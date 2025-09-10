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Auto & Mobilität
Navi und Tacho im Blick
So fährt es sich mit dem Schweizer Töffhelm mit Head-up-Display
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Oldtimer-Treffen
«Alles crazy People»: Dino-Fans fahren Autos für 800'000 Franken
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Hitzewelle
Explosions- und Brandgefahr! Lasse diese Dinge nicht im Auto
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Hitzewelle
7 Dinge, auf die Autofahrer jetzt besonders achten müssen
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Sicherheitslinie
Wann darf ich einen «Schleicher» überholen?
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Beide fotografiert
Velofahrerin löst Blitzer aus: Bekommt Auto nebenan eine Busse?
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Assistenzsysteme
Schweiz übernimmt EU-Regel: Kamera-Überwachung in allen Neuwagen
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Kult-Auto
Angler fischt Opel Manta aus der Tiefe der Donau
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Ferrari Luce
«Eine Ikone stirbt»: Fans spotten über E-Ferrari
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Ferrari Luce
Ferrari zeigt sein erstes reines E-Auto – Aktie rauscht ab
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Exklusiv
BYD-Schweiz-Chef
Wann gibt es in der Schweiz mehr E-Autos von BYD als von Tesla?
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Fit für den Frühling
Expertin verrät: So oft muss dein Velo wirklich in den Service
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Iran-Krieg
Umdenken wegen hoher Spritpreise: Plötzlich sind E-Autos begehrt
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Denza
Die Premium-Marke von BYD will mit Ladetempo den Markt erobern
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Durchgefallen
TCS-Test: Diese 9 Kindersitze haben gravierende Sicherheitsmängel
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La Voiture Noire
25 Mio. Euro: Alles andere bleibt bei dem Bugatti-Verkauf geheim
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Im Auto
In diesen fünf Fällen darfst du aufs Anschnallen verzichten
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Umluft
Diesen Knopf im Auto solltest du im Winter besser nicht drücken
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Reportage
The I.C.E. 2026: St. Moritz zeigt Elegance on the Rocks
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Interview
Genesis: Zurück zum Verbrenner und zum normalen Garagen-Verkauf
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00:54
Luxusauto
CEO testet Bugatti Tourbillon im Schnee – Fans flippen aus
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Scheinwerfer
Darum blenden dich manche Autos mehr als andere
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Einer wie keiner
Porsche bringt 20 Jahre alten Carrera auf Neuwagen-Niveau
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Schweizer Markt
10 Auto-Highlights, auf die du dich 2026 freuen kannst
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Silvester
Wer bezahlt Feuerwerksschäden an deinem Auto?
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Busse droht
Blendgefahr: Viele Autofahrer nutzen das Nebellicht falsch
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Offroad-Test
Warum dieser Dacia teurere SUV alt aussehen lässt
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Kompakt-SUV
Mehr Platz, kantiger Look: Das bietet der neue Kia Seltos
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Langzeittest
Warum der Audi A6 e-tron die Reichweitenangst nimmt
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Skoda Vision O
Sieht so der elektrische Octavia aus?
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Ab 2035
Lockerung beim Verbrenner-Aus: Das sagt die Schweizer Autobranche
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Strafverfolgung
Muss ich Bussen aus dem Ausland immer bezahlen?
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Lamborghini-Event
Frauen zeigen im Schnee, wie gut der neue Lamborghini fährt
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E-Kleinwagen ID.Polo
VW bringt den Polo elektrisch zurück
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Aston Martin
In diesem Cabrio fühlt man sich wie James Bond
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Japaner Hersteller
Zwei neue Supersportler: So planen Toyota und Lexus ihr Comeback
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Mehr Reichweite
Mercedes holt den GLB ins moderne Elektrozeitalter
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Baumtransport
Darf der Christbaum eigentlich aufs Autodach?
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Benzin im Blut
Wie Aloisa Ruf die Sportwagen-Legende in die Zukunft führt
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Erste Fahrt im neuen iX3
Dieser futuristische SUV soll für BMW alles richten
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Polygon Concept
Peugeot zeigt im Polygon, wie wir Kleinwagen bald steuern
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Neue Vorschrift ab 2026
Muss ich für die Spanien-Ferien eine Blinkleuchte kaufen?
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Erste Testfahrt
Der U9 zeigt, wie aggressiv BYD die Supercar-Elite angreift
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Neue Massstäbe
Ein elektrischer Porsche Cayenne – kann das gut gehen?
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Schwarz, weiss, gelb
Warum sind die Kontrollschilder in Europa so unterschiedlich?
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Bis 310 km/h
Dieser Bentley macht Schluss mit schwerem Luxus
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Winter-Ärgernis
Diese Fehler machen viele beim Enteisen – und so gehts richtig
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Ab 2026
Jeep zeigt den Recon – ein Elektro-Offroader mit Kletterlizenz
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Lichtsignal
Werde ich geblitzt, wenn ich bei Gelb noch durchfahre?
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Testfahrt
Dieser Stromer klingt wie ein Sportwagen
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Zukunftstag
Amélie (11) testet den neuen Porsche 911 Targa 4S
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Audi F 1
Audi zündet den Turbo und zeigt seinen ersten Formel-1-Boliden
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Unter 20'000 Franken
Renault bringt den Twingo zurück – aber anders als früher
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345 PS
So fährt sich die radikalste und teuerste Alpine aller Zeiten
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Japan Mobility Show
Dieses Auto musst du dir selbst zusammenbasteln
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Pagani Utopia
Dieses 2,5-Millionen-Auto ist ein Kunstwerk auf Rädern
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Für Motorrad-Fans
Diese Modelle begeistern die Biker-Welt an der Motorradmesse
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Konkurrenz für Tesla
Zeekr ist da: Neue China-Marke will die Schweiz erobern
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Seit 1972
Darum sind die Autobahntafeln in der Schweiz grün und nicht blau
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Autoreparatur
Achtung in der Garage: So erkennst du eine unseriöse Werkstatt
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Bis 2024 Franken
Wenn du in Österreich falsch abbiegst, wirds richtig teuer
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E-Auto
Was tun, wenn die Ladesäule blockiert wird?
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Mobilität
Dürfen Seniorenmobile auf der Strasse fahren?
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Weltrekord
E-Transporter schafft fast 700 Kilometer – vollbepackt
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Preiswertes Coupé
Das grosse Comeback: Wie gut ist der neue Honda Prelude?
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Kein Knattern
In Rom rollen jetzt wieder Fiats Kultwagen – ganz ohne Benzin
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Motowns bestes Stück
Brachialer V8 und 1064 PS: Diese Corvette sprengt alle Grenzen
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Traum auf Rädern
So brutal fährt sich der neue Ferrari 296 Speciale
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Provokante Studie
Bei diesem Auto wird selbst Batman neidisch
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Rauchen am Steuer
Nach EU-Debatte: Ist die Zigi im Auto bei uns bald verboten?
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Rallye-Gefühl
In Südfrankreich kannst du Offroad fahren wie bei Paris-Dakar
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Deutsches Hypercar
Von diesem Autohersteller hast du noch nie was gehört
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Fahrassistenz
Kalibrierung in der Garage: Ist das Abzocke?
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Next-Gen Stromer
Der neue Mercedes CLA ist ein Superhirn auf Rädern
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Dacia Hipster
Dacia zeigt mit dem Hipster, wie Elektroautos bezahlbar bleiben
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Robocop auf Rädern
Miami testet einen Streifenwagen ohne Besatzung
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Sportwagen-Test
Strasse trifft auf Schotterpiste: Ruf SCR gegen Ruf Rodeo
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Busse droht
Riskierst du den Fahrausweis, wenn du betrunken E-Trotti fährst?
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Erste Testfahrt
Performance: Das Tesla Model Y zeigt jetzt Muskeln
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Skoda 110 R Concept
Diese Schönheit wird leider niemals Realität
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Neuer Antrieb
US-Start-up will Motoren durch Reifen überflüssig machen
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Erster Test
Hybrid-Kombi von BYD schafft ganze 1350 Kilometer Reichweite
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Je nach Hersteller
Wieso ist der Tankdeckel mal links und mal rechts?
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727 PS
Für 300'000 Franken gibts den stärksten SUV von Aston Martin
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4 häufige Tricks
Überklebte QR-Codes & Co: Vorsicht vor Betrug beim E-Autoladen!
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Testfahrt
Dieser Brite ist eigentlich Chinese und macht Porsche Konkurrenz
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Gefährliches Manöver
Darf ich Gas geben, wenn ich überholt werde?
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TCS-Test
Jeder dritte Winterreifen ist «nicht empfehlenswert»
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Gelten als Ladung
So reisen Hunde und Katzen stressfrei und sicher im Auto
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Cooler Retro-Stromer
Der neue Micra ist alles andere als micro
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Linktour Alumi
Chinesischer Mini-Stromer will den Stadtverkehr erobern
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Getrübte Sicht
Wie bekommt man beschlagene Scheiben am schnellsten weg?
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Jubiläumstreffen
«Das Auto ist unverkäuflich»: Alpina wird 60 und 1500 Fans feiern
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VW ID. Treffen
E-Autofahrer stellen Weltrekord auf der Tremola auf
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Bestseller
Mercedes zeigt neuen GLC mit Licht-Kühlergrill und Superscreen
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E-Mobilität
Weltpremiere: Der BMW iX3 schafft über 800 km
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Fast & Furious
Der erste Nissan Z rollt durch Zürich
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Komplizierte Regeln
Ab welchem Alter darfst du legal E-Trottis fahren?
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Klassiker-Jubiläen
Carrera, Turbo und Targa: Ein Tag im Porsche-Himmel
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News
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