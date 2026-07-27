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Basel
Trockenheit
Trockenheit
Hier zeigt Bauer Elias, wie die Trockenheit seinem Mais zusetzt
78
284
5
Giebenach BL
Totes Schaf aufgefunden – Polizei geht von Delikt aus
200
2
Pratteln BL
Frau auf Strasse gestorben – Lastwagenfahrerin wurde ermittelt
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+ Video
Basel
Getauft und wohlauf: Zolli freut sich über Geparden-Sechslinge
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Rust (D)
Europa-Park-Panne bei 34 Grad: Statt Wasserspass gab es Schirme
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1.2k
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Gefährliche Bakterien
Basel
Legionellen-Ausbruch: Stawa ermittelt wegen fahrlässiger Tötung
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Pratteln BL
Nach tödlichem Unfall: «Kreuzung ist für Velofahrer gefährlich»
311
5
Legionellenausbruch Basel
Manor-Mitarbeiterin: «Hab nichts von den Legionellen mitbekommen»
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Basel-Landschaft
Fahrerflucht? Frau stirbt nach mutmasslichem Verkehrsunfall
1.3k
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Trockenheit
Frachter in Basel
«Fast auf Grund»: Tiefer Pegel ist Albtraum für Rhein-Kapitäne
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Basel
Täter schlägt am Boden liegende Männer spitalreif
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Gefährliche Bakterien
Basel
Legionellenausbruch: Eine Person tot, 7 auf der Intensivstation
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2.3k
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Gefährliche Bakterien
Basel
«Das macht Angst»: Anwohner äussern sich zum Legionellenausbruch
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3 Mitarbeitende krank
Legionellen in Basel kommen aus Manor-Hauptsitz
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Gefährliche Bakterien
Ausbruch in Basel
Legionellen: Wenn Wassertröpfchen zur Todesgefahr werden
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Basel
Autofahrer (77) erfasst Frau (42) auf Fussgängerstreifen – tot
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Täter flüchtig
Basler wird bedroht, gefesselt, geschlagen und beraubt
1.3k
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Basel-Landschaft
Trotz Feuerverbot: Grill-Werbung im Bus sorgt für Ärger
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Bäume leiden unter Hitze
Dramatische Lage in Schweizer Wäldern: Es droht Gefahr von oben
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Basel
Basel setzt nach Sommerferien striktes Handyverbot an Schulen um
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Binningen BL
Gemeindepolizist in Uniform klaut bei Self-Checkout – Job weg
1.6k
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Basel-Stadt
Audi-Lenker verursacht mit 3,24 Promille diverse Unfälle
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Wegen Trockenheit
«Hat nichts Grünes mehr»: Bauer sucht verzweifelt Weideplätze
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1.3k
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Waldbrände
Schweizer auf Paros
«Fuhren in die Flammen, um seine Schwester zu retten»
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Pratteln BL
Streit in Gemüseabteilung: Mann haut Migros-Mitarbeiter mit Salat
1.1k
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Basel
Wegen Personalmangels: Basler Polizei stellt Deutsche ein
1.2k
63
Basel
«Arbeiten seit Wochen am absoluten Limit»: Tierheim schlägt Alarm
1.1k
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Kleintiere in Not
Feuerwehr beatmet ungewöhnlichen Patienten
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Waldbrände
Waldbrände
Steuert Rauch aus Frankreich auf die Schweiz zu?
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Gelterkinden/Ormalingen
Einbruch in Waffengeschäft: Ein Täter ist noch minderjährig
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Regio-Ticker Basel
Trotz Hitze und Trockenheit: 16-Minuten-Feuerwerk findet statt
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1.2k
6.7k
News-Scout
Basel
Kreuzung mit E-Trottis blockiert: «Ist Protest gegen Autofahrer»
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Arisdorf BL
Anhänger «schaukelte sich auf»: Oldtimer mit Totalschaden
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Riehen BS
Wegen geflutetem Kran: 27 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen
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Basel
Räuberin steigt aus BMW und reisst Mann Goldkette vom Hals
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Basel
Glückspilz knackt Millionen-Jackpot im Casino
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Brand in Basel-Landschaft
Eine Person bei Brand in Wohnhaus in Allschwil verletzt
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Basel
Mega-Baustelle legt Innenstadt lahm: «20 Prozent weniger Umsatz»
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Bodyshaming
«Sehe fantastisch aus»: Dieser Satz machte Ella zur Zielscheibe
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Warnung vor Japankäfer
«Gepäck und Auto gründlich überprüfen, bevor Sie heimfahren!»
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Basel
Fussgänger wird angefahren, nachdem er Autolenker kritisierte
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20 Minuten vor Ort
Liestal BL
Frau und 2 Männer verletzt: Treppenhaus voll mit Blutspritzern
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Liestal BL
Messerstecherei in Wohnsiedlung: Frau und zwei Männer verletzt
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Therwil BL
Brände auf Schulhof: Zwei Teenager (16 und 17) festgenommen
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Basler Steinmetz
Christophs Stein-Männer in Badehosen begeistern «Baywatch Berlin»
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Beinwil SO
Wenige Stunden nach Geburt: Esel-Fohlen verschwindet spurlos
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1.7k
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Basel
Medizinischer Notfall: Rega rettet Mann von 30-Meter-Turm
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Oberwil BL
Unbewohnbares Haus kostet trotzdem fast 5 Millionen
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Biel-Benken BL
6 Hofläden, aber weder Migros noch Coop: Nun regt sich Widerstand
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25 Rappen pro Minute
Premium Bike-Sharing ist auch premium im Preis
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Hitzetricks der Tiere
Dieser Vogel kühlt sich mit dem eigenen Kot ab
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Aargau
Rheinfelder Ikone: Wer zahlt Millionen für das Hotel Schiff?
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Büren SO
Rätsel um Leiche in Rapsfeld: «Tiere beissen und reissen»
1.2k
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Büren SO
Leiche in Rapsfeld entdeckt – Hände, Füsse und Kopf fehlen
3.3k
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Drama im Zoo Basel
Silberrücken Yeba tötet 4 Tage altes Gorilla-Baby
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Zoo Basel
Wird es doch noch ein Ozeanium geben?
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Oberwil BL
Ärger über wild parkierte Sharing-Velos
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Basel
Tierschützer versenken das Ozeanium
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Basel
Tüechli an Tüechli: Sollen Auswärtige mehr für Badis zahlen?
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Basel
Benjamin surft mit Foil-Erfindung in Kunstmuseum-Brunnen
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Kasernenareal Basel
Flaschenwürfe und Schlägerei: Nach WM-Spiel eskaliert Fan-Streit
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«Einfach gefährlich»
Video zeigt tödliche Gefahr unter Basler Rheinbrücke
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Hitzewelle
Baselbiet
Ventilatoren für Kühe – Trockenheit bringt Bauern in Bedrängnis
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News-Scout
Basel–Saint-Louis
«Fühlte mich bedroht» – Baslerin zahlt 500 Euro für Fake-Schmuck
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Basel-Stadt
Taucher entdecken Koi im Rhein: «Wird er wohl nicht überleben»
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Breitenbach SO
Abgeerntetes Getreidefeld gerät in Brand
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Basel
Tram entgleist nach Kollision mit Reisecar: 17-Jährige verletzt
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Basel
SVP will linke Chaoten für Schäden zur Kasse bitten
1.6k
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Basel
Billig-Ringe mit «18K»-Prägung: Zoll warnt vor «Gold»-Verkäufern
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News-Scout
Möhlin AG
Wohnungsbrand führt zu drei Rauchvergiftungen
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Basel
Lehrerinnen gehen um 5 Uhr früh ins Klassenzimmer, um zu lüften
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Basel-Landschaft
Schock-Anruf: Senior übergab falschem Polizisten 1 Million
1.1k
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News-Scout
Basel
Hausbesetzer harren seit 32 Stunden auf Dach aus – Demo eskaliert
1.2k
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Hitzewelle
Allschwil BL
«Hitzefrei» für Mitarbeitende: Unternehmen verkürzt Arbeitstage
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Nach Marzili-Eklat
«Personen mit Penis werden im Frauenbereich nicht toleriert»
2.1k
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Basel-Stadt
Rekordhitze: Sanitäter hatten fast doppelt so viele Einsätze
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News-Scout
Basel
Mercedes auf dem Dach statt Tram: Fahrerin wird leicht verletzt
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Basel
61-Jähriger stirbt nach Rheinschwumm – Polizei warnt vor Hitze
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Reuss und Rhein
Mehrere Badeunfälle: 20-Jähriger vermisst, 35-Jähriger tot
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Wallbach AG
Einbruch in Waffengeschäft – zwei Polizisten verletzt
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Festival-Ticker
Jodlerfest Basel
Gänsehautmoment: So schön wird am Fest gejodelt
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News-Scout
Basel
Wegen Hitzewelle: Plötzlich klafft ein Loch im Asphalt
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Basel/Birsfelden BL
«Hier wünscht man sich die putzenden Japan-Fans»
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Basel
Bruthitze lässt sogar Tram-Gummi schmelzen
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Hitzewelle
Schutz für Fische
Wegen Hitzestress: Wer im Fluss badet, kassiert 100-Franken-Busse
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News-Scout
Basel–Paris
«Waren bei 50 Grad im Zug eingesperrt – einige kollabierten»
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Basel
Mann (26) nach Unfall auf Baustelle verstorben
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Migrationsbehörde
«Ich lotete die Grenzen aus»: Hat Beamtin Ausländer schikaniert?
1.2k
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Staatsanwaltschaft BL
Bankdaten geklaut: Baselbieter stoppen «SMS-Blaster»-Betrüger
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Liestal BL
Plötzlich donnerte Regierungszimmer-Decke herunter: Homeoffice
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Thürnen BL
Haus stand in Flammen: Frau musste verletzt ins Spital
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Basel
Laser-Plakat bis Luxus-Pyjama – extravagante Outfits an Art Basel
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Basel
Handgranate im Rhein gefunden – Eventschiff musste geräumt werden
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Reinach BL
Badi-Ansturm bei Gluthitze: «Standen rund eine Stunde an»
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Allschwil BL
Drohnen-Team rettet schon 18 Rehkitze vor dem Tod
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News-Scout
Brand in Koblenz AG
«Der Schock stand ihnen ins Gesicht geschrieben»
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Universität Basel
Massiv dünner als ein Haar: Der Raketen-Nanoroboter gegen Krebs
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News-Scout
WM 2026
Jonas genervt über Panini: «Aldi-Bildli waren Fehlkauf»
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News-Scout
Art Basel
Nach der Art Basel stoppte Kanye West beim Juwelier
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Kunstausstellung
Kanye West schlendert mit seiner Ehefrau durch die Art Basel
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Pink-Tax-Vorwurf
3.95 statt 5.95: Dank News-Scout senkt Coop Spielzeugpreis
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Abstimmungen
Das sagt ihr
«Super, wurde die Initiative abgelehnt» oder «Chance verpasst»?
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News-Ticker
Abstimmungsticker
Tauben-Initiative abgelehnt – nun kommen Taubenschläge auf Probe
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00:33
News-Scout
Liestal BL
«Bienen-Wahnsinn» vor dem Bahnhof: «Zum Glück sass ich im Auto»
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Abstimmungskampf
«Finde das krass»: Parteien wenden sich per SMS an ihre Wähler
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Allschwil BL
Büsi angeschossen – «Sie schrie und ich war voller Blut»
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Basel
Krankheitsausfälle von Lehrern kosten Millionen
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News-Scout
Kanton Aargau
Dichter Rauch über Kaiseraugst – Grossbrand bei Recyclingfirma
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Allschwil BL
«Macht mich traurig und wütend»: Neues Kompost-WC zerstört
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20 Minuten vor Ort
Bancomat gesprengt
Nach Explosionen: Café öffnete extra für evakuierte Anwohner
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Basel-Landschaft
Hier sprengen drei Täter den Bancomaten in Oberwil
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Museum in Basel
Mega-Züglete: 8 Jahre packen für 12 Millionen Objekte
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Badischer Bahnhof Basel
Im Nachtzug klickten die Handschellen: 804 Tage Haft
1.1k
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Gelterkinden BL
Von Polizei gesucht: Schwarzes Angus-Rind, seit 4 Tagen flüchtig
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Basel-Stadt
Für Sohn Wasserpistole bestellt – jetzt zahlt Mutter 805 Franken
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Basel
Velo wurde «zu oft» geklaut – Versicherung zahlt nicht mehr
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Stadt Basel
Nach Brand: Tatverdächtiger wegen Brandstiftung festgenommen
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Basel
Nach Brand: Praxis verlegt Termine noch in der Nacht
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News-Scout
Stadt Basel
Gebäude im Dreispitz-Quartier brennt
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Hilfsbereitschaft
Europa-Park-Camper helfen fremdem Büsi bei Geburt ihrer Kätzchen
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Basel
Polizei greift im Kleinbasel durch: 38 Festnahmen
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Regen in Laufen BL
Zentrum überschwemmt: «Wollte in Migros und hatte nasse Füsse»
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Frick AG
Fahrzeug stand auf Pannenstreifen von A3 in Flammen
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Basel-Landschaft
Auch wenn sie züngeln: Deshalb sind Ringelnattern ungefährlich
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Basel
Mann mit Schusswaffe überfällt Kiosk und flüchtet
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News-Scout
Pratteln BL
Sex-Shop brennt – Alertswiss warnt vor starker Rauchentwicklung
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Pratteln BL
Unreife Kirschen gestohlen: «Baum rübis und stübis leer geräumt»
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Basler Zolli
Zwei Elefantenkühe zogen aus – drei sind dafür eingezogen
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Reinach BL
Riesige Schlangen in Badefluss: «Wir sind nur noch weggerannt»
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