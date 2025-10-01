Body & Soul

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Blutsauger
Diese «fliegende Zecke» könnte dich beim Waldspaziergang stechen
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Kollaps droht
Street Parade bei 30 Grad: Verträgst du jetzt weniger Alkohol?
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Psychologie
Nur ein «ok» als Antwort? Kein Grund, grad die Krise zu kriegen
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Grössen-Tool
Bist du kleiner als Taylor Swift oder Federer? Finde es heraus!
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Sexuelle Gesundheit
Gonorrhö-Fälle nehmen zu: 6 Mythen halten sich hartnäckig
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Erziehung
«Das hast du dir verdient»: Diese Sätze sollten Eltern vermeiden
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Dry Begging
So belasten versteckte Bitten deine Beziehung
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Signaturenlehre
Rüebli für die Augen, Walnüsse fürs Hirn: Stimmt das wirklich?
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Simple Tipps
Ist dein Kind ein Stubenhocker? Mit diesen 9 Ideen klappts sicher
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Unheilbare Krankheit
Bryan Johnson wollte ewig leben – nun sagt er: «Habs übertrieben»
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Augenärztin warnt
Ohne Sonnenbrille aus dem Haus? Dreh lieber noch mal um
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Community
Eure Meinung
«Sie scannen dich richtig ab»: Das sagt ihr zum Schweizer Starren
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Schweizer Phänomen
«Sie starren und lächeln nie»: Wie schlimm ist der Swiss Stare?
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Körperbild
Shitstorm: Deutsche Autorin vergleicht Frauen mit Carbonara
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Psychologie
Du bist immer zu früh? Das verrät etwas über deine Persönlichkeit
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Beziehung stärken
Sport zu zweit: 3 Stolperfallen, die Paare kennen sollten
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Von Kissen bis Döner
«Jeden Rappen wert»: Welche Käufe haben sich wirklich gelohnt?
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«Genial»
Mit Plateau-Schuhen aufs WC: US-Marke verkauft «Shit Shoes»
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Tipps vom Trainer
Faul am Strand: Nach so vielen Tagen verlierst du deine Fitness
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Badi-Zoff
Tüechli im Schatten, aber niemand da? «Badmeister soll wegräumen»
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«Leisure Sickness»
Krank in den Ferien? Einen Typ Mensch trifft es besonders oft
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Trockenes Ertrinken
Kind verschluckt Wasser: Kann es Stunden später sterben?
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Aufruf
Darf man den Schattenplatz in der Badi stundenlang reservieren?
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Mehrere Gründe
Vom norwegischen Shrek zum Frauenschwarm: Alle lieben Haaland
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Kommunikation
6 passiv-aggressive Sätze, die du vermutlich selbst benutzt
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Ferienstress
Eltern aufgepasst: 3 Absprachen retten die Familienferien
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Funktioniert vorschlafen?
Nati-Match um 3 Uhr: Das empfiehlt dir der Schlafforscher
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Gesundheit
Ferien-Stau auch auf dem WC? Darum streikt deine Verdauung
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Nati-Frauenschwarm
«Nimm mich mit in die Schweiz»: Darum ist Yakin das WM-Sexsymbol
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Neues Männerbild
«Nicht jede Frau will Disco-Pumper»: Trainieren Männer umsonst?
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Hat Risiken
«Unnormal kalt»: Mira schwört in heissen Nächten auf ein Gel
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Joggen statt Shoppen
In Dubai werden Einkaufszentren zu Laufstrecken
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Gesundheit
Nase läuft, Hals kratzt: Die Klimaanlage allein ist nicht schuld
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Riesige Studie
Weniger als gedacht: Mit so viel Krafttraining lebst du länger
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Gemeinsam verreisen
Urlaubs-Knatsch: «Aufstehen um 6 gehört in den Ferien dazu»
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Doku-Aufreger
Unfähig beim Einkauf: Deutscher Captain Kimmich blamiert sich
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Verreisen ohne Schatz
«Will einfach wieder mal ich sein»: Solo-Ferien spalten Paare
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Aufruf
Früher Vogel oder Nachteule: Welcher Ferientyp bist du?
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Richtig erholen
Bald Ferien? Dann solltest du die 72-Stunden-Regel kennen
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Konsum-Kick
«10 iPhones ohne zu zahlen»: Das steckt hinter Dopamin-Shopping
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Unterschiede
Trotz weniger Schweissdrüsen: Darum schwitzen Männer mehr
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Gute Nacht
Das ist die beste Schlafposition in der Sommerhitze
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Ego-Check
4 Zeichen, dass du zu fest mit dir selbst beschäftigt bist
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Körperkult
Muskeln als Statussymbol: «Müssen den ganzen Körper optimieren»
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Einfache Sätze
Dank der «EHRE»-Methode hast du nie mehr stockende Gespräche
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Hitzewelle
Notfall-Arzt verrät Trick: So kühlst du dich blitzschnell ab
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Aufruf
Getrennte Ferien: Würdest du ohne deinen Partner verreisen?
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Hydrierung
Brauchst du bei Hitze Elektrolyte oder reicht Wasser aus?
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Solosex
Trotz Toys im Nachttisch: Jede vierte Frau masturbiert nie
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Tropisch heisse Nächte
Hitze und Lärm: Schlaf lieber nicht mit offenem Fenster
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Partnersuche
Übung statt grosser Liebe: Singles setzen jetzt auf Probedates
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No-Gos
Bademeister wünschen sich, dass du mit diesen 7 Dingen aufhörst
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Sommertraining
«Mehr trinken machts nicht besser»: Ist Sport bei 30 Grad gesund?
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Süssstoffe
Eltern süssen Wasser für Kinder mit Fitness-Sirup: Expertin warnt
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Kleine Momente
7 simple Sätze stärken deine Beziehung im Alltag
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Nach dem Sport
Carly wird rot wie eine Tomate: «Warum sehe ich so aus?»
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Verhaltensforscherin
3 magische Sätze, damit andere dich sofort mögen
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Strikte Verbote
Kein Sex an der WM: Spielen enthaltsame Spieler besser?
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WM 2026
Keine Ahnung von Fussball? Mit diesen Phrasen merkts niemand
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Spermmaxxing
Eisbad für die Hoden: Junge Männer kämpfen gegen Spermienkrise
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Warnsignale
Ausgelaugt und frustriert: Bist du in einer Low-Vibe-Beziehung?
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Aufruf
Gehst du auf Dates, um zu «üben»? Melde dich!
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Erziehung
«Kinder benehmen sich besser»: Was dänische Eltern anders machen
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Intimhygiene
Sophie trägt keine Slipeinlage: «Wurde als ekelhaft abgestempelt»
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Einfach abgefunden
«Perfekten Partner gibts nicht»: Jeder Dritte geht Kompromiss ein
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Pareto-Prinzip
Mit der 80/20-Regel holst du aus deinem Leben mehr raus
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Zum Vatertag
«Eigenes Ego zurücknehmen»: Was gute Papis anders machen
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Ohne Druck
Soft Socializing mit Freunden: Auch Anschweigen ist erlaubt
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Alexandra Lüönd
Bodyshaming: Selfmade-Millionärin wegen Körper massiv beleidigt
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Kompromiss
Hand aufs Herz: Hast du dich mit deinem Partner abgefunden?
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Zum Vatertag
Väter, aufgepasst: Welchen Rat gibst du anderen Papis?
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4 Arten von Humor
Du machst Witze über andere? Das sagt es über dich aus
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Gesundheit
Ist es schädlich, wenn du mit Kopfhörern in den Ohren schläfst?
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Trotz Stress
Psychiaterin verrät das Geheimnis für ein glückliches Leben
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Tränen, Wut und Jubel
Warum beim Fussball selbst der grösste Gefühlsmuffel weint
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Mythos
Zwei Liter Wasser am Tag? So viel solltest du wirklich trinken
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Grosser Badi-Knigge
«Musikboxen sind die Pest»: Das nervt euch in der Badi am meisten
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Wildes Fuchteln
Macht es zzzz, drehst du durch? Darum hast du Panik vor Insekten
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Gefährlicher Trend
Influencer trinken Jod-«Wundermittel»: Swissmedic alarmiert
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Hitze
Darum willst du nach dem Sünnele am liebsten nur noch schlafen
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Aufruf
Was nervt dich in der Badi am meisten? Erzähle uns davon!
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Neue Studie
Hyrox-Training, Proteine, Botox: Wellness-Boom trifft viele hart
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Supplements
Kim Kardashian schluckt 35 Pillen am Tag: ETH-Experte warnt
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Mit Beraterin in Migros
Wie bei Larissa Hodgson: Kann Ernährungsberatung krank machen?
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Virale Erziehungstipps
Eltern sprechen wie Roboter – und Kinder hören plötzlich zu
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Ice-breaker-Fragen
«Fun Fact im Büro über mich erzählen – trinke lieber Vasenwasser»
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Luft im Magen
So viel Rülpsen ist normal – und ab hier wird es bedenklich
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Es summt wieder
Von Armband bis Ultraschall: Das schützt dich wirklich vor Mücken
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Hygiene
«Ekelhaft»: Kinder einmal in der Woche baden – reicht das?
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Tag der guten Tat
Freiwilligenarbeit
«Schon Igelbabys gefüttert»: Jeweils um 8 Uhr legt Natascha los
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Zürich
Dokument übersetzt: Zwillinge mit Mami ermöglichen besseres Leben
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Mentale Listen
5 Anzeichen, dass deine Beziehung gefährdet ist
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Millennial vs. Boomer
«Lass es schreien»: Wenn Erziehung im Generationenkonflikt endet
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Tag der guten Tat
Drei Schritte
Zivilcourage: Warum viele zögern – und was dagegen hilft
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Persönlichkeitstest
Welche ikonische Spielerfrau bist du?
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Vaterwunde
«Als mein Vater starb, war ich nicht wirklich traurig»
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Männlicher Archetyp
Von Pedro Pascal bis Trump: Wer ist heute alles ein «Daddy»?
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Blumen statt Bier
Was ist das männliche Pendant zu Blumen geschenkt bekommen?
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Generationenclash
«Bad News Drop»: Warum Boomer Schocknachrichten beiläufig teilen
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