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Eat & Drink
Nur fürs Eis?
Darum kostet Iced Coffee oft bis zu 2 Franken mehr
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Klebrig
Fruchtfliegen plagen dich? Eine bestimmte Pflanze hilft dir
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Gourmet-Ranking
Mehr als Pommes: Gault Millau kürt die 10 besten Badi-Beizen
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Toskana
Restaurant verrechnet Carlotta 48 Euro «freiwilliges» Trinkgeld
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Ist das noch gesund?
Täglich Poulet mit Brokkoli: «Essen muss langweilig werden»
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Dessert des Sommers
Zmorge oder Dessert? So hast du Glace noch nie gegessen
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Grill-Mythos
Holzkohle verboten: Schmeckt Gas-Grillgut wirklich schlechter?
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Drei Zutaten
Alle trinken Glow Juice für perfekte Haut – bringt das was?
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«Keine Ausnahme»
In diesen Schweizer Restaurants sind Kinder unerwünscht
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In 2 Minuten fertig
Alle lieben dieses Blitz-Dessert mit nur zwei Zutaten – so gehts
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Bakterien
Beeren waschen? Auf den richtigen Zeitpunkt kommt es an
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Darmgesundheit
Salat, Fisch, Pasta – die richtige Reihenfolge ist entscheidend
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«El Rösti»
Spanisches Magazin feiert Schweizer Rösti als «Tortilla ohne Ei»
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Fürs Festival
Hat der Camping-Hack für Fertigpizza einen Haken?
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Südfrankreich
Promi-Restaurant verlangt für rohes Gemüse 40 Franken pro Person
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50 Top Pizza
3 Schweizer Pizzerien gehören zu den besten in ganz Europa
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Profikoch Mattias Roock
«Unsere Tomaten gibts nicht bei Coop oder Migros»
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Brite wundert sich
«Erstes Mal, dass ich Pizza im Laden wie Kleider aufgehängt sehe»
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Bunt, kalt, süss
Cris (16) liebt das Spassgetränk – doch was ist das eigentlich?
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Auszeichnung
«Gault Millau» kürt das coolste Restaurant der Schweiz
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Gesundheit
Schimmliges Rüebli: Musst du jetzt den ganzen Kühlschrank putzen?
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Sommerhitze
Ab dieser Temperatur solltest du mit einer Kühltasche posten
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New York
Aldi-Filiale am Times Square löst riesigen Ansturm aus
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Brot-Duell
Brotprofessor über Schweizer Brot: «Kurz vor Kohle und Teer»
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DIY-Zimmerservice
Jago kocht Lasagne mit Hotel-Bügeleisen: Eklig oder genial?
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Blitzschnell fertig
Sind diese «vergammelten Rüebli» der beste Snack des Sommers?
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Schoggi-Fail
«Wer hat das bewilligt?»: Lindt jubelt Tennisfans Golfbälle unter
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Mythos im Check
Darf man wirklich kein Wasser trinken, wenn man Chriesi isst?
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Länderduell
Schweizer oder deutsches Brot, wofür schlägt dein Herz?
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Stechender Schmerz
Hirnfrost durch Glace kann dir etwas über die Gesundheit verraten
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Wiedereröffnung Noma
Schläge und Demütigung: Redzepi trotz Skandal in Top-Position
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Zu sehr «Fine Dining»
Aargauer Chefkoch erhält 15 Punkte – dann wird er entlassen
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Aus Sardinien
Die seltenste Pasta der Welt könnte bald verschwinden
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Trend mit Tradition
«Bin davon besessen»: Diesen Sommer wirds fricy
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Giorgio Locatelli
Italienischer Sternekoch verrät, was nie in deinen Sugo gehört
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1.1k
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Prix Versailles
Schweizer Restaurant gehört zu den 16 schönsten der Welt
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Food-Hype
«Das ist so amerikanisch»: Mini-Chüechli spalten das Internet
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«Time Out Magazine»
Mit Wagyu aus Japan: Das ist der beste Burger der Welt
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Geschmackstest
«Frisch» oder «wie Medizin» – das sagt ihr zum Ricola-Microdrink
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Kaffeekonzentrat
«Neues Spassgetränk»: Auch DM-Mitarbeitende feiern dieses Produkt
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Neues Produkt
Iced Latte statt Espresso: Warum Nestlé auf kalten Kaffee setzt
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Neues Ranking
Ein Bündner Restaurant ist das beste des Landes
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«Tasteatlas»
Autsch: Deutschland deklassiert die Schweiz im Food-Ranking
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8 No-gos
Supermarkt-Mitarbeitende wünschen sich, dass du damit aufhörst
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Schweizer Kultgetränk
Rivella will cooler werden – und feiert sein Alu-Dosen-Comeback
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Simple Idee
Alex erfindet verrückte Trinkflasche: «Albtraum für Schildkröten»
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Deutscher Foodtrend
Burger-Bombe macht alle hungrig: «Renne in den Laden»
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Gastro Hot List 2026
Die besten Restaurants der Welt: 3 sind in unseren Nachbarländern
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Virologin warnt
Darum solltest du niemals den Kochtopf in den Kühlschrank stellen
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1.4k
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«Capri-Sun Electrolytes»
«Irreführendes Getränk»: Tiktokerin kritisiert Capri-Sun
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Thermomix boomt
Schweiz knackt 60 Millionen Umsatz: «Es ist wie ein Virus»
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Küchengerät-Hype
«Ich finde 1699 Franken für den Thermomix fair»
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2k
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Community
Eure Meinung
Landjäger in Schoggi-Joghurt: Eure schrägsten Food-Kombis
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Community
Aufruf
Isst du etwas, das andere grusig finden? Erzähle uns davon!
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US-Konzern Mondelez
Kleinere Schoggi, höherer Preis – Prozess gegen Milka startet
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Food-Hype
«Täglich ausverkauft»: Sushi aus Kartonröhren erobert die Schweiz
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1.3k
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Psychologie
8 Tricks, mit denen dich Supermärkte zum Kauf verführen
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Köttbullar lutschen
Lollipop mit Fleischgeschmack: Ikeas Aprilscherz wird Realität
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Italienischer Hartkäse
Das unterscheidet Parmigiano Reggiano, Grana Padano und Pecorino
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No-go
Wenn du so Paella bestellst, entlarvst du dich als Tourist
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Gesundheit
Darum solltest du Reste nie mehrmals aufwärmen
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Persönlichkeitstest
Welche Leckerei aus dem Osterkörbli bist du?
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Italien
Trattoria, Osteria und Ristorante: Kennst du den Unterschied?
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1.2k
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Gewusst?
Eierschalen kann man essen – 7 Eier-Fakten, die dich überraschen
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Proteinquellen
Skyr, Magerquark, Joghurt: Wo liegt eigentlich der Unterschied?
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Haltbarkeit
Diese 4 Gemüsesorten kaufst du am besten immer gefroren
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Persönlichkeitstest
Babybel oder Gorgonzola? Wir sagen dir, welcher Käse du bist
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Billiger als Original
«Rennt zu Lidl!»: Gehypte Fruchtdesserts kommen in die Schweiz
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Just-Eat-Auswertung
Den besten Kebab der Schweiz gibt es in Zürich und St. Gallen
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Bei Aldi und Migros
«Hasse alles daran»: Schoggi ohne Kakao kommt in die Schweiz
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Zweideutige Gedanken
«In der Öffentlichkeit beisse ich in keine Banane rein»
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Gegen Kater
Mit neuem Produkt will Capri-Sun Erwachsene Schweizer erreichen
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Restaurant Noma
Gewalt und Demütigungen: Sternekoch René Redzepi tritt zurück
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Bologna reichts
Spaghetti Bolognese gibt es in Italien gar nicht
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Gesundheit
Bringt warmes Wasser deinen Darm wirklich in Schwung?
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Noma
Schläge und Demütigungen: Die Reaktion von Noma-Chef Redzepi
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Persönlichkeitstest
Von Zopf bis Sauerteig – welches Brot bist du?
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So viel du willst
Flat White à discrétion: Zürcher Café lanciert Kafi-Flatrate
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Ernährung
Ein simpler Hack zeigt, ob dein Snack wirklich «High Protein» ist
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Pizzatest
Nur eine Fertigpizza überzeugt im «Kassensturz»
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1.4k
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Nährstoffe
Diese 5 Lebensmittel bereitest du wohl falsch zu
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Statt Weisswein
Fondue mit Cola? Das sagt ein Schweizer Käser dazu
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80 Franken
«So ein Beschiss»: Winzige Fruchtplatten sorgen für Empörung
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No-Go im Restaurant
«Krieg noch 'ne Cola»: Das treibt Servicekräfte in den Wahnsinn
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3.1k
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Dank Melatonin
Diese Frucht solltest du vor dem Schlafen essen
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Gastroszene geschockt
Bestes Restaurant der Welt mit schweren Vorwürfen konfrontiert
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Community
Kult-Food
«Mit Rösti vertröstet»: Was Deutsche in der Schweiz vermissen
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Letim.cook
«Auch Züri-Sieche essen vegan» – Trio begeistert mit Kochvideos
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Deutsches Kulturgut
Zürcher Imbiss bringt das ikonische Mettbrötchen in die Schweiz
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Ernährung
Darum solltest du häufiger Erbsen essen
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Vergiss Girl Dinner
Wie Hunde: Männer essen jetzt Boy Kibble – für die Fitness
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Schräger Mix
«Ganz gruselig»: Das Netz mixt jetzt Skyr mit Energy-Drink
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Lego Lunch
Meal Prep zu eintönig? Dieser Food-Trend bringt Abwechslung
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Persönlichkeitstest
Spaghetti, Farfalle oder Hörnli – welche Pastasorte bist du?
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Viel Protein
Das Superfood des Jahres hast du wahrscheinlich noch nie gegessen
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Salat bis Pasta
Altes Brot zu Hause? 6 Ideen, bevor es im Abfall landet
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Sharing Plates
Im Restaurant mit Mini-Tellern teilen: Welcher Typ bist du?
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Laut «Taste Atlas»
Nur drei Schweizer Würste schaffen es unter die besten der Welt
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1.7k
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Preisaufschlag
Wirt verlangt acht Euro für einen Extrateller: Gäste verärgert
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