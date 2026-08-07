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Zürich
Regensdorf ZH
E-Trotti-Fahrer rammt Polizist – der bricht sich zwei Halswirbel
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Kollaps droht
Street Parade bei 30 Grad: Verträgst du jetzt weniger Alkohol?
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Street Parade
Angry Bird und Putin: Stadt warnt Raver vor diesen Pillen
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DJs und Stages
Street Parade 2026: Alle DJs, Stages und Spielzeiten
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Street Parade
Street Parade
Diese After-Partys darfst du auf keinen Fall verpassen
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Viele Gesuche
So rüstet sich das SEM gegen Asylmissbrauch an der Street Parade
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«Don't Drink and Ride»
Ab 8 Uhr gilt: Kein E-Trotti an der Street Parade ohne Test
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Street Parade
Street Parade
Nach der Party beginnt für 160 ERZ-Mitarbeitende die Arbeit
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💙 Züri-Liebi
Dieser Proteinhype ist in aller Munde – und jetzt auch am HB
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Update folgt
Effretikon ZH
«Recht kritisch»: Grossbrand auf Baustelle nahe dem Bahnhof
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Street Parade
Tiefere Luftfeuchtigkeit
31 Grad zur Street Parade – doch ein Faktor macht den Unterschied
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Update folgt
Ursache unklar
Zahlreiche Haushalte im Raum Stäfa ohne Strom
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Street Parade
Schutz und Rettung Zürich
400 zusätzliche Rettungskräfte schützen Street-Parade-Raver
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Kanton Aargau
Weiterer Fall: Mann soll Frauen betäubt und missbraucht haben
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Trockenheit
Trockenheit
Golfplatz neben Zugersee bewässert Greens mit Trinkwasser
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Guerilla-Marketing
Plötzlich hängen überall «Spider-Man»-Plakate – ohne Bewilligung
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Technoparty
An diesen Hotspots feiern Schweizer Promis an der Street Parade
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Seit 20 Jahren befreundet
BFF von Lady Gaga: Techno-Pionierin lanciert Street Parade
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News-Scout
Inwil LU
24 Stunden später: Känguru wurde gesichtet und eingefangen
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1.1k
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Oberengstringen ZH
Ohne Helm auf gestohlenem Töff unterwegs – 2 Männer tot
4.7k
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Street Parade
Stylingtipps
Pyjama statt Netz-Look: 4 Modetrends für die Street Parade
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Scherbengefahr
Nach Coop und Migros: Auch Lidl verbannt Glas von Street Parade
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Hilfikon AG
Kalb stirbt bei Heustockbrand: Feuerbekämpfung dauert ganze Nacht
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Street Parade
Zürich
Route, Anreise, Musik: Alle Infos zur Street Parade 2026
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Zürichsee
Zu viele Steine am Strand: US-Influencerin kritisiert die Schweiz
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2.7k
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Bezirksgericht Dietikon
Dozent nach E-Bike-Betrug zu bedingter Freiheitsstrafe verurteilt
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Trockenheit
Klingnau AG
Gemeinde ruft zum Wassersparen auf – und bewässert den Sportrasen
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News-Scout
Opfikon ZH
«Sieht schlimm aus»: Rodung während Brutzeit sorgt für Zoff
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Bezirk Affoltern
Brandserie: Jetzt steht auch ein 17-Jähriger vor Gericht
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Hallwilersee
Badtüechlistreit eskaliert: Mann (20) kickt Frau (62) gegen Kopf
3.4k
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Winterthur
Escort-Chat führt zurück zu bekannter Sexparty-Liegenschaft
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Stadt Zürich
Kaminbrand in Hotel: «Konnte nicht mal den Pass mitnehmen»
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Schaffhausen
Bauarbeiter trifft 400-Volt-Leitung – schwer verletzt
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Trockenheit
Stadt Zürich
Trockenheit: Solltest du Stadtbäume jetzt mit Wasser versorgen?
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Zürich
«Will ein Zeichen setzen»: Vermieter bevorzugt Ausländer
3.2k
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Trotz Notfallnummer
«Pferdekadaver lag über 40 Stunden lang in der Sommerhitze»
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1.4k
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News-Scout
Ringelnatter
«Sieht man nicht jeden Tag» – Schlange schwimmt durch Zürich
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Zürich
1000 Franken pro Auto verlangt? Strafanzeige gegen Abschleppfirma
1.3k
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Trockenheit
Bodensee
«Wo ist der See?»: Badegäste am Bodensee ernüchtert
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Trockenheit
Wasserstand Bodensee
«Schlimmste Situation, die man sich vorstellen kann»
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1.4k
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Erotik-Plattform
«Dominante Soldatin»: Sandy (24) lockt mit Uniform Männer an
2.6k
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25 Grad
Aare zu warm: AKW Beznau fährt beide Blöcke runter
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Oerlikon
Renitente Person biss Polizistin – mit Haube abtransportiert
2k
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Stadtpolizei Winterthur
Wohnmobil für 2504 Franken versteigert – aber fährt es überhaupt?
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Zürich
Hausbesetzer provozieren diplomatischen Streit mit Nordmazedonien
1.2k
28
Kanton Zürich
Feuerwerk-Ausnahmen sorgten für Ärger: Jetzt greift Polizei durch
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1.2k
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Unterentfelden AG
Seniorin (88) stirbt nach Kollision mit Zug auf Unfallstelle
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VBZ
China-Busse mit Sicherheitsrisiko? Zürich setzt auf Yutong
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Missbrauchsvorwürfe
Untersiggenthal AG
Kanton greift ein: Iwona und Paula L. sollen bleiben dürfen
2.4k
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Zürich Friesenberg
Umstrittenes «Monster» der Friesenberg-Haltestelle muss gehen
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Zürich
«Sinnlose Tat»: Lugano-Bar-Mörder zu 13 Jahren Haft verurteilt
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Dättwil AG
Grossbrand an Turnhalle: Polizei sucht Zeugen
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Zoo Zürich
Gorilla-Mama Mayumi bringt ihr erstes Baby zur Welt
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Nach EGMR-Urteil
Aargau zahlt Prostituierten-Mörder Tobias B. 175'000 Franken
4.2k
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Flughafen Zürich
Neue 34-Millionen-Scanner scheitern an Thermosflaschen
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3.3k
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Messerstecher
Staatsanwalt: «Der Täter kehrt immer wieder zum Tatort zurück»
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Wetzikon ZH
Diebe klauen 4 Luxuswagen – und crashen mit jedem
1.6k
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Koblenz AG
Flurbrand weitet sich aus – Teile von Wald abgebrannt
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Regensdorf
Feuerwehr rückt zu Grillfeuer aus – bitterböse Kommentare folgen
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3.4k
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Missbrauchsvorwürfe
Untersiggenthal AG
«Ich schäme mich für meine Mitmänner» – Mahnwache bewegt Hunderte
3.1k
34
Stau-Statistik
Zürcher Autofahrer verlieren jedes Jahr fast fünf Tage im Stau
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Zürich
«Es tropft überall»: Wasseraustritt im Letzipark
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Ottikon ZH
Raser verunfallt schwer – Polizei verlor ihn zuvor aus den Augen
2k
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Aargau
Ex-Grossrat soll Übergriffe in Therapie gestanden haben
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Kreis 2 Zürich
Wochenlang auf der Baustelle leben: «Eine Sauerei»
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Verein Löwenherz hilft
Gspänli misshandelten ihre Kinder sexuell: 3 Mütter wehren sich
3.8k
83
Riedikon bei Uster ZH
E-Bike-Lenkerin kollidiert in Kreisel mit Auto – schwer verletzt
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405,78 Meter
Tiefster Wasserstand des Zürichsees im Sommer seit 1951
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Zürcher Trendlokal
«Intellektuell begrenzt»: Koch beleidigt Gast nach Online-Kritik
1.6k
37
Ampler Bikes
E-Bike-Pionier nach Mietstreit pleite – Kunden warten aufs Geld
6
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Windisch AG
Münzen, Ofen und eine Göttin: So lebten Legionäre in Vindonissa
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16
Geburtstags-Ausflug
Heidi Klum löst Streit um Bootsfahrt auf dem Zürichsee aus
62
1.2k
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News-Scout
Zürich
Tiefbauamt-Fake-Plakat spottet über Lämpliverbot der Stadt
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6
Eure Meinungen
«Liegestütze sind in Ordnung, aber beten nicht? Schon komisch»
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In Zürich in U-Haft
Arzt verging sich an betäubten Patientinnen und filmte es
1.3k
231
Zürich
Tram entgleist: Linien 10 und 12 zum Flughafen unterbrochen
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Zürcher Traditionsbetrieb
Die letzte Schweizer Krawattenfirma muss schliessen
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Zürich
Wegen E-Trotti-Chaos: Jedes zweite Leihfahrzeug soll verschwinden
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Geroldswil ZH
Unfall auf A1: Vier Personen eingeklemmt, darunter zwei Kinder
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52
Zürich
Polizist missbrauchte Datenbank, um Affäre zu überprüfen
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32
Hinwil ZH
Grossbrand bei Kezo – schwarzer Rauch zieht über die Region
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00:33
Kloten
Ausserplanmässiger Halt: Lokführer rettet Igel vom Perron
73
2.2k
38
News-Scout
Zürich-Oerlikon
SBB-Lift wegen Nagerschadens zwei Wochen defekt – «Eine Sauerei»
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Gebetsteppich-Eklat
Solidarität mit betendem Busfahrer? Chauffeur macht Liegestütze
4.1k
66
Missbrauchsvorwürfe
Nach Grossrat-Anklage
Betäubt und misshandelt: Was tun bei einem Verdacht?
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News-Ticker
Regio-Ticker Zürich
Mehr Polizei: Stadt Zürich geht strikter gegen Süchtige vor
3.9k
4k
11.2k
Wettingen AG
Nach mutmasslichem Diebstahl: Polizeihund beisst Verdächtigen
1k
30
Zürich
Anonymisierte Daten: Stadt kennt Einkommen ihrer Mieter nicht
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6
Winterthur
Elektroroller explodiert und brennt aus – über 10'000 Fr. Schaden
358
35
Ex-Politiker angeklagt
Ex-Grossrat ist auf Missbrauchs-Aufnahmen selbst zu sehen
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Missbrauchsvorwürfe
Ex-Politiker angeklagt
Ratskollegen: «Sein Platz im Grossen Rat blieb plötzlich leer»
359
3
Missbrauchsvorwürfe
Forensiker erklärt
Warum filmen Sexualstraftäter ihre eigenen Übergriffe?
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8
Missbrauchsvorwürfe
Untersiggenthal AG
«Mir kam das Kotzen» – Fall um Ex-Grossrat erschüttert Nachbarn
1.8k
64
Missbrauchsvorwürfe
Missbrauchsvorwürfe
15-Jährige missbraucht: Grossrat kämpfte gegen Pädokriminelle
1k
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Missbrauchsvorwürfe
Anklage gegen Ex-Grossrat
Übergriffe gemeldet – nun droht Mutter und Tochter Ausschaffung
5.7k
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Lebenslänglich gefordert
Aargauer Grossrat soll Paula mit 15 betäubt und missbraucht haben
3.6k
188
News-Scout
Flughafen Zürich
«Heidi-Zug» bleibt stecken: 50 Passagiere müssen zu Fuss weiter
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Gebetsteppich-Eklat
Muslimischer Busfahrer darf nicht mehr in Öffentlichkeit beten
2.1k
68
Winterthur
Polizei versteigert verlassenes Wohnmobil für einen Franken
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138
Wettingen AG
14-Jähriger nach Einbruch festgenommen
1.2k
37
Zürcher Allmend
«Wichtiger Rückzugsort»: Hündeler an Kundgebung gegen Hundeverbot
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Riedikon ZH
Frontalcrash fordert vier Verletzte
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Illnau-Effretikon ZH
Dach kracht auf Auto: «So einen Sturm habe ich noch nie erlebt»
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Schaffhausen
Mit 133 km/h durch 50er-Zone: Beifahrer für Probefahrt verurteilt
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Kölliken AG
Lenker landet mit Pick-up im Graben – Atemalkoholtest positiv
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SWR154
Swiss-Flieger muss Flug nach Mumbai abbrechen
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Dübendorf ZH
Töfffahrer (15) stirbt nach Flucht vor der Polizei im Spital
2.5k
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Stadt Zürich
Lämpli-Verbot: «Gesunder Menschenverstand ist in den Hitzeferien»
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1.6k
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Bäckeranlage in Zürich
Mann (52) nach Streit lebensbedrohlich verletzt – Zeugen gesucht
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Horgen ZH
TV-Jass-Talent mit 14: Jetzt zeigt Giulia Gspänli, wie es geht
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Wegen Trockenheit
Stadt Zürich verbietet Holzkohlegrills – auch in Privatgärten
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Grossbrand Hemishofen SH
Trotz Verbrennungen: Bauer Jürg steht am Tag danach auf dem Feld
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Ernte verhagelt
16 Tonnen Schweizer Wassermelonen für die Tonne
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Flick-it
Reparieren lassen statt wegwerfen: Zürich zahlt 100-Franken-Bonus
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Zürich
Bayerische Lederhosen: SVP erntet für KI-Bild viel Spott
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Helene-Fischer-Konzert
«Bin ein bisschen nervös»: Heiratsantrag im Stadion Letzigrund
3.6k
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Hemishofen SH
Scheune vollständig abgebrannt: Zwei Personen schwer verletzt
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Regensdorf ZH
Mann schoss schon früher – Verwaltung warnte Polizei
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Bezirk Baden
Familienvater nach Streit mit Teenagern auf E-Scooter verurteilt
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Zürich
Pflegerin stiehlt knapp 70'000 Franken von Senioren – angeklagt
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Preisvergleich
Ein Date in Zürich ist sehr teuer – nur eine Stadt noch happiger
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Regensdorf ZH
Spezialeinheit rückt nach Schüssen aus – Mann (27) festgenommen
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Winterthur
Mann (82) verschanzte sich – Sondereinheit Diamant im Einsatz
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Umfrage in Stadtwohnungen
«Die Marktmieten sind eine Frechheit»: Jetzt reden die Mieter
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Weitverbreiteter Irrtum
Frühes Einspuren ist falsch: Kapo erklärt Reissverschluss-Prinzip
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Aargauer Sonderschule
Bub (5) mit Autismus angeleint – für Mutter «Freiheitsentzug»
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Zürich
In 1400 Stadtwohnungen leben Menschen, die zu viel verdienen
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Übersehene Sepsis
Elia (14) kam mit Husten ins Spital – Tage später war er tot
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Pokémon Go
Bei 33 Grad: Hunderte Fans bekämpfen seltenes Pokémon in Zürich
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