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Ostermundigen BE
Mann überfällt Geschäft mit Pfefferspray – weiterhin flüchtig
162
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Farvagny FR
Mann raubt Bank mit Waffe aus: Täter auf der Flucht
231
9
Bern
Sieben Schüsse aus Auto – Mann wegen Mordversuchs angeklagt
502
3
Tüscherz-Alfermée BE
Mann (50) im Bielersee vermisst – tot geborgen
171
14
Dürrenroth BE
Berner wird von Traktor überrollt und stirbt
287
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Trockenheit
Heli bringt Hilfe
Wassernot auf Alp: «Die durstigen Tiere zu sehen, ist furchtbar»
309
1.5k
58
News-Scout
Thun
Mit Drohne und Boot: Polizei sucht in Aare Person in Not
396
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Petition gestartet
«100 Prozent geht nicht»: Till (18) kämpft für Teilzeitlehre
1.6k
125
Bern
Mann unter Ästen von drei umgestürzten Bäumen eingeklemmt
187
8
Ittigen BE
82-Jähriger starb bei Brand: Mutmasslicher Täter verhaftet
651
25
Freiburg
BMW hängt nach Crash über Abgrund – Brücke gesperrt
273
6
Berner Seeland
Auf Social Media geteilt: Mann gesteht mindestens 10 Raserdelikte
105
411
17
Bettmeralp VS
Wanderer stürzt am Bettmerhorn in die Tiefe und stirbt
182
48
Bützberg BE
Linde stürzt um und erfasst Bub auf Velo
563
45
Bern
Unfall bei Zirkus-Knie-Nummer in der Motorradkugel
40
532
87
Ex-Profiboxerin
Mit Brian Keller: Mörderin Obenauf wehrt sich gegen Therapie
2.4k
23
Bern-Mittelland
Mann verstirbt in Zelle im Inselspital
1.2k
25
Oftringen AG
Auto kracht in Abfalleimer und dann mit voller Wucht in Baum
531
15
Neuenegg BE
Wasserfeuerwerk trotz Trockenheit – «bin empört»
431
1.7k
41
Ittigen BE
Feuer in Mehrfamilienhaus fordert ein Todesopfer
288
30
Konflikt um Fortuna
Kuh nicht eingeschläfert: Streit mit Tierspital eskaliert
110
1.7k
25
Siders VS
Zwei Männer liefen kurz nach Brandausbruch fluchtartig davon
299
7
Cheyres FR
Waldbrand zerstört Vegetation – Polizei findet Benzinkanister
48
276
15
News-Scout
Brienz BE
Bewaffneter Mann hielt Bank-Angestellte gegen ihren Willen fest
2k
319
Bourg-Saint-Pierre VS
Mann (53) stirbt bei Gleitschirmunfall unterhalb von Felswand
130
0
Bern
«I love you»: Influencer wird von Polizei aus Kanal gerettet
247
1.9k
43
Wegen Trockenheit
«Hat nichts Grünes mehr»: Bauer sucht verzweifelt Weideplätze
548
1.3k
50
Solothurn
Drei Verletzte bei tätlichem Angriff – Mann (30) festgenommen
853
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Langenthal BE
Nach Motorex-Brand: Das macht Gasflaschen so gefährlich
9
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Naters VS
35-Jähriger stirbt bei Gleitschirmunfall
294
30
Blankenburg BE
Auto stürzte 50 Meter ab: 72-Jährige nach Selbstunfall tot
197
9
Rapperswil BE
Keine Nachfolge gefunden: Traditionsbeiz schliesst für immer
30
202
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Grindelwald BE
Touristen verwüsten Hotelzimmer – «Mir tun die Putzkräfte leid»
1.9k
539
News-Scout
Langenthal BE
Handwerker lösten Grossbrand bei Firma Motorex aus
281
1.6k
630
Saas-Fee VS
Georg füttert Murmeli und löst Shitstorm aus: «Gar nicht herzig»
230
1.1k
139
Verdorrte Böden
Bauern schlagen Alarm – Preis-Schock beim Gemüse?
339
669
33
Bärenplatz Bern
Banklehrling Naël (17) spielt Piano – und alle bleiben stehen
1.7k
93
Biel BE
Schwerverletzter vor Haus aufgefunden: Polizei sucht Zeugen
871
15
Bern
Schussabgabe nach Streit im Zug – ein Verletzter
2.9k
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Goms VS
Mieterin gesucht, die Zeit mit Seniorin (94) verbringt
92
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News-Scout
Aefligen BE
«So traurig»: Fische sterben in ausgetrockneter Emme
70
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Für den Werterhalt
Vermieter will keine Kinder in 6,5-Zimmer-Haus
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1.5k
25
Bleibende Klümpchen
Lippenaufspritzen geht schief: «Will wieder normal aussehen»
1.6k
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Aeschau BE
«Mag mich nicht erinnern, dass die Emme je so trocken war»
158
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24
Grosse Schanze Bern
Zeugen gesucht: Mann bei Angriff lebensbedrohlich verletzt
912
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Als Entschädigung
Geburt wegen U-Haft verpasst: Mann will 114'000 Franken vom Staat
2k
0
Brienz BE
Mercedes kracht frontal in einen Baum: Sieben Personen verletzt
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Starker Wind
Air-Glaciers rettet Bergsteiger mit spektakulärer Aktion
1.2k
80
Bern
Neues Gesetz zeigt Wirkung – Berner Gym-Stalker (26) verurteilt
552
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Missbrauchsvorwürfe
Pädophilie
«Angehörige sollten ungutes Bauchgefühl ernst nehmen»
328
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Burgdorf BE
Gefängnismitarbeiterin bastelt Kennzeichen – verurteilt
560
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Fully VS
Nach Krankheitsfall: Kanton bekämpft Tigermücken aktiv
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12
Sion VS
30 Minuten nach WM-Final: Spanien-Fans kassieren Busse fürs Hupen
163
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12
Französischer Künstler
Riesige Kinder: Im Zeitraffer-Video siehst du, wie Saype vorgeht
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Interlaken BE
Nach Badeunfall: 19-Jähriger tot in der Aare gefunden
386
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Büren SO
Das Rätsel um die Leiche ohne Kopf im Rapsfeld ist gelöst
1.8k
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Gossliwil SO
Töfffahrer (25) schwer verletzt – Rega-Heli im Einsatz
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«Adults Only»
Campingplatz-Besitzerinnen sind froh, haben sie Kinder verbannt
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2.1k
62
Oeschinensee, BE
Ranger Dani hat genug von Wanderern in Sneakers – und klärt auf
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Moosseedorf BE
Mann (62) gerät beim Schnorcheln in Notlage und stirbt
472
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+ Video
Grosse Freude
Yannick hat seine Yuna zurück: Welpe in Frankreich aufgetaucht
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2.5k
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Nüchterne Generation?
«Alkohol und Ausgang sind bei uns nach wie vor ein Thema»
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1k
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Berner Festival
Twerken, Dating und Besucherrekord: So heiss war der Güsche
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News-Scout
Wilderswil BE
«Das war nicht normal»: Unwetter fegt über Berner Dorf
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2.3k
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Gurtenfestival
Güsche-Wanderweg: «Nächstes Mal kommen wir mit dem Helikopter»
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10
Kanton Wallis
Welpe Yuna verschwunden – Familie verdächtigt zwei Handwerker
1.7k
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00:59
Gurten Festival
«Ich weine lieber im Porsche!» – Der Zürcher-Snob in Bern
1k
10
Kopftuchdebatte
Einwohner über Marrakesch-Vergleich: «Biel ist einfach so»
2.1k
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Gabirano über Tochter
«Vater sein macht mich stärker – aber die Wohnung ist zerstört»
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5
Single-Show am Gurten
Gülsha: «Ich habe meinen zukünftigen Ehemann gefunden»
1.3k
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Betreibungsamt Bern
Kanton versteigerte Toyota mit 99'999 km – er hat aber 299'999 km
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Kopftuch-Debatte
«Habe manchmal das Gefühl, sei in Marrakesch und nicht in Biel»
3.3k
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Sitten
Walliser wird beim Kofferauspacken von Skorpion gestochen
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12
Botschaften an den Ex
Dating und Drama auf dem Gurten: «Trage die Socken von meinem Ex»
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Food-Intoleranzen
Glutenfrei am Festival? «Das gibt es nur hier»
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News-Scout
Solothurn
Männer brechen in Waffenladen ein – dann fällt ein Schuss
1k
151
Balsthal SO
12 Badi-Hausverbote in 4 Wochen: «Man kann es nicht schönreden»
2.4k
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Festival-Ticker
Gurtenfestival 2026
Nina Chuba überzeugt mit emotionaler Show: «Bern ist mein Finale»
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2.4k
56
Tabakbranche blitzt ab
Bundesgericht bestätigt: Wegwerf-Vapes bleiben im Wallis verboten
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Zermatt VS
Bergsteigerin (33) stürzt an der Dufourspitze in den Tod
281
6
Wallis
Steinschlaggefahr: Bergführer fordern eine Besuchergrenze
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6
Festival in Bern
Acts, Podcasts und Hitze-Tipps: Die wichtigsten Infos zum Gurten
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Interlaken BE
Grosse Suchaktion nach vermisstem Schwimmer in der Aare
288
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Kanton Bern
Die Tochter über ein Jahrzehnt gewürgt und geschlagen: Geldstrafe
1k
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Notfall oder nicht?
Wie reagieren bei Überhitzung, Sonnenstich und Hitzschlag?
22
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Zermatt
Beim Abstieg vom Matterhorn: Zwei Bergsteiger stürzen in den Tod
1.1k
47
Zum Schutz der Fische
Zu trocken: Kanton Solothurn verbietet Baden in einzelnen Flüssen
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Kanton Bern
Mit Überhitzung in den Notfall: Darum sind Spitäler am Anschlag
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Solothurn
Lenker (20) flieht vor Polizei und verunfallt in Tunnel
497
31
Bern
Vermisste Person gefunden: Such-Heli wehte Aareböötler fast weg
1.4k
66
Christoph Flury
Berner Rapper und Chlyklass-Gründungsmitglied Krust (48) ist tot
392
36
Tentlingen FR
Unfall mit Traktor: Töfffahrer (36) verletzt ins Spital geflogen
303
6
20 Minuten vor Ort
Tavannes BE
So lebt es sich in der «schlechtesten Gemeinde der Schweiz»
366
1.4k
46
Aare-Rettungsaktion
«The GOAT»: Amis feiern Eishockey-Star Hischier für Heldentat
9
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7
Belp BE
Nazi-Schmierereien am Bahnhof: Polizei fasst Sprayer (34)
832
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Nach KV-Lehre
Weils keine Jobs gab, verkauft Carolina (19) jetzt Stoffblumen
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Bike-Rennen im Wallis
Kuhherde in Panik versetzt – «nicht mein übliches Verhalten»
1.3k
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Freiburg
Mann (31) sucht Handy – dann muss er mit Rega gerettet werden
270
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Schützenmatte Bern
Mann bei Angriff verletzt – Täter auf der Flucht
419
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Böötlen auf der Aare
Perfektes Liebesglück: So geniesst Lehmann ihre Verlobung
1.2k
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Erotikwerbung
«Begehren braucht keine Erlaubnis» – Verbot für Sexclub-Slogan
479
7
Breitenbach SO
Abgeerntetes Getreidefeld gerät in Brand
213
35
Bern
«Heldenhaft»: Nico Hischier hilft Familie aus Notlage in der Aare
137
1.3k
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Hitzewelle
Darum brennen derzeit so viele Ballenpressen
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Zermatt VS
Von Steinschlag getroffen – Mann (34) stirbt
338
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Berner Oberland
An diesem Ort kann Nana ihre Tränen nicht zurückhalten
1.3k
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Bern Bümpliz
«Damit kann sie auf der Strasse herumfahren, aber nicht im Zug»
1.8k
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Murgenthal AG
3-mal im Coop, dann bricht Mann zusammen – die Polizei rätselt
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Zofingen AG
5 Personen wegen Brand im Spital – Tatverdächtiger festgenommen
212
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Uvrier VS
«Starke Rauchentwicklung»: Recyclinganlage brennt
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Kirchberg BE
22-Jähriger prallt mit Auto gegen Tunnelportal und stirbt
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Oberried am Brienzersee
Wanderer (19) vermisst – am nächsten Tag wird er tot aufgefunden
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Kirchberg BE
Motorfahrradfahrerin kollidierte mit Auto – im Spital verstorben
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Stadtfest Solothurn
Männer schlagen zu: Samo verliert fast Auge, Anna mit Nasenbruch
2.1k
51
Grimselgebiet
Massenschläge sind out: Berghütte bietet nun «mehr Privatsphäre»
13
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News-Scout
Lyssach BE
Bauer presste Heuballen: Flächenbrand auf Feld
70
320
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Menziken AG
Schüler zerstören WC und Lernmaterial – «bin schockiert»
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Sitten VS
Super-Puma-Einsatz nach Einbruch: Sieben Festnahmen
1.7k
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Wabern bei Bern
«Bin schockiert»: Automat ohne Alterscheck führt Vapes und Zigis
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Saas-Grund VS
Alpinist stürzt in Gletscherspalte – tot
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8
Solothurn
Fall Ramiswil: Schweizer Tierschutz will Veterinäramt anzeigen
1.5k
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Interlaken BE
«Bekam keine Luft mehr»: Touristin in WC eingeschlossen
1.1k
17
Marzili-Debatte
Rausschmiss aus Marzili
«Musste so weit kommen»: Trans Frauen zum Badi-Zoff
5.9k
43
Marzili-Debatte
Rausschmiss
FKK-Community ist hässig: Aber nicht, weil trans Frau raus musste
1.8k
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Marzili-Debatte
FKK-Rausschmiss
Trans-Eklat: Berner Sportamt prüft Regel-Anpassungen
1.1k
5
Marzili-Debatte
In Bern und Zürich
Trans Frau in Frauenbadi: So reagieren Besucherinnen
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Bern
Frau (20) leblos aufgefunden: Nun ist Todesursache klar
2.1k
45
News-Scout
Kanton Bern
Bauernhof brennt lichterloh: Mehrere Schweine tot
977
175
News-Scout
Berner Oberland
Schwanenfamilie nimmt die Hauptstrasse
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