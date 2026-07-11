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Ostschweiz
Trockenheit
Thurgau
Der Thur geht das Wasser aus – Kraftwerke ausser Betrieb
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92
6
Vermisstenmeldung
Wo ist Marcel Baumgartner (59)? – er braucht dringend Medikamente
207
6
Rongellen GR
Camper überholt in Kurve und crasht frontal mit Dodge
319
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Flumserberg SG
Nach Kuhangriff: Wanderer wird mit Rega ins Spital geflogen
562
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Bündner Obergericht
Hundehalter wirft Kotbeutel in WEF-Bus – vor Gericht abgeblitzt
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6
St. Gallen
Einbrecher legen sich nach Coup schlafen – Polizei schlägt zu
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+ Video
St. Gallen
Unwetter bläst WC über Marktplatz – jetzt spricht der Betreiber
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Bodensee
200 Helfer suchten nach ihr: Frau tot aufgefunden
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9
Neu St. Johann SG
Seit dieser Kollision geht hier erst mal nichts mehr
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Harmonisierung
Adressen-Wirrwarr in Scuol: «Nachbar hat jetzt meine Hausnummer»
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Balgach SG
Der Tod von Mano Machinek erschüttert die Nachbarn
1.5k
32
Top-Line-up für 20 Fr.
Rapper EAZ: «Es braucht Festivals, die sich jeder leisten kann»
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Walensee
SUP-Tragödie: Waren zehn Franken für die Schwimmweste zu viel?
1.2k
54
St. Gallen
Streit an Migros-Kasse: Kunde (68) erhält 5 Jahre Hausverbot
597
2.6k
48
Kreuzlingen TG
Nach 5. Fälleler-Besuch: «Es ist zum Grün-und-blau-Ärgern»
1.4k
25
Ebnat-Kappel SG
Blitz setzte Scheune in Vollbrand: Tiere gerettet
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St. Gallen
Bäckerei schlecht bewertet – Anzeige gegen Frau (28) folgt prompt
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1.2k
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Sumvitg GR
Herdenschutzhunde greifen Wanderer an – zwei Personen verletzt
1.5k
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Kronberg AI
Gleitschirmunfall bei Startversuch: Flugschüler im Spital
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Walensee
Von Sturm überrascht: SUP-Fahrer aus 100 Metern Tiefe geborgen
1.3k
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Weesen SG
Nach Raubtour: Dieb flieht mit Kajak über den Walensee
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Unfall in Pfyn TG
Zwei Tote nach Party: «Was haben Fussgänger hier zu suchen?»
1.6k
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Scheffloch SG
17-Jähriger stürzt bei Wanderung ab und stirbt
1.3k
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St. Gallen
Hausdach eingestürzt – starke Windböen könnten Ursache sein
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Engadin
Gegen Wildcamping: Karte zeigt freie Campingplätze in Echtzeit an
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Pfyn TG
Töfffahrer erfasst Fussgängergruppe – zwei Tote
1.4k
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Flumserberg Open Air
«Reine Willkür»: Festival verlangt 60 Franken für «Zaunticket»
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«War eine Tradition»
Weltgrösste Schweizer Flagge bleibt am 1. August am Boden
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Lindau (D)
Zoll stoppt gefälschte Markenartikel für Empfänger in der Schweiz
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Walensee
Sturm überrascht Stand-up-Paddler: Zwei Personen vermisst
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Roggwil TG
Rollerfahrerin (60) stirbt nach Frontalkollision im Tunnel
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Crap Ner GR
Tödlicher Unfall: Gleitschirmpilot (24) stürzt ab
168
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Mädris-Vermol SG
Nach tödlichem Unfall helfen Freiwillige auf der Alp aus
1.4k
33
Kleinster Themenpark
Zwei Brüder bauen Mini-Santorini mitten im Thurgau
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Müllheim-Wigoltingen TG
590 Passagiere pro Tag: Bahnhof-Umbau kostet 16 Millionen Franken
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Mädris-Vermol SG
Unfall auf Alp: Zwei Tote (18 und 19) und zwei Verletzte
3.1k
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Sils im Domleschg GR
Störung im EWZ-Kraftwerk: Mehrere Tausend Fische tot
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Ermatingen TG
Boote auf dem Trockenen: Bodensee zieht sich immer weiter zurück
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Waltensburg GR
Über 40 Meter abgestürzt: Polizei findet Vermisste tot auf
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1. August in St. Moritz
Nationalfeiertag mit Selenski-Politikerin Iasko ärgert Rösti
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2.3k
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Appenzell Ausserrhoden
Holzstamm trifft Bub (4) – mittelschwer verletzt
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Braunwald GL
Skibetrieb eingestellt: Ferienhausbesitzer schlagen Alarm
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St. Gallen
Zwei Babykatzen ausgesetzt: Polizei sucht nach Zeugen
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Schwellbrunn AR
Traktor stürzt Böschung hinunter: Mann (73) stirbt bei Unfall
298
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Thurgau
Traditionszirkus Stey ist pleite – Patron gibt nicht auf
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6
St. Gallen
Mann (28) zerreisst am Bahnhof Kleider von Frau
1.1k
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Wil SG
«Dachte, es sei ein Briefkasten» – 19 Bussen innert 2 Stunden
2.6k
112
Brunnadern SG
Kleinkind (1) bei Sturz aus 3. Stock lebensgefährlich verletzt
486
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Thurgau
10-Millionen-Lösegeld: Cyberkriminelle erpressten Stadler
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Jonschwil SG
Pfadi-Leiterin Allegra erklärt das Aufnahme-Ritual
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Adriano Iseppi
SRF-Experte wird neuer Gemeindepräsident von St. Moritz
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Deniz Kayadelen
Thurgauer Extremschwimmerin nimmt Baby mit auf Arktis-Expedition
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Balgach SG
Noina (3) sechs Tage vermisst – dann retten sie zwei Hunde
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1.4k
36
Berg-Geist-Likör
Ein Bindestrich löst monatelangen Behördenstreit aus
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Melina (23)
«Mittlerweile kann ich im Handstand laufen»
278
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Hitzetricks der Tiere
Dieser Vogel kühlt sich mit dem eigenen Kot ab
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Trockenheit
Pegel zu tief: Jachten kommen nicht mehr zum Bodensee
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00:27
Uttwil TG
«Habe noch nie so etwas gesehen»: Unwetter entwurzelt Baum
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News-Scout
Rapperswil-Jona SG
«Es wurde richtig warm, als ich vorbeifuhr»
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Sax SG
Zwei Tage nach Scheunenbrand: Heu brennt erneut
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Frauenfeld TG
«Totalausfall des Fischbestandes» nach Gewässerverschmutzung
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Fideris GR
Mehrere Unterstände in Brand geraten – Schlimmeres verhindert
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Openair Frauenfeld
Positive Bilanz: 105'000 Fans und ein Tag im Zeichen der Schweiz
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Openair Frauenfeld
Besucher wollen heim, doch Schliessfächer gehen nicht auf
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Bazenheid SG
Zug kollidiert mit Rindern – alle Tiere tot
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Buchs SG
Ein toter invasiver Käfer – jetzt stehen Fallen bereit
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Festival-Ticker
Openair Frauenfeld
Unsichtbarer Ken Carson und WM-Spiel: Das war der letzte Tag
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1.7k
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Hafen Arbon TG
Treibstoff-Leck am Bodensee – 300 Meter lange Ölsperre errichtet
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Buchackern TG
Frau (40) getötet – hatte der Täter ein Rayonverbot?
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News-Scout
Buchs SG
Diese giftgrüne Spinne sass plötzlich auf einem Balkon
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Openair Frauenfeld
Vom Biertrichter bis zur Duftkerze – das packen Fans ein
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3
Buchackern TG
Nicht zur Arbeit erschienen: Frau (40) tot aufgefunden
1.6k
72
St. Gallen
WM-Party gerettet: Stadt bewilligt doch eine Freinacht
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St. Gallen
Schon 185'000 Franken weg: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche
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1.1k
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Rueun GR
«Normal im Bündnerland»: Autolenker kassiert Anzeige wegen Rohren
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Hitzewelle
Darum brennen derzeit so viele Ballenpressen
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Buchs SG
Einbrecher (25) klaut Poulet – und wird von Polizei erwischt
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+ Video
Urbex am Säntis
«Wenn ich ein Verbotsschild sehe, dann will ich erst recht hoch»
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+ Video
A3 am Walensee
Kebab-Unternehmer Ayverdi's mit Luxus-Idee für Geister-Raststätte
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Helispotter Pipo
«Musste die Reissleine ziehen, weil ich weltbekannt geworden bin»
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Schwende-Rüte AI
19-jähriger Schwimmer leblos aus Seealpsee geborgen
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Züberwangen SG
Zwei Unfälle auf der A1: Filmende Gaffer werden angezeigt
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St. Gallen
Helispotter Pipo löscht alle Videos – aus «persönlichen Gründen»
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Salmsach TG
Töfffahrer stirbt bei Unfall – 18- und 21-Jähriger festgenommen
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Appenzell Innerrhoden
19-Jähriger geht im Seealpsee unter – Suchaktion im Gang
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Braunwald GL
«Es ist eine Existenzfrage»: Skigebiet-Aus trifft Hoteliers hart
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Sirnach TG
Mann (60) wollte bloss Unkraut abbrennen: Dach in Flammen
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News-Scout
Horn TG
Schwimmer narrt Polizei über eine Stunde lang – dennoch verhaftet
1.8k
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Malojastrasse
Überholmanöver misslingt: 3 Autos krachen ineinander
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Schweizersholz TG
Autofahrer (20) landet nach Sekundenschlaf auf dem Dach
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St. Gallen
19-Jähriger stürzt durch Unterdecke drei Meter in die Tiefe
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News-Scout
St. Gallen
«Dear Migrant, Go Russia»: Sprüche auf LKWs sorgen für Entrüstung
3.7k
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News-Scout
Rheintal
Mann mit Wappen-Tattoo masturbiert im Zug vor 16-Jähriger
1.8k
76
FDP nimmt Abschied
St.Galler Kantonsrat Peter Nüesch ist gestorben
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Wetterphänomen
Wie gefährlich ist eine riesige Wasserhose über dem Bodensee?
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Video als Beweis
Security bedroht OASG-Besucher mit Gipsbein – Firma reagiert
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Altstätten SG
Schwer verletzt: Mann (45) nach Frontalcrash im Spital
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00:36
News-Scout
Grosse Wasserhose
«Wie ein Tornado – hatte Angst, es kommt auf die Schweizer Seite»
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Degersheim SG
200 Liter Milch landeten im Bach: Fischen droht Erstickungstod
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Pontresina GR
Bergsteiger rutscht aus und stürzt über Felswand – tot
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Niederuzwil SG
Nach Sprung von 1-Meter-Brett: Mädchen muss reanimiert werden
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Openair St. Gallen
Zara Larssons Tanz, Partyvibes und Abkühlung: So war das OASG
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Openair St. Gallen
Trotz Monsterhitze: «Die Besucher sind vernünftiger geworden»
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Letzter Festivaltag
OASG-Festivalleitung zieht Bilanz: «Wir haben es gut gemeistert»
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00:58
Openair St.Gallen
«Du willst nicht wissen, wo mein Mund überall war»
1.3k
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Gachnang TG
Heuballen fängt Feuer und setzt Feld in Brand
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6
Ostschweiz
Auto steht auf A1 in Vollbrand
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Innerschweiz
Auf Hitze folgt Gewitter: News-Scouts filmen Blitze-Spektakel
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6
Laax GR
Heftige Kollisionen mit Reisecar fordern 4 Verletzte
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Openair St. Gallen
Spartipps am Openair: «Nein, wir gönnen uns»
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Festivalgänger grillieren
Nach Brand beim Openair: «Hoffentlich brennt kein Zelt ab»
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Rheinwald GR
Am Splügenpass: Alkoholisierter Lenker landet im Bach
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6
Quarten SG
Einsatz auf der A3: Hitze reisst erneut Fahrbahn auf
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Chur
Möbel schleifen bei 39 Grad: «Ersticken in dieser Staubhölle»
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Openair St. Gallen
«Das ist grusig»: Trotzdem duschen Festivalfans im Fluss
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01:12
Openair St. Gallen
«Hab mir die Nase gebrochen, aber egal – Hauptsache Openair!»
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Tiefencastel, Graubünden
Segelflugzeug stürzte ab – Pilot tot geborgen
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Openair St. Gallen
Luiz (19): «In meinem Zelt könnte ich Gulasch kochen»
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Rothenbrunnen GR
Töfffahrer stirbt bei Kollision mit Lastwagen
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Haag SG
Rammbockdiebe brechen mit Auto in Einkaufszentrum ein
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Liechtenstein
Polizei bringt E-Scooter Fahrer zu Fall: «Als wäre er ein Mörder»
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A1 bei St. Gallen
Drei Unfälle innert einer Stunde – Töfffahrer schwer verletzt
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Openair St. Gallen
«Keine Heringe, keinen Bock» – Nils stellt sich Zelt-Challenge
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Openair St. Gallen
«In einer Stunde kamen wir in der Schlange einen Meter weiter»
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Festival-Ticker
Openair St. Gallen
«Hände hoch, wenn ihr nicht geduscht habt»
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1.8k
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Hitzewelle
Hunderte tote Fische in St. Gallen und Graubünden
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Wil SG
Frau fährt Mädchen (6) an und flüchtet – Polizei sucht Zeugen
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Openair St. Gallen
Heisse Acts und Hitzeglocke: Das erwartet dich am OASG 2026
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Graubünden
Dach eines Hauses in Laax brennt lichterloh
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