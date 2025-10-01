News
Video
Entdecken
Profil
Alle
Fussball
Super League
WM 2026
WM-Tippspiel
Fantasy League
Eishockey
Wintersport
Tennis
Motorsport
Weitere Sportarten
Weitere Sportarten
Betrugsverdacht
Bei der Tour de France schaut ein Mann in die BHs der Fahrerinnen
903
25
Birmingham
Der Oberschenkel hält wieder: Kambundji greift EM-Titel an
5
152
0
00:29
Das steckt dahinter
Angst vor Wespen? Superstar trainiert mit Netz über Kopf
8
69
0
Basketball
Neues Supertalent? 18-Jähriger misst 2,29 Meter und will in NBA
48
405
13
Tour de France Femmes
BH-Betrug im Radsport? Verband reagiert mit Kontrollen
1.4k
52
+ Video
Schwing-Star Orlik
«Viele Schwule haben Angst, von der Familie verstossen zu werden»
131
1.1k
30
EM-Silber in Paris
Eine Woche vor der EM erlitt Michelle Heimberg eine Fehlgeburt
453
3
Viel Kritik
«Das ist grausam»: Golf-Star erntet Shitstorm für fiesen Scherz
17
274
0
Ein Jahr nach Unglück
Darum verzichteten Retter auf Bergung von Laura Dahlmeiers Leiche
4
265
3
+ Video
Bio-Student wird zum Star
Dank Tudor durch die Decke – Schweizer Nobody verblüfft Radwelt
41
292
8
+ Video
Brünig-Schwinget
Umstrittene Szene: Lag Schlegel hier wirklich auf dem Rücken?
102
460
6
Basketball-Legende
Trump ätzt gegen LeBron James: «Vielleicht ein Rassist»
9
298
1
Alpe d'Huez
Halbe Million Radfans sorgen für riesige Party bei Tour de France
3
194
5
00:46
Tour de France
Fan stürzt auf Strasse – Rad-Star kracht mit Kopf in Begleitauto
23
253
6
NBA-Transfer
LeBron James wechselt zu den Philadelphia 76ers
4
181
6
Tour de France
Höllenritt von Schmid – vom Mechaniker zum Multimillionär
27
469
13
Dopingkontrollen
«Unmenschlich»: Darum reisst man Radstars nachts aus dem Schlaf
29
161
5
Basketball-Ikone trug sie
Quinn zahlt 2.50 Fr. für Legenden-Jacke – und bekommt 72'000 Fr.
1
144
6
Schweizer Olympia-Ass
Niemand rechnete damit: Hasler jagt nach Rückenbruch neuen Traum
2
134
1
+ Video
Nächtliche Kontrollen
Schwerer Sturz an Tour – Vorwürfe wegen Dopingkontrolle um 2 Uhr
3
140
2
Exklusiv
Volkan Oezdemir
«Habe mich selbst verraten»: Schweizer UFC-Star gibt Doping zu
397
17
Tour de France
«Zittere jetzt noch»: Schwerer Sturz überschattet Schluss-Sprint
27
288
3
Laura Viktoria Härtig
Kurz nach Hochzeit: Influencerin stirbt nach Crash mit Ex-Skistar
584
1
Tour de France
Spinnen, Schmutz und Schimmel: Velo-Stars kritisieren Ekel-Hotels
9
140
2
+ Video
Schweizer Beachvolley-Duo
Zoé und Anouk Vergé-Dépré müssen aufzeigen, dass sie Frauen sind
468
12
+ Video
LA-Meeting Bulle
Kambundji überrascht nach Babypause mit starkem Comeback
9
177
5
Wimbledon
Ganz allein in der Royal Box: Roger Federer geniesst es sichtlich
24
270
3
Ex-Fechter Aldo Montano
Olympiasieger teilt Restaurant Allergie mit – dann stirbt er fast
84
299
6
Red Bull Dance Your Style
Über 1000 Fans und Emotionen: Publikum kürt Schweizer Champion
0
90
1
News
Video
Profil