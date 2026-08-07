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Sonnenfinsternis
Ansturm erwartet: Mallorca macht die Strassen dicht
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Für Familien
Ferienbudget aufgebraucht? Für diese 6 Ausflüge zahlst du nichts
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💙 Züri-Liebi
Dieser Proteinhype ist in aller Munde – und jetzt auch am HB
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Internationale Gäste
«Verstehe nicht, warum Schweizer Hotels keine Klimaanlagen haben»
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Mails lesen statt chillen
Sieben von zehn Schweizern arbeiten auch in den Ferien
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Neue Regel
«Wird für Unmut sorgen»: Airline verlangt Geld fürs Gepäckfach
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30 Grad und mehr
«Nicht normal»: Mallorca-Touristen klagen über warmes Meer
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Im Test durchgefallen
Achtung, Brandgefahr: So erkennst du gefährliche Reiseadapter
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Fiona Erdmann
GNTM-Star ausgeraubt: Wie gefährlich sind Autodiebe in Italien?
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Tipps vom Profi
Du bist gelandet, dein Koffer nicht? So passiert dir das weniger
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Sicherheit
Darum ist das Licht im Flugzeug bei Start und Landung gedimmt
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Beliebte Strände
«Blut floss»: Fische beissen schon wieder Badegäste auf Mallorca
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Hitzewelle
Wenn nichts mehr hilft: Mach einen dieser 5 Ausflüge
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Ausflugstipps Schweiz
Knapp bei Kasse? Dann ab an diese 8 Gratis-Events im August
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Deutschland
Störche kollidieren mit Achterbahn: Wie gross ist die Gefahr?
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In nur 2 Minuten
Hier bekommst du deine persönliche Packliste für die Ferien
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Wüsten-Roadtrip
Vergiss Party in Las Vegas – die Welt dahinter ist imposanter
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Badeverbote
Ligurien bis Apulien: Küstenorte in Italien warnen vor Giftalgen
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Quiz
Hütten, Wegweiser und mehr: Zeige dein Wanderwissen
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Simple Tipps
Ist dein Kind ein Stubenhocker? Mit diesen 9 Ideen klappts sicher
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Wandertipps
Besser als die volle Badi: Ab an diese versteckten Bergseen
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Preisvergleich
13 Fr. Eintritt und Rutschengebühr: Das sind die teuersten Badis
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Wie in Südtirol
Schampus statt Rivella: Gibts bald SAC-Luxushütten?
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Fürs kleine Budget
5 Ausflugstipps für alle, die am 1. August noch keine Pläne haben
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Genial oder illegal?
Mallorca-Tourist geht mit Juckpulver gegen Liegenbesetzer vor
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Community
In den Ferien
«Englisch oder gar nix»: Muss man in der Landessprache sprechen?
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Norditalien
Kuhglocken nerven Touristin – Bürgermeister kontert mit «Muuuh»
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Infektionsgefahr
Nicht nur Sonnenbrand: Diese sechs Krankheiten lauern am Strand
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5 Ausflugstipps
Keine Nerven für die Sommerhitze mehr? Hier kühlst du dich ab
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Bis 43 Grad
An diesen beliebten Ferienorten am Mittelmeer droht Gluthitze
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Pendler-Frust
Niederländische Bahn hat genug von Taschen auf Sitzen im ÖV
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Vierte Hitzewelle
Es wird bis 40 Grad: 5 Schweizer Badi-Geheimtipps kühlen dich ab
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Australien–Frankreich
22 Stunden nonstop: Qantas testet längsten Linienflug der Welt
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Global Beach Index
8 Strände in Europa gehören zu den schönsten der Welt
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Nachgefragt
Handy-Kollaps wegen Hitze – droht Busse bei der Billettkontrolle?
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Umwerfendes Panorama
Auf diesen Höhenwanderungen bewunderst du die Schweiz von oben
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Schweiz und Umgebung
Bett statt Isomätteli: Drei Glampingplätze für Camping-Hasser
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Island Hot List 2026
Diese 10 Inseln solltest du jetzt besuchen – bevor es alle tun
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Flughafen
Sophie muss Sackmesser abgeben: Im Duty Free kauft sie es wieder
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Wandertipps Schweiz
Vergiss Rom: Für diese schönen Pilgerwege reist du nicht lang
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In Economy-Class
Emirates macht Nackenkissen überflüssig – und die Swiss?
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Verstopfung droht
In diesen Ferienländern darfst du WC-Papier nicht hinunterspülen
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Höchste Warnstufe
Spanien ächzt unter Hitzewelle – viele Ausflugsorte gesperrt
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Versteckte Juwelen
Diese 5 Schweizer Städtchen haben mehr zu bieten, als du denkst
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Oeschinensee, BE
Ranger Dani hat genug von Wanderern in Sneakers – und klärt auf
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Dürre-Notstand
Auf 7 griechischen Inseln wird das Wasser knapp
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Reisetipps
Vergiss Vancouver! Diese kanadische Insel erobert dein Herz
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Naturparadiese
5 versteckte Schweizer Täler, die du einmal im Leben sehen musst
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Reisen in Europa
Extremhitze in beliebten Ferienländern: Das sind die Alternativen
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«Genial»
Darum solltest du immer einen Plastiksack an den Strand mitnehmen
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Heimvorteil
Alle gehen ans Meer? 5 Tipps gegen FOMO in den Sommerferien
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Nach Beschwerden
Gemeinde hat genug: An diesen Gardasee-Stränden gilt Ballverbot
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Unheimlicher Zufall
«Wir sinds wirklich»: Familie erkennt sich auf Dekobild in Airbnb
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Last-Minute-Ferien
Rasch packen und ab ans Meer – Hier gibts die besten Schnäppchen
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Fast überall verboten
Warum unsere Nachbarn im Baggersee baden dürfen – und wir nicht
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Wandern
Wildcampen in der Schweiz: So machst du es richtig
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Ikonisches Bauwerk
Wird die Kapellbrücke ein neues Weltwunder? Du entscheidest mit
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In Spanien
«Fleischfressende Bakterien» am Strand: Das solltest du beachten
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Fluggastrechte
Handgepäck und Rückerstattungen: Das sind die neuen Flug-Regeln
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Abkühlung im Alltag
Keine Zeit für den Bergsee? Spezielle Badeorte gleich um die Ecke
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Wetteraussichten
Von Sizilien bis Stockholm: So heiss wird es in deinen Ferien
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Sommerferien
26 Tipps für alle Kantone: Der grosse Ausflugs-Guide für Familien
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Ausflugsperlen
Diese 5 unbekannten Schweizer Städtchen sind einen Besuch wert
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Am Comersee
Für ein Glace schnell ins Dorf? Ohne Shirt drohen 200 Euro Busse
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Weltweites Ranking
Eines der besten Hotels der Welt steht in der Schweiz
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Ferienhobby
Bau auf keinen Fall Steintürme – auch wenn sie schön aussehen
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Naturphänomen El Ojo
Mysteriöse Insel dreht sich – Forscher kennen den Grund
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47 Haiarten
Hai in Sicht: Wie gross ist die Gefahr in Europa?
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Polizeikontrollen
Italienische Gemeinde büsst Chaos-Wanderer nun rigoros
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5 Ausflugstipps
Vergiss die Badi: Dieser Ort in der Schweiz hat gerade 6 Grad
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Filmabend im Freien
Günstig bis romantisch: Die coolsten Openair-Kinos der Schweiz
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Massive Umweltprobleme
48 spanische Schmutz-Strände erhalten «schwarze Flagge»
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Diebstahl-Ranking
In diesen Städten solltest du besonders auf deine Sachen achten
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Reisebericht
Südkorea ist mehr als Seoul: Unsere Tipps abseits der Hauptstadt
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Karten-Trick im Ausland
Fiese Ferien-Falle: So knöpft man dir beim Zahlen Zusatzkosten ab
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Schattenrechner
Dank Jakob weisst du, wo dich im Zug die Sonne blendet
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Gemeinsam verreisen
Urlaubs-Knatsch: «Aufstehen um 6 gehört in den Ferien dazu»
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Flughafen Antalya
47 Franken für vier McDonald's-Burger: Touristen sind schockiert
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Streng verboten
An diesen Orten können dir deine Ferienfotos Ärger einbringen
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Premiere
10'000 Tickets verkauft: Erster Personenzug fährt in den Emiraten
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North Carolina, USA
Ringsum Ozean und Haie: Würdest du in diesem Hotel übernachten?
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Flughafen-Frust
2500 Koffer verschwinden täglich: So hoch ist das Risiko für dich
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Richtig erholen
Bald Ferien? Dann solltest du die 72-Stunden-Regel kennen
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Oberbayern
Mittenwald oder Mittelerde? Am Karwendel tickt die Zeit anders
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Verärgerte Gäste
Spanischer Badeort verlangt Geld fürs Abduschen am Strand
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Reisetipps für Kanada
Grosstadtfeeling, aber gern im Grünen? Dann ab nach Vancouver
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Nächtliche Abkühlung
In diesen Schweizer Badis schwimmst du unter dem Sternenhimmel
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Ab 1. Juli 2026
Japan verfünffacht Visagebühren – aber wohl nicht für dich
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Tipp fürs Wochenende
Du willst der Hitze entfliehen? Mach eine Wanderung in der Nacht
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Community
Am Flughafen
«Mister Cello» gesucht: Eure schlimmsten Reise-Fails
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Frauenbereich
St. Gallerin beschwert sich: Dürfen Kinder mit in die Frauenbadi?
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Mach das bloss nicht
Swissport teilt die skurrilsten Fehler von Reisenden in Zürich
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Neue Analyse
Fake-Fotos: So erkennst du leicht, ob das Hotel trickst
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Minus 67,7 Grad
Dir ist heiss? Dann schau dir die kältesten bewohnten Orte an
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Hygiene
Die Hitze lockt in den Brunnen – das ist nicht überall erlaubt
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Wegen Massentourismus
Eintrittsgeld in Venedig: Bald 10 mal teurer als bisher?
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Laut Wissenschaft
Du pinkelst ins Meer? Nur weiter so!
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Plus 133 Prozent
Sizilien boomt bei Schweizern – nicht nur wegen Dua Lipa
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Hässige Betreiber
«Tut weh»: Sturm zerstört Gipfelbuch wegen schusseligem Wanderer
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