WM 2026
In diesen Stadien wird an der WM gespielt
In diesen Stadien wird an der WM 2026 gespielt
2
50
12
USA/Mexiko/Kanada
WM-Qualifikation: Alle Resultate und Tabellen
3
92
5
Tätlichkeit
Fifa mauschelt: Sperre für Ronaldo zur Bewährung ausgesetzt
18
86
0
WM-Playoffs
Melanie Winiger moderierte: Playoff-Gegner von Italien sind klar
12
216
1
Nati-Noten
Zwei Spieler glänzen – wer war der beste WM-Quali-Spieler?
14
170
3
00:32
WM-Quali-Drama
Unter Tränen weitergearbeitet: Guatemalas Zeugwart rührt alle
15
225
2
+ Video
Geschaffte Quali
Nati fliegt nach Nordamerika: Das musst du jetzt zur WM wissen
22
248
0
+ Video
Offene Rechnung
Beim Wunschgegner gibts für Xhaka Widerspruch von Yakin
7
78
2
WM-Ticket 2026
«Text vergessen»: Yakin sorgt mit Xhaka für Lacher
29
216
0
WM-Qualifikation
WM-Ticket in Kosovo
Das sind die Nati-Noten nach der Regen-Schlacht in Pristina
24
446
3
WM-Qualifikation
Nati
Xhaka über Kosovo-Pfiffe: «Dieses Volk ist sehr emotional»
55
904
20
WM-Qualifikation
Remis im Kosovo
WM, wir kommen! Schweiz schliesst Quali ohne Pleite ab
194
510
16
WM-Qualifikation
Trotz WM-Quali
Geknickter Xhaka: «Das ist das Letzte, was ich erwartet habe»
22
1.1k
10
WM-Qualifikation
WM 2026
Das sind die fünf Schweizer Quali-Gewinner
10
141
1
00:15
WM-Qualifikation
Nati fährt an die WM
Mit diesem Tor brachte Vargas die Schweiz auf Kurs
1
72
1
+ Video
Murat Yakin
«Xhakas Einfluss auf das Team ist unglaublich»
12
126
2
GER – SLOWAKEI 6:0
«Beste 30 Minuten»: Deutschland hat WM-Ticket in der Tasche
32
136
0
+ Video
Franco Foda
Weil er keinen Polizei-Ärger will: Kosovo-Coach zahlt selbst
8
211
5
+ Video
Granit Xhaka
«Die alten Hasen kämpfen weiter»
5
206
4
Wirbel um CR7
Quali-Debakel: Verpasst Italien WM zum dritten Mal in Serie?
25
297
15
WM 2026
Diese Nationen haben WM-Ticket bereits fix – Haaland freut sich
8
208
9
+ Video
Nati-Shootingstar
«Das ist wie Weihnachten – ein sehr spezieller Moment»
185
5
+ Video
20-Minuten-Community
Fast doppelt so viele Stimmen wie Platz 2: Euer Star des Spiels
0
86
0
+ Video
Showdown in Pristina
«Das will ich nicht erleben»: Yakin warnt vor Kosovo-Fiasko
21
357
12
Schweden-Sieg
Ein Nati-Star erhält die 6, einer ist ungenügend – die Noten
111
1k
15
WM-Quali
Spanien ist eine Macht – Belgien patzt gegen Kasachstan
1
67
0
+ Video
Schweden-Sieg
Nach Fast-Quali für die WM: Nati-Star verrät neue Hierarchie
4
180
2
00:29
WM-Quali
«Billiger Penalty»: Schweden meckern nach Sieg der Nati
11
440
12
+ Video
WM-Quali
Schweizer WM-Ticket zum Greifen nah: Nati schlägt Schweden
138
528
8
Arijanet Muric
Kampfansage von Zürcher Kosovo-Goalie vor Nati-Duell
16
246
5
+ Video
Gruseliges Grinsen
Angst vor Joker – Embolo lüftet süsses Torjubel-Geheimnis
9
77
0
Gegen Weltnummer 97
Nach Fussball-Qual: Für Deutschland gibt es eine gute Nachricht
1
57
0
+ Video
WM-Quali
«Wunder geht für mich zu weit»: Schweden-Coach vor Nati-Kracher
1
81
21
+ Video
Murat Yakin
«Wir haben etwas Grosses vor»
26
134
0
WM-Quali
Ronaldo sieht für Ellbogenschlag Rot – Frankreich an WM dabei
18
91
4
Nati-PK
«Bin kein grosser Fan davon»: Eine Sache nervt Manuel Akanji
11
186
0
+ Video
Nach Freuler-Out
Diese Nati-Spieler buhlen um die Position neben Xhaka
10
67
2
Johan Manzambi
Ist der 15-Millionen-Mann Yakins Lösung für die Quali-Kracher?
12
150
5
+ Video
Nach kritischen Aussagen
«Kann ich nicht verstehen»: Nati-Boss kontert Okafor-Kritik
22
163
1
+ Video
Flitzeralarm in Basel
Xhaka ärgert Arsenal und begeistert Fans bei Youtube-Knaller
3
1
10
Adrian Bajrami
Nati-Neuling: «Bin stolzer auf meine Eltern, als auf mich selbst»
159
12
+ Video
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
«Scharmützel» im Nati-Fanblock sorgen für grossen Unmut
22
177
17
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Jetzt droht der Nati ein Showdown in Kosovo
7
130
3
WM-Qualifikation
0:0 in Slowenien
Nati-Noten: Viele ungenügend – drei Spieler machen Freude
29
281
3
+ Video
Yakin-Ärger
«Das war kein schöner Anblick»
40
259
6
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Frankreich patzt in Island – Deutschland wieder erfolgreich
1
75
4
WM-Qualifikation
SLO – SUI 0:0
Siegesserie der Nati reisst: Nur noch Kosovo als Gegner übrig
132
438
25
WM-Qualifikation
Grosse Löcher: Yakin mit Sorgen wegen slowenischem Rasen
16
90
8
+ Video
Natistar erklärt
Xhakas Jubelfinger geben zu reden – das steckt dahinter
84
496
2
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Österreich kassiert Last-Minute-Pleite – Ghana an WM dabei
0
117
6
Curaçao
Paradies auf WM-Kurs, dabei hat das Land nur 150'000 Einwohner
4
69
4
+ Video
Nati-PK
Partyplan für WM-Ticket schon geplant? Das sagen Yakin und Vargas
6
124
4
+ Video
Yakin-Lob für 19-Jährigen
«Das habe ich noch selten bei einem Spieler gesehen»
5
127
1
Dragan Stojkovic
Serbiens Nationaltrainer schmeisst nach Pleite gegen Albanien hin
13
135
14
+ Video
Verkehrte Welt
«Bist du zufrieden?»: Natigoalie fragt Reporter nach der Leistung
11
68
2
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Ronaldo verschiesst Penalty – Albanien besiegt Serbien
10
168
6
WM-Quali
WM-Quali
Haaland verschiesst zwei Penalty, trifft aber trotzdem dreifach
2
67
3
+ Video
In Slowenien
In Slowenien
So macht die Nati das WM-Ticket schon am Montag perfekt
15
79
3
Pierre-Emerick Aubameyang
Vier Tore und Platzverweis: Wildes WM-Quali-Spiel für Stürmerstar
1
80
1
+ Video
Granit Xhaka
«Habe den Ball nur genommen, damit sie Breel in Ruhe lassen»
26
334
4
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Xhaka top, doch ein Nati-Star enttäuscht trotz Sieg
64
518
25
WM-Qualifikation
Schweden – Schweiz 0:2
Nächster Schritt in Richtung WM! Xhaka trifft, die Nati siegt
99
487
26
00:27
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Ist das das «Nicht-Tor des Jahres»?
8
262
7
+ Video
Stockholm
«Schweden ist angeschlagen»: Natifans heiss auf Revanche
2
93
10
+ Video
Gegen Schweden
Historische Chance: Knackt Embolo fast 100 Jahre alten Rekord?
7
108
4
+ Video
Traumszenario
So bucht die Nati bereits am Montag das WM-Ticket
11
106
2
+ Video
WM-Qualifikation
«Gefährlich» – Schweden-Trainer vor Nati-Knaller unter Beschuss
6
102
2
+ Video
Nati-PK
Letztes Turnier für Freuler? «Interessiert mich wenig»
3
108
0
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Achtung Nati: Auf diesen 250-Millionen-Sturm setzen die Schweden
11
80
7
+ Video
Nati-Coiffeuse
«Der Einfluss auf die Frisuren der Teenager ist extrem»
60
662
34
Nico Elvedi
Erst krallt er Sommers Rekorde, nun soll er die Schweden stoppen
0
56
6
+ Video
Luca Jaquez
«Habe noch nie so gespielt»: Nati-Neuling über Gesichtsverletzung
1
79
2
+ Video
Bei Nati-Training
«Granit hat die grösste Aura»: Xhaka-Mania bei den Nati-Fans
11
134
11
+ Video
Nati-Zusammenkunft
Hund im Kofferraum – Embolo mit Schweizer Kreuz auf Luxustasche
9
307
13
WM-Ball 2026
Ist «Trionda» der neue Albtraum aller Torhüter?
15
102
22
+ Video
Nati-Neuling
Wer ist der Mann hinter der Maske?
9
104
2
Viele Fragen offen
Uefa-Hammer: Wird Israel wegen Gaza-Krieg suspendiert?
532
25
Infantino ist dafür
Mega-WM 2030: Auf drei Kontinenten und doppelt so viele Teams?
119
424
101
+ Video
Nati-Comeback
«Zeiten ändern sich»: Knallhart-Ansage von Nati-Coach an Shaqiri
88
576
17
Überraschungen
Zwei Riesen-Sensationen: Diese Teams sind schon bei der WM dabei
26
188
12
+ Video
WM-Quali
Wegen Not-OP: Österreich-Trainer düst mit E-Bike übers Spielfeld
6
146
19
USA, Kanada und Mexiko
USA, Kanada und Mexiko
Dynamische Preise ab 48 CHF: Ticketverkauf für WM 2026 startet
14
88
59
WM-Qualifikation
Wundersame Wandlung
«Das hat Elvedi die Augen geöffnet» – viel Lob nach Ausbootung
8
110
8
WM-Qualifikation
WM-Quali
«Spieler sind einzigartig» – Nati wird sogar vom Gegner geadelt
45
222
14
WM-Qualifikation
Gegen Slowenien
Der «Feuervogel» bekommt Bestnote – das sind die Nati-Noten
25
336
12
WM-Qualifikation
Goalgetter
Breel Embolo und die Nati knacken historische Marke
68
342
13
00:25
WM-Qualifikation
Gegen Slowenien
Nati-Zauberfussball vom Feinsten – so herrlich trifft die Schweiz
48
76
13
WM-Qualifikation
SUI – SLO 3:0
Nati-Gala! Sackstarke Schweizer schiessen Slowenien ab
687
93
WM-Qualifikation
Nati-Held Widmer
«Ich mache gerade keine einfache Zeit durch»
25
151
2
Nati-PK
«Werden früh gefordert sein»: Yakins Plan gegen Slowenien
49
196
8
Loch im Rasen
Österreich fassungslos: Kurioser Vorfall stoppt WM-Quali-Spiel
13
190
29
+ Video
WM-Qualifikation
Achtung Nati: 70-Mio-Mann könnte der Schweiz richtig weh tun
8
234
11
WM-Qualifikation
Breel Embolo
«Viel Liebe» – Nati-Held feiert Happy End nach Wahnsinns-Woche
30
290
5
WM-Qualifikation
Slowenien-Spiel
Ticketverkäufe: Trotz Gala-Auftritt hat die Nati ein Problem
134
415
72
WM-Qualifikation
WM-Qualifikation
Einer kriegt die Sechs – das sind die Nati-Noten gegen Kosovo
140
928
32
WM-Qualifikation
Granit Xhaka
«Mit der zweiten Halbzeit können wir nicht zufrieden sein»
28
221
7
00:29
WM-Qualifikation
SUI - KOS 4:0
Breel Embolo zaubert mit der Hacke gegen Kosovo
4
101
15
WM-Qualifikation
SUI - KOS 4:0
Nati führt Kosovo zum Start der WM-Qualifikation vor
323
656
119
