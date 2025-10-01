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Street Parade
Stylingtipps
Pyjama statt Netz-Look: 4 Modetrends für die Street Parade
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Aufgepasst
Bei diesem Stoff solltest du immer erst aufs Etikett schauen
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Von Nike und Adidas
«Trage ich sicher nicht»: Neuer Sneakertrend eckt an
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Vom Gym in den Alltag
Du magst es bequem? Dann kommt dieser Sommertrend genau richtig
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Von Longchamp
«Habe 4 davon»: Einstige Trendtasche begeistert jetzt die Gen Z
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Hypnotisierend
Polka Dots sind out: Dieses Muster erobert den Sommer
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Aus der Kinderabteilung
Männer tragen ein Shirt für 11-jährige Jungs: «Perfekter Schnitt»
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Hitze-Dresscode
Deutsche tragen Shorts, Schweizer schwitzen im Büro lieber
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Heile Bergwelt
Ein Hauch Heidi für den Alltag: Alpine Mode begeistert
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Laut Rechtsexperten
Knochenbruch-Hose: Können Betroffene Zara verklagen?
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Heftige Kritik
Farahnos gründet Pelzmarke: «Dank Shitstorm fanden mich Kunden»
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Deutsche Marke
Yamals Unterhose sorgt nach dem Final für Hype
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«Zara ist es egal»
Knochenbrüche wegen Zara-Hose: Immer mehr Leserinnen melden sich
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Eklige Überraschung
«Putz deine Chäppli!»: Döme prüft den Geschirrspüler-Trick
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Sommer-Fauxpas
Ansprechen, wenn man die Unterhose sieht: Übergriffig oder nett?
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«Dachten an KI»
Cristiano Ronaldo Jr. trägt Trainer von Schweizer Marke
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Gurtenfestival
In diesen Trendschuhen gehts jetzt auf den Güsche
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Retro-Style
Männer, die etwas auf sich halten, tragen jetzt solche Badehosen
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Badi-Look
Im Bikini durch die Stadt? Das gilt in der Schweiz
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Unterwäschetrend
Jetzt wird wieder nach oben gedrückt: Der Push-up-BH ist zurück
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Nachfrage steigt
Schweizer Marke: Alle wollen wissen, welche Brille Yakin trägt
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Lieblingsteile
«Megageil»: Auf diese Dinge schwört die Schweizer Gen Z im Sommer
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Festival-Styling
Vergiss Baseballcaps! Diesen Trend siehst du 2026 in Frauenfeld
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Warnung an die Frauen
Knochenbrüche und blutige Knie: Diese Zara-Hose ist gefährlich
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Sommerliebling
Tennisliebling Naomi machts vor: Der Vokuhila-Rock ist zurück
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Jelly Bags
Mit dieser Tasche bringst du Badi-Feeling in jedes Outfit
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Symbol für den Westen
Darum tragen Irans Politiker nie eine Krawatte
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WM 2026
800 Stück weg
«Ersaufen in Bestellungen»: Schweizer Firma verkauft Parmelin-Cap
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WM 2026
Trendsetter
«Wo kann ich das Chäppi kaufen?» – alle wollen Parmelins Cap
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Anzug bis Trainerhose
WM-Trainer im Stylecheck: Nati-Coach Yakin räumt ab
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Promi-Hochzeit
Das Brautkleid des Jahres: Was trägt Taylor Swift vor dem Altar?
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Retro-Comeback
Vergiss den String! Stars holen den Bikini-Rock zurück
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Besser vermeiden
Diese 3 Outfit-Fehler machen die Hitze noch schlimmer
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Chic verschwitzt
Anzug bei 36 Grad? Für Velimir (25) ist die Krawatte ein Muss
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Festival-Looks
Gummistiefel bei 32 Grad: Am Openair St. Gallen ein Muss
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Mode Suisse 2026
«Alle gleich»: Das sagt die Modeszene über Schweizer Style
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Nachgefragt
So einen Fleck gefunden? In manchen Läden gibts Rabatt
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Sommermode
Bad Bunny machts vor: So lang müssen Männershorts jetzt sein
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Kleidungsstil
Crop-Top und Minirock mit 60? «Ältere im Gen-Z-Style sind cool!»
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WM 2026
Modische Fussballer
«Haben schon gewonnen»: Frankreich punktet mit Luxustaschen an WM
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Kinderkleidung?
Superkurzes Kleid – das It-Piece des Sommers polarisiert
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Badi-Knigge
Unhygienisch? «Unter Badeshorts gehören keine Unterhosen»
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Public Viewing
Keine Lust aufs Trikot? 3 Ideen für den etwas anderen WM-Style
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Wegen «Love Island»
Millennials bekommen Schnappatmung: Kult-Bikini ist zurück
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5 Festival-Trends
Spitze am Greenfield? Genau das funktioniert jetzt
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Banker und Gangster
Nadelstreifen waren mal ein Code – jetzt sind sie überall
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Sommerschuh
So müssen Flipflops 2026 aussehen, um alltagstauglich zu sein
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Auch in Zürich?
Wegen Kaugummi-Trick: Modemarke schafft Umkleidekabinen ab
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Luxustaschen
Nach Rammbock-Überfall: Bei Secondhand-Shops geht die Angst um
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Ungewohnte Wahl
Prinzessin Kate überrascht ihre Fans – «Die schönste Erdbeere»
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Shitstorm
Patagonia verklagt Dragqueen – sogar Greenpeace mischt sich ein
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Überholt
«Zu gewollt»: Diese alte Stylingregel kannst du vergessen
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Angesagtes Teil
Hippe Zürcher holen den Chüeligurt aus der «konservativen Ecke»
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French Open
Naomi Osaka sorgt in Kleid von Walliser Designer für Aufsehen
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Boom in der Schweiz
«Sehen besser aus»: Junge wie Mina (16) setzen auf Kabelkopfhörer
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Hitzeoutfit
Die meisten Männer begehen im Sommer diesen Kleiderfehler
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Vintage-Flair
Bad-Hair-Day? Ein beliebtes Sommeraccessoire rettet dich sofort
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Bye bye Fitness-Set
«Legt die Leggings weg»: Jetzt schwitzen wir in alten Trainern
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Eure Meinung
«Eher Frauenproblem»: Darf ich Kleider meiner Freunde nachkaufen?
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Schuhtrend mit Folgen
Ballerinas: Bist du Team Schweissfuss oder Team Hornhaut?
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Umstrittenes Design
«Meistgehasste Jacke in China»: Adidas-Teil trotzdem ausverkauft
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«Benito Antonio»
Bad Bunnys erste Zara-Kollektion kommt in die Läden
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Doppelt hält besser
Machs wie Dua Lipa – und setz auf diesen Gratis-Stylingtrick
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Online-Plattformen
«Wie auf Ozempic»: So schummeln Verkäufer bei Secondhandkleidern
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Sakko-Knigge
Männer, die Anzug tragen, sollten diese Knopf-Regel beachten
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Wiederholungstäter
«Respekt»: McConaughey trägt sein Lieblingsteil seit 30 Jahren
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Verhältnis machts
Querstreifen machen dick? Eine Studie räumt mit dem Mythos auf
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Für Männer und Frauen
Diese Sportschuhe sind der grösste neue Sneakertrend
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Häufiger Fehler
Weisser BH unter weissem Shirt? Eine andere Farbe ist viel besser
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Umstrittene US-Firma
«Wäre lieber nackt»: Palantir-Jacke sorgt für Wirbel
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Community
Eure Meinung
«Eine Unsitte»: Diese Hochzeitsregeln findet ihr überholt
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Hochzeitsregeln
Braut in Weiss und Blumenwurf: 10 Traditionen kannst du vergessen
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Fashion-Event
Spott im Netz
«Einfach nein»: Katy Perry kommt mit elf Fingern zur Met Gala
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Fashion-Event
«Fashion Is Art»
Das sind die besten und verrücktesten Looks der Met Gala 2026
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Im Handumdrehen
Ein Gratis-Stylingtrick macht dein Outfit sofort raffinierter
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Mehr als unhygienisch
Barfuss in Schuhen? Laut einem Arzt «keine gute Idee»
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Imagewandel
Plötzlich feiert die Gen Z eine einst peinliche Marke aus Spanien
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Luxus-Sandalen
«Kosten sie auch die Hälfte?»: Chanel erntet Spott für Schuh
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Adidas-Hype
«Waffe am Fuss»: Lohnt sich der Weltrekord-Schuh für Amateure?
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Billigmode an Gala
Temu-Kleid für 11 Franken: «Jennifer Rauchet sollte Vorbild sein»
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Stars machens vor
Diese Brille ist «das Verruchteste, was ein Mann tragen kann»
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Online-Marktplätze
Jane kauft gefälschte Tasche – so schützt du dich im Netz
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Bademode
Bald wieder Badi: 5 Bikini-Trends dominieren diesen Sommer
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Auf Zalando
Peinlicher Fehler: Erkennst du, was an diesem Top falsch ist?
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Must-have
«Toyota unter den Caps»: Dieses Chäppli siehst du bald überall
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Festival in der Wüste
Vom Coachella
3 Trends wirst du an Schweizer Festivals 2026 überall sehen
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Es wird warm
Offene Schuhe im Büro: Für Männer gelten andere Regeln
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Spezieller Hack
Laut Levi's-CEO wäschst du deine Jeans völlig falsch
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Frühlingstrend
Von Frosch bis Schimmel: Unerwartete Farbe mausert sich zum Star
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Cloudnova Moon
«Zendaya lässt mich kalt»: Hype um neue On-Kollektion bleibt aus
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Gratis-Trick
Innert Sekunden machst du deine Jeans trendig
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Chaos im Koffer
«Genial»: Mit der Sudoku-Methode sparst du Platz beim Packen
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Schon wieder
Modefans quälen sich jetzt mit diesem umstrittenen Schuh
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Schuh-Theorie
«Ganz hohes Tier»: Erkennt man am Sneaker, wer der Chef ist?
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Stylish und gratis
Für diese 11 Modetrends musst du keinen Rappen ausgeben
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Cowboys reklamierten
Eine Niete verschwand aus der Jeans – aus gutem Grund
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Modestil für Reiche
Stiller Luxus boomt – doch wie lange noch?
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Frühlingsmode
Genug von Jeans? Diese 5 Hosen tragen wir jetzt stattdessen
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Paläontologen-Trend
Modefans wollen jetzt aussehen, als gingen sie Fossilien suchen
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