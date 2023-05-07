Couronnement Charles III

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Prise pour une militante, une fan de la famille royale rate le grand jour
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Gifle symbolique pour Charles III: l’opéra de Sydney est resté éteint
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Après la solennité, place à la fête au Royaume-Uni
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