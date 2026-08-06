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Zeitungsbericht
Uefa soll Infantinos angebliche Geliebte bezahlt haben
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Gerichtsverhandlung
«Ich will nichts, es ist so weit»: So waren Maradonas letzte Tage
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Fifa-Präsident
Argentinien schmeichelt Infantino – weitere Länder stehen zu ihm
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Während Liga-Pause
Testspiel-Kracher in Basel: FC Barcelona soll ins Joggeli kommen
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Vor WM-Quali-Spiel
Südkorea-Verband soll Schiris Sex-Massagen spendiert haben
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Uefa bleibt knallhart
«Danke»: Afrikanischer Verband stellt sich hinter Infantino
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Thuner Party: Schweizer Meister hat Millionen im Visier
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Sions Top-Stürmer glänzt in turbulentem Quali-Hinspiel
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Lugano erfüllt gegen Mini-Club in Millionen-Arena die Pflicht
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Zwei Ex-Basel-Junioren schiessen St. Gallen in Richtung Playoffs
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Marokko-Gerüchte
Spanien beansprucht WM-Final 2030 für sich
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Yan Diomandé
Real Madrid holt 19-jährigen Bundesliga-Star für 120 Millionen
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«Meine Spielzeuge»: Ronaldo gewährt privaten Einblick in Garage
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Drama in Brasilien: Nati-Hoffnung (19) fährt Mann (84) tot
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Nach Krisenrunde
Fifa-Spitze stellt sich hinter Gianni Infantino
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Luis Figo
«Niederträchtig»: Fussball-Legende fordert Infantino-Rücktritt
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Sportchef-Rochade in Thun
«Es war nah dran, dass es eskalieren könnte»
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Plötzlich krank in Italien: Schweizer Schiri landet im Spital
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Gegnerischer Präsident beleidigt ihn: Neymar tickt nach Sieg aus
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Es geht um über 4 Mio.
Fifa-Krise spitzt sich zu: Schwere Vorwürfe gegen Infantino
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Uefa zieht eigene «WM» in Betracht, um Infantino zu stürzen
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«Erfunden»: Fifa reagiert auf Bericht über Trump und Infantino
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Sportchef per sofort weg: Thuner Meistermacher tritt kürzer
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Pleite gegen Schweiz zu viel: Petkovic nicht mehr Algerien-Coach
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Lässt Trump ihn fallen? Infantino blitzt im Weissen Haus ab
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