robinson legte Chat-Geständnis ab
424
4
Hyundai-Fabrik
Nach ICE-Razzia: Südkorea prüft Menschenrechtsverletzungen
167
7
Kirk-Attentat
USA
Kirk-Attentat: Verdächtiger hat bisher «nicht kooperiert»
343
9
Faktencheck
Deepfake-Verdacht bei Trumps Gedenkvideo – das sagen Fachleute
57
681
47
Zollstreit
Heikles Angebot: Bundesrat will Chlorhühner zulassen
269
1753
382
00:39
USA
Reporter fragt nach Kirk – Trump spricht über seinen Ballsaal
70
5
Kirk-Attentat
Schüsse bei Uni-Auftritt
Tyler Robinson ist Mormone – und tötete Kirk nach Lob für Kirche
1908
119
Kirk-Attentat
«Groyper»-These
War Charlie Kirk seinem Killer nicht rechtsextrem genug?
2587
85
USA
Trump: «Ich bin bereit für grosse Sanktionen gegen Russland»
405
1039
73
Ukraine-Krieg
Trump: Geduld mit Putin geht «schnell zur Neige»
146
517
12
Kirk-Attentat
20-Minuten-Leserschaft
Community über Charlie Kirk: «Ein Hetzer» und «habe ihn verehrt»
598
1696
29
Kirk-Attentat
Reaktion Schweiz
«Weltwoche»-Chef startet Tour «Köppel on Campus»
1613
114
Kirk-Attentat
Witwe von Charlie Kirk
«Du hast keine Ahnung, was du entfesselt hast»
2291
39
Kirk-Attentat
Tyler Robinson (22)
Das ist der mutmassliche Mörder von Charlie Kirk
2001
190
Kirk-Attentat
Faktencheck
Diese drei Aussagen werden Charlie Kirk zugeschrieben – zu Recht?
2296
48
Von Home Depot?
Das Netz lacht über Trumps «Gold»-Wandschmuck im Oval Office
1328
103
Kirk-Attentat
Politische Gewalt
«Ein Bürgerkrieg ist nicht unmöglich»
1352
118
Kirk-Attentat
Mord an Charlie Kirk
Streit im US-Kongress: «Ihr habt das zu verantworten!»
1259
34
00:54
USA
«Raus!»: Nach dem Hitler-Vergleich hatte Trump genug
119
417
64
Faktencheck
Nein, hier wird nicht gegen Trumps ICE-Agenten aufgerüstet
26
183
14
Epstein-Files
Geschenk
Bizarre Einträge: Das steht in Jeffrey Epsteins Geburtstagsbuch
1325
112
Heimatschutzministerium
US-Regierung kündigt ICE-Einsatz gegen Migranten in Chicago an
5
315
7
USA
Geburtstagsbrief an Epstein mit Trumps Unterschrift aufgetaucht
1161
58
New York
Gericht bestätigt Millionenstrafe gegen Trump wegen Verleumdung
1870
127
Georgia, USA
Augenzeuge berichtet von ICE-Razzia bei Hyundai-Fabrik
38
240
5
Zollstreit
USA streichen Goldzölle – und provozieren die Schweiz
462
2278
156
+ Video
USA-Experte
Nach Namensänderung: «Trump will Krieger-Mentalität einführen»
295
831
70
Georgia, USA
Massenrazzia auf Hyundai-Baustelle – Südkorea reagiert empört
391
24
Epstein-Opfer reden
Epstein-Files
«Ich hatte noch nie in meinem Leben so viel Angst»
1552
81
Epstein-Opfer reden
Taylor Greene
«Werde alle Namen nennen»: Trump-Anhängerin fordert Offenlegung
206
698
30
00:28
Epstein-Opfer reden
Nancy Mace
Abgeordnete erleidet bei Anhörung von Epstein-Opfern Panikattacke
304
15
Epstein-Files
Veröffentlichte Dokumente
«Fehlende Minute» von Epsteins Zellen-Video aufgetaucht
1109
87
Epstein-Files
Öffentlicher Auftritt
Epstein-Überlebende äussern sich – Trump spricht von «Schwindel»
1765
68
Washington
Tasche fliegt aus dem Weissen Haus: Video gibt Rätsel auf
45
270
13
US-Präsident
Trump kommentiert Gerüchte um seinen vermeintlichen Tod
2082
129
Pressekonferenz
«Wir gehen rein»: Trump will Nationalgarde nach Chicago entsenden
186
577
65
Medienkonferenz
Trump sorgt für Wirbel – wird Pentagon zum «Kriegsministerium»?
96
353
22
Gouverneur JB Pritzker
«Einsatz der Nationalgarde in Chicago wäre eine Invasion»
96
218
7
Von USA nach Guatemala
Schon im Flugzeug: Richterin stoppt Überführung von Kindern
409
17
Zollkrise
Bundesrat sichert Trump zu, auf Digitalsteuer zu verzichten
108
707
67
Experten-Analyse
US-Zölle: «Chancen vor Supreme Court sind eher gering»
152
395
76
Thomas Schinecker
Roche-CEO nimmt erstmals Stellung zu Trump-Zöllen
138
994
120
Trumps Zölle
USA
Darum ist der Zolltrick von Donald Trump illegal
89
250
49
Politisches Manöver
Scharfe Kritik an Legalität von Trumps Kürzungsplänen
3
112
5
Trumps Zölle
US-Handelspolitik
Gericht erklärt Grossteil von Trumps Strafzöllen für illegal
111
1859
230
Trump-Regierung
Kapitol-Stürmung: Babbitt soll doch ein Militärbegräbnis erhalten
548
11
Trotz Trump
Nato: Ausgaben wachsen langsamer als im Vorjahr
3
142
3
Everglades
Trumps Abschiebeknast Alligator Alcatraz wird geräumt
554
37
Fed-Gouverneurin
Trump hat sie gefeuert: Lisa Cook klagt gegen den Präsidenten
750
32
Staatskapitalismus
«Hoffte, China wird amerikanischer, nun werden USA chinesischer»
108
321
60
US-Gesundheitsbehörde
Trump entlässt Direktorin nur vier Wochen nach Amtsantritt
84
643
39
EU-Blitzbeitritt
Deutscher Vorschlag
Idee für Turbo-EU-Beitritt sorgt in Bundesbern für rote Köpfe
380
1522
107
EU-Blitzbeitritt
«Gewinn für uns alle»
Deutscher Bundestags-Vize will Schweizer Blitz-Beitritt in die EU
919
2966
315
USA
Logo-Shitstorm: Cracker Barrel macht Rückzieher
26
469
39
Einflussnahme
Grönland um jeden Preis? US-Akteure infiltrieren Insel
134
449
55
USA–Russland
Trump bot Putin offenbar einen brisanten Deal an
208
1590
63
US-Zollkrise
Informationskrieg um Keller-Sutters Trump-Telefon spitzt sich zu
446
1551
61
US-Einwanderungsbehörde
Abschiebung nach Uganda? Kilmar Ábrego García erneut festgenommen
472
17
Gesundheit US-Präsident
«Trump kurz vor dem Abgang?»: Spekulationen wegen Fleck
342
2490
128
Nationalgarde-Einsatz
Trump streitet sich mit Gouverneur: «Ich schicke die Truppen»
332
14
Trumps Zölle
US-Strafzölle
Trump soll sich von Keller-Sutter gedemütigt gefühlt haben
699
2224
275
USA–Ukraine
USA stoppen Kiews Angriffe mit Langstreckenraketen
75
1068
22
USA
Kilmar (30) ist frei, doch die nächste Abschiebung droht
339
5
Epstein-Affäre
Ghislaine Maxwell spricht über Trump – Protokolle veröffentlicht
773
28
01:21
WM 2026
Infantino schenkt Trump Finalticket – dieser wendet sich an Putin
124
1269
376
Betrugsverfahren
Gericht kippt Millionenstrafe gegen Trump
84
644
48
Ukraine-Krieg
Selenski-Putin-Treffen: Trump zieht sich aus Verhandlungen zurück
409
1597
98
Brüssel
EU will alle Zölle auf US-Industriegüter abschaffen
140
487
36
Gerrymandering in Texas
Nach Flucht: Sogar beim Einkaufen werden US-Demokraten beschattet
96
529
33
Alaska
«Dachte, es sei ein Scherz»: Putin schenkte Mark einen Töff
461
37
Zoll- und Jetstreit
Bund setzt auf Microsoft – kennt Trump unsere Staatsgeheimnisse?
362
672
282
Machtkampf in Texas
Republikaner drücken neuen Wahlkreis-Zuschnitt durch
27
162
7
US-Präsident Donald Trump
«Ich möchte versuchen, in den Himmel zu kommen»
56
323
83
Video-App
Trotz drohenden Verbots: Weisses Haus startet Tiktok-Account
1
94
14
Nach Treffen
Ukrainerin: «Völlig zerstörte Gebiete könnte man abgeben»
1056
32
Weisses Haus
Trump zeigt Macron und Selenski seine Maga-Cap-Sammlung
102
338
65
00:45
Ukraine-Gipfel
Trump: «Keine Wahlen mehr – oh, das wäre gut»
20
1
10
00:46
Ukraine-Gipfel
Donald Trump lobt Merz’ Sommerbräune: «Ich will auch so eine!»
122
264
59
Ukraine-Gipfel
Ukraine-Treffen
«Deal für mich»: Mikrofon fängt Trumps Geflüster mit Macron ein
406
1204
35
Ukraine-Gipfel
Washington-Gipfel
«Präsident Selenski, Sie sehen fantastisch aus im Anzug»
120
879
65
USA
Streit um Wahlkreise: Demokraten kehren nach Texas zurück
0
245
4
Ukraine-Gipfel
US-Hauptstadt
Vom «Albtraum» zur Festung: D.C. wird vor Gipfel abgeriegelt
22
1
12
USA
Trump will nach Putin-Treffen das US-Wahlsystem angreifen
288
590
49
US-Sanktionen
Putins Flieger tankte in Alaska – Russen mussten bar bezahlen
1179
75
Washington D.C.
Selenski vor heiklem Treffen: «Trump hat drei starke Hebel»
165
683
16
Treffen im Weissen Haus
Showdown zwischen Selenski und Trump? Das musst du wissen
158
1
15
Sicherheitsgarantien
«Mini-Nato»: So wollen die USA Kiew im Kriegsfall beistehen
660
27
Alaska
«Poo-tihn» auf Gipfelunterlagen: So reagiert das Weisse Haus
594
20
Alaska-Gipfel
Vor Treffen in Washington
Ukrainer in der Schweiz: «Kaum noch Hoffnung auf faire Lösung»
3083
63
Alaska-Gipfel
Ukraine-Krieg
Melania gab Trump einen Brief für Putin – das stand drin
1669
70
00:38
Alaska-Gipfel
Für Putin lässt Trump den Bomber fliegen
54
221
23
Telefonat um Zölle
So demütigte Trump die Schweiz – das Protokoll in 6 Kapiteln
3164
465
Ukraine-Krieg
Nach Treffen mit Putin setzt Trump wieder auf Gebietstausch
707
28
Treffen in Washington
«Selenski sollte bei Trump Hemd, vielleicht Sakko, tragen»
597
1329
57