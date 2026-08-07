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Regensdorf ZH
E-Trotti-Fahrer rammt Polizist – der bricht sich zwei Halswirbel
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Trockenheit
Thurgau
Der Thur geht das Wasser aus – Kraftwerke ausser Betrieb
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Kollaps droht
Street Parade bei 30 Grad: Verträgst du jetzt weniger Alkohol?
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Trockenheit
Trockenheit
Hier zeigt Bauer Elias, wie die Trockenheit seinem Mais zusetzt
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Street Parade
Angry Bird und Putin: Stadt warnt Raver vor diesen Pillen
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DJs und Stages
Street Parade 2026: Alle DJs, Stages und Spielzeiten
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Vermisstenmeldung
Wo ist Marcel Baumgartner (59)? – er braucht dringend Medikamente
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6
Street Parade
Street Parade
Diese After-Partys darfst du auf keinen Fall verpassen
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Rongellen GR
Camper überholt in Kurve und crasht frontal mit Dodge
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Viele Gesuche
So rüstet sich das SEM gegen Asylmissbrauch an der Street Parade
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Giebenach BL
Totes Schaf aufgefunden – Polizei geht von Delikt aus
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Ostermundigen BE
Mann überfällt Geschäft mit Pfefferspray – weiterhin flüchtig
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Farvagny FR
Mann raubt Bank mit Waffe aus: Täter auf der Flucht
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Pratteln BL
Frau auf Strasse gestorben – Lastwagenfahrerin wurde ermittelt
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Bern
Sieben Schüsse aus Auto – Mann wegen Mordversuchs angeklagt
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«Don't Drink and Ride»
Ab 8 Uhr gilt: Kein E-Trotti an der Street Parade ohne Test
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5
Street Parade
Street Parade
Nach der Party beginnt für 160 ERZ-Mitarbeitende die Arbeit
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8
Tüscherz-Alfermée BE
Mann (50) im Bielersee vermisst – tot geborgen
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Dürrenroth BE
Berner wird von Traktor überrollt und stirbt
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💙 Züri-Liebi
Dieser Proteinhype ist in aller Munde – und jetzt auch am HB
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2.8k
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Update folgt
Effretikon ZH
«Recht kritisch»: Grossbrand auf Baustelle nahe dem Bahnhof
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Flumserberg SG
Nach Kuhangriff: Wanderer wird mit Rega ins Spital geflogen
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Street Parade
Tiefere Luftfeuchtigkeit
31 Grad zur Street Parade – doch ein Faktor macht den Unterschied
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Update folgt
Ursache unklar
Zahlreiche Haushalte im Raum Stäfa ohne Strom
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Street Parade
Schutz und Rettung Zürich
400 zusätzliche Rettungskräfte schützen Street-Parade-Raver
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Kanton Aargau
Weiterer Fall: Mann soll Frauen betäubt und missbraucht haben
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Trockenheit
Trockenheit
Golfplatz neben Zugersee bewässert Greens mit Trinkwasser
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Trockenheit
Heli bringt Hilfe
Wassernot auf Alp: «Die durstigen Tiere zu sehen, ist furchtbar»
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1.5k
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Bündner Obergericht
Hundehalter wirft Kotbeutel in WEF-Bus – vor Gericht abgeblitzt
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+ Video
Basel
Getauft und wohlauf: Zolli freut sich über Geparden-Sechslinge
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St. Gallen
Einbrecher legen sich nach Coup schlafen – Polizei schlägt zu
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+ Video
St. Gallen
Unwetter bläst WC über Marktplatz – jetzt spricht der Betreiber
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Guerilla-Marketing
Plötzlich hängen überall «Spider-Man»-Plakate – ohne Bewilligung
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Technoparty
An diesen Hotspots feiern Schweizer Promis an der Street Parade
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Seit 20 Jahren befreundet
BFF von Lady Gaga: Techno-Pionierin lanciert Street Parade
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3
News-Scout
Thun
Mit Drohne und Boot: Polizei sucht in Aare Person in Not
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News-Scout
Inwil LU
24 Stunden später: Känguru wurde gesichtet und eingefangen
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1.1k
338
Bodensee
200 Helfer suchten nach ihr: Frau tot aufgefunden
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Neu St. Johann SG
Seit dieser Kollision geht hier erst mal nichts mehr
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Oberengstringen ZH
Ohne Helm auf gestohlenem Töff unterwegs – 2 Männer tot
4.7k
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Street Parade
Stylingtipps
Pyjama statt Netz-Look: 4 Modetrends für die Street Parade
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Scherbengefahr
Nach Coop und Migros: Auch Lidl verbannt Glas von Street Parade
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Hilfikon AG
Kalb stirbt bei Heustockbrand: Feuerbekämpfung dauert ganze Nacht
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Street Parade
Zürich
Route, Anreise, Musik: Alle Infos zur Street Parade 2026
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Harmonisierung
Adressen-Wirrwarr in Scuol: «Nachbar hat jetzt meine Hausnummer»
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Balgach SG
Der Tod von Mano Machinek erschüttert die Nachbarn
1.5k
32
Top-Line-up für 20 Fr.
Rapper EAZ: «Es braucht Festivals, die sich jeder leisten kann»
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Petition gestartet
«100 Prozent geht nicht»: Till (18) kämpft für Teilzeitlehre
1.6k
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Rust (D)
Europa-Park-Panne bei 34 Grad: Statt Wasserspass gab es Schirme
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1.2k
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Tote Indonesierin
Stadt Zug fand keine Nachkommen – jetzt erbt sie selbst
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Zürichsee
Zu viele Steine am Strand: US-Influencerin kritisiert die Schweiz
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2.7k
8
Luzern
Aus einst besetztem Haus wird der Wohnsitz eines Multimillionärs
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Gefährliche Bakterien
Basel
Legionellen-Ausbruch: Stawa ermittelt wegen fahrlässiger Tötung
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Bezirksgericht Dietikon
Dozent nach E-Bike-Betrug zu bedingter Freiheitsstrafe verurteilt
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6
Trockenheit
Klingnau AG
Gemeinde ruft zum Wassersparen auf – und bewässert den Sportrasen
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Bern
Mann unter Ästen von drei umgestürzten Bäumen eingeklemmt
187
8
Pratteln BL
Nach tödlichem Unfall: «Kreuzung ist für Velofahrer gefährlich»
311
5
Ittigen BE
82-Jähriger starb bei Brand: Mutmasslicher Täter verhaftet
651
25
Legionellenausbruch Basel
Manor-Mitarbeiterin: «Hab nichts von den Legionellen mitbekommen»
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27
Freiburg
BMW hängt nach Crash über Abgrund – Brücke gesperrt
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6
Schwyz/Freiburg
Auf den Alpen wird das Wasser knapp – jetzt hilft die Armee aus
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Walensee
SUP-Tragödie: Waren zehn Franken für die Schwimmweste zu viel?
1.2k
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News-Scout
Opfikon ZH
«Sieht schlimm aus»: Rodung während Brutzeit sorgt für Zoff
161
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Berner Seeland
Auf Social Media geteilt: Mann gesteht mindestens 10 Raserdelikte
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17
Bezirk Affoltern
Brandserie: Jetzt steht auch ein 17-Jähriger vor Gericht
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6
Hallwilersee
Badtüechlistreit eskaliert: Mann (20) kickt Frau (62) gegen Kopf
3.4k
78
St. Gallen
Streit an Migros-Kasse: Kunde (68) erhält 5 Jahre Hausverbot
597
2.6k
48
Winterthur
Escort-Chat führt zurück zu bekannter Sexparty-Liegenschaft
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Kreuzlingen TG
Nach 5. Fälleler-Besuch: «Es ist zum Grün-und-blau-Ärgern»
1.4k
25
Ebnat-Kappel SG
Blitz setzte Scheune in Vollbrand: Tiere gerettet
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Trockenheit
Wegen Trockenheit
«Wir steuern auf das grösste Fischsterben aller Zeiten zu»
78
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Bettmeralp VS
Wanderer stürzt am Bettmerhorn in die Tiefe und stirbt
182
48
Stadt Zürich
Kaminbrand in Hotel: «Konnte nicht mal den Pass mitnehmen»
25
334
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Basel-Landschaft
Fahrerflucht? Frau stirbt nach mutmasslichem Verkehrsunfall
1.3k
106
Trockenheit
Frachter in Basel
«Fast auf Grund»: Tiefer Pegel ist Albtraum für Rhein-Kapitäne
79
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Bützberg BE
Linde stürzt um und erfasst Bub auf Velo
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Schaffhausen
Bauarbeiter trifft 400-Volt-Leitung – schwer verletzt
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St. Gallen
Bäckerei schlecht bewertet – Anzeige gegen Frau (28) folgt prompt
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1.2k
19
Sumvitg GR
Herdenschutzhunde greifen Wanderer an – zwei Personen verletzt
1.5k
51
News-Ticker
Ticker Zentralschweiz
Luzerner Kinder und Jugendliche sollen gratis in die Badi dürfen
249
3.3k
3.2k
Kronberg AI
Gleitschirmunfall bei Startversuch: Flugschüler im Spital
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Basel
Täter schlägt am Boden liegende Männer spitalreif
540
2
Walensee
Von Sturm überrascht: SUP-Fahrer aus 100 Metern Tiefe geborgen
1.3k
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Trockenheit
Stadt Zürich
Trockenheit: Solltest du Stadtbäume jetzt mit Wasser versorgen?
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2
Bern
Unfall bei Zirkus-Knie-Nummer in der Motorradkugel
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Gefährliche Bakterien
Basel
Legionellenausbruch: Eine Person tot, 7 auf der Intensivstation
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2.3k
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Gefährliche Bakterien
Basel
«Das macht Angst»: Anwohner äussern sich zum Legionellenausbruch
583
67
3 Mitarbeitende krank
Legionellen in Basel kommen aus Manor-Hauptsitz
163
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Zürich
«Will ein Zeichen setzen»: Vermieter bevorzugt Ausländer
3.2k
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Ex-Profiboxerin
Mit Brian Keller: Mörderin Obenauf wehrt sich gegen Therapie
2.4k
23
Trotz Notfallnummer
«Pferdekadaver lag über 40 Stunden lang in der Sommerhitze»
266
1.4k
49
News-Scout
Kanton Uri
Auto am Sustenpass im Vollbrand: Ursache und Schaden noch unklar
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News-Scout
Ringelnatter
«Sieht man nicht jeden Tag» – Schlange schwimmt durch Zürich
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Gefährliche Bakterien
Ausbruch in Basel
Legionellen: Wenn Wassertröpfchen zur Todesgefahr werden
889
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Weesen SG
Nach Raubtour: Dieb flieht mit Kajak über den Walensee
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Steinen SZ
Schwerer Unfall fordert 8 Verletzte – Bub (9) in Lebensgefahr
961
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Zürich
1000 Franken pro Auto verlangt? Strafanzeige gegen Abschleppfirma
1.3k
48
03:19
Trockenheit
Bodensee
«Wo ist der See?»: Badegäste am Bodensee ernüchtert
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Trockenheit
Wasserstand Bodensee
«Schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann»
494
1.4k
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Unfall in Pfyn TG
Zwei Tote nach Party: «Was haben Fussgänger hier zu suchen?»
1.6k
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Bern-Mittelland
Mann verstirbt in Zelle im Inselspital
1.2k
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Scheffloch SG
17-Jähriger stürzt bei Wanderung ab und stirbt
1.3k
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Oftringen AG
Auto kracht in Abfalleimer und dann mit voller Wucht in Baum
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St. Gallen
Hausdach eingestürzt – starke Windböen könnten Ursache sein
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Erotik-Plattform
«Dominante Soldatin»: Sandy (24) lockt mit Uniform Männer an
2.6k
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Neuenegg BE
Wasserfeuerwerk trotz Trockenheit – «bin empört»
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1.7k
41
Ittigen BE
Feuer in Mehrfamilienhaus fordert ein Todesopfer
288
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Engadin
Gegen Wildcamping: Karte zeigt freie Campingplätze in Echtzeit an
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Pfyn TG
Töfffahrer erfasst Fussgängergruppe – zwei Tote
1.4k
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25 Grad
Aare zu warm: AKW Beznau fährt beide Blöcke runter
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Basel
Autofahrer (77) erfasst Frau (42) auf Fussgängerstreifen – tot
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Konflikt um Fortuna
Kuh nicht eingeschläfert: Streit mit Tierspital eskaliert
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1.7k
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Flumserberg Open Air
«Reine Willkür»: Festival verlangt 60 Franken für «Zaunticket»
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Oerlikon
Renitente Person biss Polizistin – mit Haube abtransportiert
2k
33
Siders VS
Zwei Männer liefen kurz nach Brandausbruch fluchtartig davon
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Stadtpolizei Winterthur
Wohnmobil für 2504 Franken versteigert – aber fährt es überhaupt?
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«War eine Tradition»
Weltgrösste Schweizer Flagge bleibt am 1. August am Boden
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496
31
Kritik an Uni Luzern
Langjähriger Dozent lebt in illegaler israelischer Siedlung
60
1.1k
19
Lindau (D)
Zoll stoppt gefälschte Markenartikel für Empfänger in der Schweiz
11
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10
Cheyres FR
Waldbrand zerstört Vegetation – Polizei findet Benzinkanister
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15
News-Scout
Brienz BE
Bewaffneter Mann hielt Bank-Angestellte gegen ihren Willen fest
2k
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Bourg-Saint-Pierre VS
Mann (53) stirbt bei Gleitschirmunfall unterhalb von Felswand
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Täter flüchtig
Basler wird bedroht, gefesselt, geschlagen und beraubt
1.3k
64
Walensee
Sturm überrascht Stand-up-Paddler: Zwei Personen vermisst
851
302
Roggwil TG
Rollerfahrerin (60) stirbt nach Frontalkollision im Tunnel
230
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Crap Ner GR
Tödlicher Unfall: Gleitschirmpilot (24) stürzt ab
168
14
Bern
«I love you»: Influencer wird von Polizei aus Kanal gerettet
247
1.9k
43
Zürich
Hausbesetzer provozieren diplomatischen Streit mit Nordmazedonien
1.2k
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