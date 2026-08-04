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Zentralschweiz
Tote Indonesierin
Stadt Zug fand keine Nachkommen – jetzt erbt sie selbst
32
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24
Luzern
Aus einst besetztem Haus wird der Wohnsitz eines Multimillionärs
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Schwyz/Freiburg
Auf den Alpen wird das Wasser knapp – jetzt hilft die Armee aus
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News-Ticker
Ticker Zentralschweiz
Luzerner Kinder und Jugendliche sollen gratis in die Badi dürfen
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3.3k
3.2k
News-Scout
Kanton Uri
Auto am Sustenpass im Vollbrand: Ursache und Schaden noch unklar
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Steinen SZ
Schwerer Unfall fordert 8 Verletzte – Bub (9) in Lebensgefahr
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Kritik an Uni Luzern
Langjähriger Dozent lebt in illegaler israelischer Siedlung
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1.1k
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Feuerverbot
120 Tonnen Holz bleiben liegen – Riesenfeuer fällt aus
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1.2k
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Luzern
Viermal ans Bundesgericht, weil Inder unbedingt Auto fahren will
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1.6k
101
Malters LU
Polizei sucht zwei Auskunftspersonen im Vermisstenfall Lötscher
373
23
Spiringen UR
Schreinerei und Wohnblock brennt: Klausen-Passtrasse gesperrt
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Stadt Luzern
«Erleichtert»: Hotel Continental Park äussert sich nach Brand
289
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Zug
Betrug mit QR-Codes: Polizei warnt vor Klebern an Parkuhren
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00:27
News-Scout
Glarus
Schauspieler trotzen strömendem Regen – Publikum harrt aus
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+ Video
Grosseinsatz
«Sehr unheimlich»: Brand im Hotel Continental in Luzern
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364
«Martha's Rule»
Sepsis statt Grippe? Eltern sollen schneller Gehör finden
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Europatour
Tuk-Tuk-Ferien: «Polizei hält mich oft an – um Fotos zu machen»
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Ibach SZ
Angestellte sollen Victorinox beklaut haben: Strafanzeige
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Gotthard-Route
Amsteg UR
«Lärm, Abgase und Dreck»: Urner haben genug vom Verkehr
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1.3k
59
Kanton Schwyz
Dackel biss Putzkraft: Jetzt gilt bei der Verwaltung Hunde-Verbot
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Zeus in Küssnacht am Rigi
Rätselraten um Todesfall im Bordell: War es eine Prostituierte?
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Luzern
«Sehr angenehm»: Hochschule entwickelt Kühl-Bett für Hitzenächte
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Küssnacht am Rigi
Todesfall im Bordell Zeus – Hintergründe noch unklar
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Rothenthurm SZ
Auto kracht in Betonblöcke – Lenker stirbt
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Hoch Ybrig SZ
Gleitschirm-Absturz: Schweizer (29) lebensbedrohlich verletzt
396
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News-Scout
Luzern
66'000 Franken wert: Dieb reisst Petrit (30) Luxusuhr vom Arm
4.5k
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Bundesgericht
An Corona-Demo Polizistin gebissen – doch Frau erhält 1000 Fr.
2k
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Schübelbach SZ
Zwei Kinder von Auto erfasst: Siebenjährige in Spital geflogen
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Hitzewelle
Darum brennen derzeit so viele Ballenpressen
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Malters LU
Vor 19 Tagen spurlos verschwunden: Suchaktion nach Willy
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Schweizweit einmalig
Familie zahlt hier 2540 Fr. Miete – Pärli hingegen 2940 Fr.
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Vierwaldstättersee
Fisch greift Füsse an und beisst Comedy-Paar in die Zehen
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Klausenpass
19-Jähriger schiesst Mauer ab und blockiert «böse Jungs»
2.7k
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Obwalden
Fake-Handwerker schlagen erneut zu: Nachbar rettet Seniorin
1k
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Rotkreuz ZG
Lieferwagen bremst stark ab: Töfffahrer lebensbedrohlich verletzt
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Menziken AG
Schüler zerstören WC und Lernmaterial – «bin schockiert»
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1.1k
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Willisau LU
16-Jähriger stirbt in Waldgebiet
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+ Video
19-Jährige verstorben
Jubla-Chef nach tödlichem Lager-Unfall: «Die Trauer ist riesig»
1.5k
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Unfall in Schwyz
Auto stürzt in Muotathal 60 Meter Hang hinunter – zwei Verletzte
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News-Scout
Eich LU
Jublalager-Vorbereitungen: 19-Jährige stirbt bei Unfall
2.1k
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Cold Case
Alishia (21): «Aktenzeichen XY... Vermisst» mit Schweizer Fall
1k
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Ennetmoos NW
Nach Blitzeinschlag? Ferienhaus brannte lichterloh
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00:29
Alpnach OW
Wassermassen stürzen die Kleine Schliere hinunter
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Feuerwehr in Luzern
Fehlalarm-Serie auf Kapellbrücke: Verursacherin ist gefunden
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Einsiedeln SZ
Polizei verfolgt Unfallfahrer bis zur Alp – gefasst
1.6k
62
Luzern
Auto kollidiert mit Anhängerzug – Fahrer tot
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Schwyz
Kleiner Mythen: 20-Jährige verunglückt bei Aufstieg tödlich
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Luzern
Uber Boat startet in der Schweiz – zum Mitfahren brauchts Glück
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USA-Iran-Verhandlungen
1200 Stornierungen: Bürgenstock-Direktor erzählt von Hauruckübung
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1.4k
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Escholzmatt LU
«Ich hörte zwei Schüsse und nach einer Viertelstunde wieder zwei»
1.6k
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Mühlau AG
Nach tagelanger Suchaktion: Helfer finden vermissten Buben (5)
4k
263
Seewlisee UR
Von Touristen überrannt: Jetzt kostet Campen am Seewlisee
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Escholzmatt LU
Frau tot in Bach, Mann schwer verletzt – Tötungsdelikt?
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Oberarth SZ
Lenker (20) bei Lamborghini-Brand an Tankstelle verletzt
1.2k
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Mühlau AG
Bub (5) in Reuss vermisst: Familie startet Suchaufruf
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00:33
Oberarth SZ
Lamborghini geht an Tankstelle in Flammen auf
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Selbst mit Schwimmweste
«Viele Eltern überschätzen beim Böötlen die eigenen Fähigkeiten»
712
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Boot in Reuss gekentert
Bub (5) wird weiterhin vermisst – er trug eine Schwimmweste
2.4k
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20 Minuten vor Ort
Bürgenstock-Reportage
Fantasy, Top-Buffet, Powernaps: Weltpolitik in Luxus-Geisterstadt
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Bahnhof Luzern
Wegen Personen in Gleisnähe: Bahnverkehr war unterbrochen
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Malters LU
Wilhelm Lötscher (56) vermisst – Familie ruft zu Suchaktion auf
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Iran-Deal
Deal am Bürgenstock
Treffen verschoben: «Nervig, dass wir umsonst angereist sind»
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Update folgt
Alpnach Dorf OW
«Dunkle Rauchwolken am Hang»: Stall in Vollbrand
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Näfels GL
Mann (72) schwer verletzt aufgefunden – war es ein E-Bike-Unfall?
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Rahmenabkommen USA-Iran
Bürgenstock-Gäste müssen Delegationen Platz machen
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Luzern
«Riecht wie Erbrochenes»: Blumentöpfe neben Kapellbrücke stinken
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Luzern–Lenzburg
SBB bietet online die Seetaler-Züge zum Verkauf an
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Menziken AG
Nackte Frau (49) verursacht mehrere Unfälle
1.9k
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1500 Franken
Frauenfeindliche Aussagen: Ex-FCH-Präsident blitzt vor Gericht ab
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Luzern
Paar stahl bei 83 Delikten Ware im Wert von über 135'000 Franken
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News-Ticker
Abstimmungsticker
Tauben-Initiative abgelehnt – nun kommen Taubenschläge auf Probe
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Giswil OW
Mann (29) wird auf Tunnelbaustelle von Metallteil getroffen – tot
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Uri
Schwerer Unfall auf Axenstrasse: Auto brennt aus – Lenker tot
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Einsiedeln SZ
Kanton hässig wegen toten Adlern: «Wir haben nichts vertuscht»
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Hollywood-Star
Bond-Girl Ana de Armas geniesst Idylle am Vierwaldstättersee
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1.3k
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Niklas Nikolajsen
Zuger Krypto-Millionär zeigt seine 1,7-Millionen-Küche
2.9k
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Lost Place am Walensee
Verlassene Raststätte soll Bühne für Kunst und Musik werden
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Luzern
Diese Kunstwerke gingen im ÖV vergessen und werden nun verkauft
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Kanton Uri
Axenstrasse nach Erdrutsch wieder offen
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Hergiswil NW
158 Km/h in 80er-Zone: Polizei zieht Raser aus dem Verkehr
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Unterägeri ZG
Auf Fussgängerstreifen angefahren: Frau erheblich verletzt
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Bahnhof Luzern
Mann attackiert Frauen mit Ellbogen – Polizei sucht weitere Opfer
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Expat-Hochburg Zug
«Sie kommen hierher, arbeiten hart und wollen etwas leisten»
3k
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00:28
Kriens
Kreisel-Party: «Habe ein riesiges Feuerwerk gehört»
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Ennetbürgen NW
Frontalcrash mit Postauto: E-Bike-Fahrer stirbt
1.3k
68
Reichenburg SZ
Für den Piloten des Segelflugzeugs kam jede Hilfe zu spät
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Schwyz
Kanton warnt: Blaualgenblüten im Lauerzersee gefunden
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00:48
News-Scout
Bennau SZ
«Föhn und Pfanne halfen nicht»: Fuchs liebt Connies Sommerbett
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Kanton Schwyz
International gesuchter Verbrecher auf A3 festgenommen
3.3k
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Angespannte Finanz-Lage
«Das Zelt» cancelt alle Shows in St. Gallen und Luzern
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Ebikon LU
Mit Auto angefahren: Senioren schikanieren Beeinträchtigten (27)
2.9k
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Traditionsfirma Konkurs
«Wir wurden nicht gewarnt und haben jetzt keinen Job mehr»
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1.9k
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Hünenberg ZG
Betrunken in Baum geknallt: Auto schrottreif, Billett weg
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Luzern
Erfolglose Therapie: Pädophiler bleibt lebenslang in Haft
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Schwyz
Koch muss Milliardär 83'000 Franken Lohn zurückzahlen
1.3k
68
+ Video
Vierwaldstättersee
Seepolizei büsst Frau, weil Böötli nicht angeschrieben ist
1.9k
32
Root LU
Schild in «Ausländer-Deutsch»: Jetzt reagiert die Bauherrin
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3.5k
169
Zug
SVP kritisiert neue Gratis-Gartenberatung für Zuger Einwohnende
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Kerns OW
Tourist (35) stürzt am Arvigrat ab – tot
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Schwyz
Frau giesst kaltes Wasser über Nachbarin – verurteilt
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Siebnen SZ
Zwei Personen bei heftiger Frontalkollision erheblich verletzt
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12
«Politische Propaganda»
Direktor von Luzerner Luxushotel schiesst nach Dok-Film gegen SRF
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1.5k
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Zug
Mann (44) stürzt durch Gitter in Schacht – schwer verletzt
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Luzern
«Vollpfosten»: Mann zeigt an Massvoll-Demo Hitlergruss
3k
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Muotathal SZ
Zu schnell unterwegs: Autolenkerin (18) kracht in Schaufenster
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Altdorf UR
«Er ist ein Goldesel»: Zoff um Blitzer bei Schuleinfahrt
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News-Ticker
Zwei Demos
«Das hat mein Bild von der Schweiz stark negativ beeinflusst»
2.6k
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Innerschweiz
Tierschutz-Spenden verschwunden: Verfahren gegen Ex-Präsidentin
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Luzern
Linke wollen Mass-voll-Demo stoppen: Stadt mit Mails vollgespammt
1k
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Raserdelikte
RTL2-Moderator drohen vier Jahre Haft in der Schweiz
3.7k
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Flugplatz Kägiswil
«Brisant»: Politikerin kämpft für Rega-Bau, Gatte kriegt Auftrag
344
1.3k
109
Ronfeld LU
Wasserbüffel sollen Naturschutzgebiet «instand halten»
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8
Nach Anzeige
Kapo Schwyz sichert über 10 Mio. Dollar in Krypto
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News-Scout
Hergiswil NW
Holzhaus fängt Feuer – Retter nach Einsatz im Spital
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Luzern
Demo von «Mass-Voll»: Luzern droht Krawall-Tag
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01:24
Emmen LU
Schallschutzfenster für 25 Millionen: «Lärm stört mich gar nicht»
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Stadt Luzern
Frau (62) liegt monatelang tot in Luzerner Wohnung
1.6k
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A4 Cham
Vom Töff geschleudert: 25-Jährige stirbt nach Auffahrunfall
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Brittnau AG
In Verteilkasten geprallt: Mann (25) sorgt für Stromausfälle
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Kriens LU
Unbewilligte Kellerwohnung steht zur Miete – Verfahren eröffnet
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Kanton Luzern
Massenentlassungen in Luzern: Über 100 Personen verlieren den Job
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Luzern
Kanton unterstützt Eltern – Kita erhöht gleichzeitig die Preise
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300
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Altendorf SZ
Lenker prallt nach Überholmanöver gegen Fassade – schwer verletzt
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Flüelen–Sisikon
Fels- und Bergsturz: Axenstrasse-Sperrung aufgehoben
450
38
Reinach AG
100'000 Franken Schaden: Lastwagen kracht mit vier Autos zusammen
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Luzern
Cold Case wird neu aufgerollt: Wer hat Luca (21) gesehen?
729
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Zug
Sozialhilfe zahlt lieber teures Hotelzimmer als Wohnung
1.3k
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Sarnen OW
Verletzter Häftling stirbt nach Feuer im Gefängnis
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19
Menzingen ZG
Flugschüler (22) stürzt vor Augen seines Lehrers ab
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