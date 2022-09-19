Décès d'Elizabeth II

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L’homme qui s’était approché du cercueil de la reine ne croyait pas à sa mort
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Elizabeth II et Victoria, deux reines pour incarner la grandeur anglaise
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Il tente de toucher le cercueil, mal lui en a pris
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