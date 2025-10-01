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Beauty
Schweizer Trend
Darum siehst du diesen Sommer so viele superkurze Ponys
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Dermatologe verrät
Kannst du im Auto Sonnenbrand bekommen?
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10 Jahre mehr
4 Frisuren, die dich 2026 alt aussehen lassen
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Selbsttest
Junge Frauen schminken sich Haarsträhnen – und ergrauen
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Tattoo-Methode
Gut möglich, dass du deine Beine immer falsch rasiert hast
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Community
ÖV-Aufreger
Make-up im Zug: «Sie hantierte mit Feuerzeug und Wimpernzange»
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Trend trotz Risiken
Weil sie es schöner finden: Schweizer wollen beschnittenen Penis
2.9k
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Community
Deine Meinung
Im Zug schminken: «Ekelhaft» oder voll okay?
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Parasiten im Wasser
Mit Linsen geduscht und fast erblindet – so schützt du dich
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Barber bewertet
Welcher Nati-Star sollte seinen Haarschnitt überdenken?
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Minoxidil
Mit Arzneimittel Haarausfall vorbeugen? Dermatologin rät davon ab
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Braun ohne Sonne
Ist Selbstbräuner gefährlich? Eine Sache musst du beachten
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Sonnenschutz
Anne Hathaways UV-Burkini spaltet: Anti-Aging oder Doppelmoral?
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Beauty-Eingriffe
Tiefe Brauen, hängende Lider: So kommt es zu Botox-Fails
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Pediküre
Lackierte Zehennägel sind diesen Sommer total out
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Farbe verläuft
Du bist tätowiert? Dann mach heute nicht diese Fehler
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Ärztin schockiert
«Das ist nur noch dumm»: Junge Frauen feiern hohen UV-Index
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Übergriffig oder nett
Darfst du Fremden sagen, dass sie einen Sonnenbrand haben?
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Lange Wimpern
Wimpern-Serum boomt – doch das Mittel birgt Risiken
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Coiffeur warnt
«90 Prozent joggen mit der falschen Frisur»
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Von wegen chic
Wirken manikürte Nägel billig? «Sie helfen, Dreck zu verstecken»
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Skincare-Trend
Empfindliche Haut? Dieser Power-Wirkstoff könnte dich retten
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Gratis-Pflege
«Peinlich»: Frauen schmieren sich im Shop Luxusmasken ins Haar
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Für immer
«Günstiger als Ehering»: Momo und Anja tragen ein Hochzeitstattoo
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Nervengift
«Spritze alle drei Monate» – Männer botoxen häufiger als Frauen
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Sonnenschutz
Höher schützt nicht besser: Das bedeutet der Lichtschutzfaktor
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Haartrends
Drei 90er-Frisuren feiern ein Comeback – welche ist dein Favorit?
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Beauty trifft Psyche
Botox statt Antidepressiva? Nervengift wird Mental-Health-Trend
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30 Grad
Bei Sommerwetter steigt der UV-Index: Das musst du jetzt wissen
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Simpler geht nicht
Kylie Jenner spaltet mit ihrer Frisur das Internet
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Hochzeiten
Eli verbietet ihren Brautjungfern, Dutt zu tragen – darf man das?
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Auch in der Schweiz
«Liebs komplett»: Frühere Beautysünde wird Haartrend des Jahres
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Gesundheit
Selbst beim Zähneputzen landet Mikroplastik in deinem Mund
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Onlyfans-Star
Nase, Lippen, Brüste: Ari zeigt auf, wie viel ihr Aussehen kostet
1.6k
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Gepimpte Ich-Version
«Jeden Tag Anfragen»: Schweizerinnen zeigen Schönheitsdoc KI-Bild
1.2k
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Riskanter Hack
Mayas Trick für schöne Wimpern ist brandgefährlich
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Experte verrät
Diese Fussballstars haben eine Haartransplantation hinter sich
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Helm-Haare
Die Frisur der Stunde ist in Rekordzeit gestylt
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Gefährliche Annahme
Macht Sonnencreme krank? Dermatologin dementiert Krebsgerüchte
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Maniküre-Trend
«So hübsch»: Der beliebteste Nageltrend der Welt steht jetzt kopf
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Schön straff
Anne Hathaways «Geheimnis»: Zwei Zöpfe ersparen dir die Beauty-OP
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3-jährige Influencer
Sephora-Kids extrem: «Mache mich für den Kindergarten fertig»
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1.2k
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Von wegen peinlich
«Ich tätowiere alle zwei Wochen ein Arschgeweih»
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Bye Bye, Glow
Mattes Make-up ist zurück – und alte Kameras sind schuld
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Star-Dermatologin
«Dr. Pimple Popper» erleidet Schlaganfall vor laufenden Kameras
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1.1k
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Nach Mondmission
Gen Z tätowiert sich Weltall-Spruch: Jetzt reagiert die Nasa
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Botschaften am Körper
Eigenen Namen oder sich selbst tätowiert: Warum tun Kicker das?
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Auswertung
Eine günstige Salbe ist das am meisten nachgekaufte Beautyprodukt
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Hygiene
Du stinkst trotz Deo? Dann benutzt du es wohl falsch
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Shell Days
Das neue Beauty-Vorbild für junge Frauen ist eine nackte Krabbe
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Gesundheit
Hässlich durchs Büro? Das sagt ein Arzt dazu
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Schnabeltier-Mund
Strassenumfrage
«So hübsch»: Das sagt ihr zum angesagten Schmollmund
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1.2k
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Schnabeltier-Mund
Selfie-Trend
Das Duckface ist out: Jetzt posiert man mit Schnabeltier-Lippen
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2.4k
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Spar dir das
Diese 5 Beauty-Behandlungen sind reine Geldverschwendung
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Haartrend
«Mal eine andere Frau sein»: Junge Schweizerinnen feiern Perücken
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Haarausfall
Machen Kopfbälle Fussballspieler kahl?
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No-Gos
Dermatologen wünschen sich, dass du mit diesen 5 Dingen aufhörst
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2.4k
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Frühlingstrend
Die perfekte Haarfarbe für dich steht dir ins Gesicht geschrieben
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Komplett verschmiert
Ein Beauty-Fauxpas wird zum Trendlook
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Bad Bunny machts vor
«Macht unwiderstehlich»: Männer, ihr solltet öfter Rouge tragen
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Botox-Resistenz
«Sehe aus wie eine Dörrpflaume»: Werden wir immun gegen Botox?
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Beauty-Eingriffe
Jurgita kritisiert «plastikartige Gesichter» bei Zürcherinnen
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Auch in der Schweiz
Dank Hockey-Hype: Salat-Haar ist die neue Trendfrisur für Männer
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Massiver Anstieg
Penis und Oberkörper: Beauty-OPs bei Schweizer Männern boomen
1.3k
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Tipps vom Coiffeur
Die Trendhaarfarbe des Frühlings steht dir garantiert
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Meistverkaufter Duft
«Bei Dior Sauvage renne ich weg»: Riechen so Lügner?
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Schweizer Marke
«Pilzinfektion in der Flasche» – Weleda kassiert Shitstorm
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Überkonsum
Junge Frauen geben mit leeren Beautyprodukten an
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Männerabend
Ballerina-Dutt? Beim Bier lernt Papi das ganz rasch
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Bringt Unglück
Frauen warnen: Darum solltest du heute deine Haare nicht waschen
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Ausschlag & Pocken
Schüler schminken sich krank, um blauzumachen
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Rosenkranz-Fusskette
«Will mega fest eins»: Dieses Kult-Tattoo ist zurück
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Statt Sleek Bun
Der Aussie Slickback ist die Frisur der Stunde
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No-Gos
Zahnärztin wünscht sich, dass du mit diesen 6 Dingen aufhörst
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Auf der Strasse
Dani (17) schneidet Fremden gratis die Haare – und wird gefeiert
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Von Temu
«Hat so gejuckt»: L. (14) hat Augenentzündung wegen Billigwimpern
1.4k
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Filler auflösen
Gabby (27) geht zum Beautydoc – und ist nicht wiederzuerkennen
1.5k
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Nagelpilz & Co.
Schweizer Nageldesigner mahnen: Bitte lasst diese Dinge bleiben
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Aus und vorbei
Ein Coiffeur verrät, welche Frisuren für 2026 out sind
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«Bahnbrechend»
Ist dieser Wirkstoff das Wundermittel gegen Haarausfall?
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Haargesundheit
Gehst du häufig in die Sauna, ruinierst du deine langen Haare
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No-Gos
Coiffeure wünschen sich, dass du mit diesen Dingen aufhörst
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Lotion Bar
Keine Geschenkidee? Dieses Blitz-DIY rettet dich
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Schweizer Tätowiererin
Blowjob statt Bezahlung? Alina (27) teilt absurde Tattoo-Anfragen
1.9k
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Haarausfall
Haartransplantationen bei Frauen boomen – bergen aber Risiken
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Eiskönigin
Eiskalte Beauty-Tricks, die schöner machen
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Für jeden Haartyp
Mark Zuckerberg trägt die Trendfrisur 2026 schon lange
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Make-up
Vier Schminktrends kommen 2026 – und zwei sind total out
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Luxusparfüm-Trend
«Das riecht ganz übel»: Billige Parfüm-Nachahmungen boomen
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Haartrend
Der Olsen Tuck ist der günstigste Stylingtrick des Winters
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Beauty-Hype
«Habe Nummer vom Botox-Arzt gelöscht»: Was kann das Wunderserum?
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Google-Trends
Bouffant bis Wikinger
Diese 10 Frisuren suchten Schweizer 2025 am häufigsten
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Bunte Gummis
Voll im Trend: Der Gartenhag ist so cool wie nie
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Nie mehr Nagelstudio
«Konnte nicht länger im Nagelgefängnis sitzen»: Gelnägel sind out
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Gesundheit
Deine Haare verraten mehr über dich, als du denkst
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Community
Aufruf
Hast du dich von deinen Gelnägeln getrennt? Erzähle es uns!
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Skin Flooding
Ein einfacher Hack macht Schluss mit trockener Winterhaut
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Mundhygiene
Darum solltest du an deiner Zahnseide riechen
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Mut zur Blässe
Pale Girl Winter: Amy feiert ihr bleiches Winter-Gesicht
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News
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