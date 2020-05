Zentralschweiz

Jungtier hat sich verirrt

«Wolf merkt hoffentlich, dass er besser im Wald lebt als in der Siedlung»

In Giswil hat am Samstagmittag ein Vater auf seine Töchter gewartet. Dann sah er etwas und glaubte seinen Augen nicht: In aller Ruhe spazierte ein Wolf an ihm bei der Mehrzweckhalle mitten in Giswil vorbei. Laut einem Wolfsexperten handle es sich um ein Jungtier.