Sport Übersicht

Europa League Aktuell
Panathinaikos
1 – 0
Spielende
Betis
Lille
0 – 1
Spielende
Aston Villa
Play-ins National League
EVZ vor Playoff-Quali – in Bern kommts am Samstag zum Krimi
0
11
0
Auslands-Fussball
Gelbsperre
Zweiter «Fall Ramos»? Bayern-Profis kommen glimpflich davon
0
682
5.1k
«Schaffte ich noch nie»
140 Kilo beim Bankdrücken: Schwinger verblüfft nach Leidenszeit
0
93
2
Schweizer Fussball
Ex-Talentcoach
2024 war er noch beim FC Zürich, jetzt muss er ins Gefängnis
1
700
5.7k
00:28
Crash auf Skipiste
Hund räumt zwei Läuferinnen ab – eine gab Rennen unter Tränen auf
53
340
9
00:28
Herzerwärmend
Der kleine Harvey wird fast erdrückt, da rettet ihn Hansi Flick
10
271
0
French Open
«Nicht der ideale Schwiegersohn»: Scharfe Kritik an Federer
361
2.9k
144
Plädoyer für «Inklusion»
«Bleib in Italien, du Schla**e»: Ski-Star Shiffrin übel beleidigt
1.1k
4
Champions League
Fussballstar schubst Ballbub – und schenkt ihm dafür Trikot
11
93
1
Arvid Lindblad
Trotz chronischer Erkrankung: F1-Neuling (18) verblüfft alle
13
212
2
00:25
Pass über ganzes Feld
Genialität oder Patzer? Real verblüfft mit diesem Tor
10
115
4
Champions League
Tore, Tore, Tore: Real und PSG lassen es im Achtelfinal krachen
0
66
1
Champions League
Elfer-Geschenk: Ex-Bayer-Star bewahrt Arsenal vor Hinspiel-Pleite
0
25
0
Besondere Geschichte
Tschernobyl-Opfer und Misshandlungen: Para-Star trotzt allem
336
2
«Forbes»-Liste
Das sind die reichsten Menschen der Welt
89
390
5
+ Video
Leerdam dreht durch
«Nur das Beste für meine Königin»: Mega-Geschenk für Olympia-Star
26
775
5
Sport-News
Ski Alpin Männer
Aufgrund der Wetterprognosen: Programmänderung für Odermatt & Co.
0
321
1k
+ Video
Irans Fussballerinnen
Videos sorgen für Wirbel: SOS-Zeichen per Handy-Taschenlampe?
439
2
Hymnen-Boykott
Deutsche Silber-Helden protestieren bei Siegerehrung gegen Russen
49
664
0
Bei Machtdemonstration
Haben die Bayern-Stars bewusst provoziert? Verteidiger-Star weint
6
77
0
Goaliewechsel in CL
«Wäre ich Sportchef, wäre dieser Trainer morgen weg»
12
90
3
Angst vor Konsequenzen
Irans Fussballerinnen verlassen unter Tränen Australien
1.2k
3
Champions League
Bayern München demütigt Atalanta, Tottenham-Coach seinen Goalie
0
47
0
00:15
MLS
Lionel Messi schiesst Mädchen ab – Papas Reaktion geht viral
6
321
2
Champions League
Erst Tränen, dann grosser Jubel: Gala düpiert Liverpool
0
40
0
«Zum Glück überlebt»
Zwei Wochen vor Gold vergewaltigt: Para-Star bricht ihr Schweigen
1.3k
38
Kritik an ihrem Körper
«Wer hat ihnen ins Gehirn geschi**en?»: Spielerfrau wehrt sich
38
885
3
«Aussie, Aussie, Aussie»
Iranische Fussballerinnen dürfen in Australien bleiben
764
2
Skandal in der Bundesliga
«Pfui! Widerlich!»: DFB ermittelt gegen Kölner Stadionsprecher
20
182
5
