News
Video
Entdecken
Profil
Alle
Fussball
Super League
WM 2026
WM-Tippspiel
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Super League
Dominik Albrecht
Sportchef per sofort weg: Thuner Meistermacher tritt kürzer
25
172
7
+ Video
Dereck Moncada
Luganos 18-jähriger Millionentransfer will die Liga aufmischen
10
150
1
GC – LUG 1:4
Trotz starker erster Hälfte: GC muss sich Lugano geschlagen geben
7
77
4
VAD – FCSG 2:3
St. Gallen gewinnt verrücktes Spiel dank zwei Joker-Toren
24
118
3
+ Video
Erster FCZ-Sieg
Ob der Schuss genau so rein sollte? «Das ist die Frage des Tages»
26
125
4
Schweizer Fussball
Conference League
Klare Siege im Rückspiel: Sion und Vaduz stürmen in nächste Runde
1
2.8k
5.8k
Genervte Fahrgäste
85 Züge betroffen: Notbremsen-Protest von GC-Fans sorgt für Chaos
106
361
41
+ Video
«Da ist nichts gekommen»
Abrechnung mit dem FC Basel – Hunziker schiesst gegen Degen
46
289
10
Lewin Blum
Traumeinstand für YB-Profi – trotzdem könnte er bald weg sein
9
119
1
FCSG – FCZ 2:1
Zwei Tore in vier Minuten: Espen starten mit Sieg in die Saison
42
178
7
Meister als Aufsteiger
Nach Thuner Sensation: Ein Vaduzer Märchen wirds nicht geben
12
85
0
Cheftrainer Marcel Koller
«Werden Mumm haben»: Die jungen Wilden sollen es beim FCZ richten
12
153
3
Fehlende Extrazüge
3-mal Notbremse gezogen: Protest von GC-Fans nervt SBB-Passagiere
296
948
139
+ Video
Super League
Nach miserabler Torausbeute: FC Basel mistet seinen Sturm aus
11
84
0
Die grosse Übersicht
Tabelle, Spiele und Tore: Alle Fakten zur Super League
0
280
1
YB-Stürmer Essende
Bruder in Pariser Banlieue ermordet – nun auf Ronaldos Spuren
9
243
7
Dein Favorit?
Gold, Silber oder Neon: Das sind die neuen Super-League-Trikots
10
124
2
+ Video
Stephan Lichtsteiner
FCB-Coach verspricht schnellen Erfolg – doch es gibt ein Aber
17
159
3
+ Video
FCB-Legende Cantaluppi
«Wer den Mitmenschen keinen Respekt zeigt, bekommt keinen zurück»
4
146
6
Im Stadion
VAR-Revolution in der Super League: Fans sehen künftig mehr
29
118
4
+ Video
FC Basel
Nach ganz mieser Saison: «Bin einer, der Titel gewinnen möchte»
16
136
3
Super League
«Bitten um eine Chance»: Deal ist fix – GC hat neue Besitzer
36
175
14
Abgang von Meisterheld
«Keine Angst vor Ausverkauf»: Thun-Gerber über Bertone-Wechsel
2
113
1
+ Video
Harte Worte von Ex-Bebbi
Beim FC Basel brodelt es: «Es stimmten zu viele Dinge nicht mehr»
13
106
7
+ Video
«Ich mache meine Analyse»
Shaqiri lässt FCB-Zukunft offen und spricht über Nati-WM-Kater
313
4
Nils Reichmuth
«Hätte ich nie geglaubt»: Thuner Meisterheld gibt Chile-Debüt
16
196
5
+ Video
Zukunft des FC Basel
Die grosse Shaqiri-Frage und der Traum von ManUtd-Perlen
8
172
3
Podcast «Anderi Liga 2.0»
«Er wird der wichtigste Spieler für die Schweiz an der WM sein»
5
120
0
+ Video
Matthias Hüppi
«Ich würde das nie aushalten»: Nach Machtkampf wird es emotional
22
235
2
News
Video
Profil