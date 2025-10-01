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Im Test durchgefallen
Achtung, Brandgefahr: So erkennst du gefährliche Reiseadapter
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Fiese Masche
Durchgesägte Velobügel: Musst du Angst um dein Velo haben?
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1. August mit Tier
Wenn der Nachbar trotz Verbot böllert: So schützt du deinen Hund
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«Monster vom Gardasee»
Welse sollen Hunde fressen: Wie sicher sind Schweizer Vierbeiner?
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Dos und Don'ts
Leidet dein Büsi unter der Hitzewelle? Tierärztin hat Rat
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Trocken und heiss
Das Wasser wird knapp: Diese Pflanzen haben es besonders nötig
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Ungebetene Gäste
Wespen nerven dich? Diese 6 Tricks helfen sofort
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3k
2.4k
Stromschlag
Wie gefährlich ist es, mit einem Messer im Toaster zu stochern?
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Sevilla
Verlassenes Flugzeug wird versteigert – es liegt in deinem Budget
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Versteckte Symptome
6 Anzeichen, dass deine Katze gestresst ist
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Hunde-Urin verdünnen
«Es stinkt»: Hündeler Jeremy ist für Pipi-Regel
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Tessiner Pipi-Regel
Gassi nur noch mit Wasserflasche – ziehen andere Städte nach?
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Chiasso TI
Hündeler müssen Urin des Lieblings verdünnen, sonst wird gebüsst
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1.1k
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Nach Eiskaffee
«4 Liter Blut verloren»: Celal (23) stirbt fast wegen Glasröhrli
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1.6k
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Lulu ist verzweifelt
«Ameisen übernehmen meine Wohnung»: So passiert dir das nicht
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Fahren oder streicheln
Fremde Hunde: Kinder und Velofahrer sollten diese Regeln befolgen
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Wespen-Tricks
Hält rote Kleidung wirklich Wespen fern?
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Schweizer Analyse
«Monopoly» ist out – und das sagt etwas über uns aus
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Keime sammeln sich
Du wäschst dein Badetüechli vermutlich zu selten
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Vertrocknet
Dein Rasen ist komplett braun? 4 Dinge machen es jetzt schlimmer
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Juckreiz
Ist Hitze wirklich die beste Heilung für Mückenstiche?
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Nach fast 25 Jahren
Bye-bye, Malm: Ikea nimmt Klassiker aus dem Sortiment
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Statussymbole
Protzen war gestern: Der neue Luxus will nicht gesehen werden
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Hitzewelle
Die Gefahr bei Ventilatoren: «Glücklich in die Hitze-Erschöpfung»
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«Hoi ihr Hünd»
Darum hört dein Hund manchmal einfach nicht auf dich
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Kurze Kur
Du liebst deine Zimmerpflanzen? Dann stell sie heute raus
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Hitzestau
Rollläden tagsüber komplett zu oder nicht?
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Mehr als Wasser
Katzenkot im Garten? So vertreibst du Nachbarskatzen schonend
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Rekordverkäufe
«Wir verkaufen acht mal mehr Klimaanlagen als letzte Woche»
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Hochschule Luzern
4 Jahre Forschung: Das hilft wirklich gegen Hitze
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Praktisch
Gewusst? Das Loch im Schraubenzieher ist nicht zum Aufhängen da
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Sommerproblem
Wie du Schweissflecken vorbeugst – und sie wieder auswäschst
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Brandschutz-Profitipps
Feuer durch Schminkspiegel? So verhinderst du die Katastrophe
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Achtung, heiss
Diese Sommer-Gefahren drohen deinem Hund
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Balkon-FAQ
Nackt sünnele auf dem Balkon: Ist das erlaubt?
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Dos und Don'ts
Alles verdorrt? So überstehen deine Pflanzen die Sommerhitze
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Hitzewelle
Scrollen in der Badi: So schützt du dein Handy vor dem Hitzetod
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US-Touristin
«Begrabt mich hier» – Schweizer Gräber rühren Ashley zu Tränen
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Schmutz und Gestank
Putzhilfen verraten, was in deiner Wohnung sofort auffällt
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Schlaue Planung
Mit der 5-Minuten-Putzregel kommst du weit
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Zerren wie wild
Darum rasten Hunde an der Leine plötzlich aus
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Dauerüberwachung
Tierärztin verrät, welches Haustier einen Fitnesstracker braucht
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Anziehend
Mücken wissen, ob du letzte Nacht Sex hattest
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Kleiner Bogen
Kennst du diese versteckte Funktion am Einkaufswägeli?
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Kartbahn und Heli
Ronaldo, Messi oder Neymar, wer gewinnt die «WM» der Luxusvillen?
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Boom in der Schweiz
«Sehen besser aus»: Junge wie Mina (16) setzen auf Kabelkopfhörer
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1.5k
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«Billionaire Bunker»
Insel der Reichen: Zuckerberg kauft die teuerste Villa in Miami
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Bienenpest
«Kann Bienenvölker vernichten»: Darum musst du Honiggläser spülen
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Hundetrainer verrät
«Er will nur Hoi säge» – was tun, wenn ein Hund auf dich zurennt?
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1.2k
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Spezielles Angebot
Wenn du dieses Haus kaufst, bekommst du 41 Oldtimer gratis dazu
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Zürich
Dokument übersetzt: Zwillinge mit Mami ermöglichen besseres Leben
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Verletzte Vögel
«Todesurteil für die Tiere»: Sind Hochzeitstauben noch okay?
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Phänomen
Warum lieben manche Menschen den Geruch von Benzin so sehr?
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Langzeit-Dünger
Dein Hund haart? Deine Pflanzen könnten sich darüber freuen
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Grosse Nachfrage
«Füllen Lager auf»: Aufblasbarer Ikea-Stuhl bereits ausverkauft
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Tortellino-Knatsch
Ikea klaut Cristinas Zeichnung – und muss nun zahlen
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Biodiversität
So machst du Balkon und Garten bienenfreundlich
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Haushaltswissen
Darum ist das kleine Loch in deinem Kühlschrank so wichtig
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1.1k
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Unispital Basel
Leberabszess: Wie gefährlich sind Metall-Grillbürsten wirklich?
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Tierärztin klärt Irrtümer
So erkennst du, wenn deine Katze Schmerzen hat
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1.5k
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Hundetrainer verrät
Darum starrt dich dein Hund an, wenn er sein Geschäft erledigt
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1.4k
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Hohe Bussen
«Gratis zum Mitnehmen» kann dich teuer zu stehen kommen
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Bei Venedig
Swarovski-Insel steht für 22,3 Millionen Franken zum Verkauf
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Im Frühling
Darum siehst du jetzt wieder überall Stinkwanzen
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800 Jahre alt
Schloss am Genfersee steht für 14,5 Millionen zum Verkauf
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Eure Geschichten
«Plötzlich stand die Polizei vor mir – wegen der Waschmaschine»
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Community
Aufruf
Ärger in Schweizer Waschküchen: Was hast du schon alles erlebt?
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Tessin
Historischer Steinturm mit Pool und Grotto steht zum Verkauf
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Schnell raus!
Nach dem Spülen solltest du die WC-Kabine schleunigst verlassen
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1.2k
51
Streifenfrei
3 Fehler, die du beim Fensterputzen machst
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Biss zersetzt Gewebe
Diese hochgiftige Spinne lebt im Keller einer deutschen Uni
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Milben & Co.
Es wird Zeit: So oft solltest du deine Matratze reinigen
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Nicht wegschmeissen
Kannst du alte Erde wiederverwenden? Das musst du beachten
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Schweizer Recht
Darf ich die Katze vom Nachbarn behalten, wenn sie mir zuläuft?
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Shower Lamp
«Brauche sie!»: Deshalb duschen jetzt alle mit einer Lampe
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Neuseeland
Spektakuläre Aussicht: Villa von Kim Dotcom steht zum Verkauf
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Bessere Leistung
Wusstest du, dass du dieses Teil im Geschirrspüler putzen musst?
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Kälter als gedacht
Das ist die richtige Temperatur, um deine Tüechli zu waschen
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Erlaubt?
«Anzeige ist raus»: Simon klaut einzelne Pflanzenblätter bei Ikea
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Zu Ostern
Gratis-Deko aus dem Wald? Bei Weidenkätzchen musst du aufpassen
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Mikroplastik
Darum solltest du nicht von Hand abwaschen
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Sparen
Hast du deine Finanzen im Griff? Die 70-20-10-Regel verrät es dir
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Stress mit Büsi
5 Missverständnisse zwischen dir und deiner Katze
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Keimschleuder
Musst du deinen Küchenlumpen täglich wechseln?
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Haushalt
Mehr Staub wegen Pflanzen? 5 Mythen im Check
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Muffiger Geruch
Wie lange darfst du nasse Wäsche in der Maschine lassen?
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2,5 Millionen Franken
Marilyn Monroes «Puppenhaus» kommt auf den Markt
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Blumentricks
Am Quietschtest erkennst du, wie frisch deine Tulpen sind
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Alleskönner
7 überraschende Dinge, die du mit WD-40 machen kannst
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Nahe Sydney
Mega-Projekt: Australien plant «erste neue Stadt seit 100 Jahren»
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Veraltete Praktik
Auf links drehen? 5 Wäsche-Mythen und welche du vergessen kannst
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Stromfresser
Eine dicke Eisschicht im Tiefkühler? So wirst du sie los
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Tierpsychologie
Warum bellen Hunde nur manche Menschen an?
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Reverse Decluttering
Schluss mit Grümpel: Dieser Trick hilft dir beim Ausmisten
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Eure Meinung
«Danke, du wundervolle Schweiz»: Deutsche wollen nie mehr zurück
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Switzerland-Effect
Schweiz macht Auswanderer glücklich, Deutschland schockt
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Warnsignal
Warum Fischgeruch in der Wohnung brandgefährlich ist
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Nachbarschaft
Darf ich die Waschmaschine nachts laufen lassen?
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Für mehrere Millionen
Schlampig gebaute Luxusvillen: «Wer hat das gemacht, Bruder?»
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