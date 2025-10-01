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Migrationskrise
Faktencheck
Angeblicher Ceuta-Clip hat mit dem Migranten-Strom nichts zu tun
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Suella Braverman
Britische Innenministerin warnt vor «Migranten-Hurrikan»
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EU-Parlament
Nach Machtwort von Scholz – Deutschland stimmt Asylverordnung zu
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Migrationskrise
Von Italien bis Polen – so schützen EU-Länder ihre Grenzen
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Migrationskrise
«Vergebene Chance»
Schweiz will keine Lampedusa-Flüchtlinge – Affront gegen die EU?
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Deutschland
«Wir schaffen das nicht mehr» – CDU-Grösse dreht Merkel-Satz um
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Flüchtlingsboote
«Eine falsche Bewegung und das wars»
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Migrationskrise
Destabilisierung
So schleust Putin Tausende Geflüchtete nach Europa
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Migrationskrise
Lampedusa
«Ich würde so eine Reise nie mehr machen»
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Flüchtlingsszenarien
Braucht es strengere Grenzkontrollen in der Schweiz? Das sagt der Experte
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Migrationskrise
Lampedusa
«Eine tragische, aber logische Konsequenz der Europa-Politik»
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Migrationskrise
Migrationsexperte
Eine Million Menschen wollen 2023 Asyl in Europa
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Migrationskrise
Drama auf Lampedusa
Bub (3) allein in der Wüste – «Konnte ihn doch nicht sterben lassen»
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Migrationskrise
Lampedusa
«Die Lage ist sehr kritisch, unsere ganze Insel ist vermüllt»
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Migrationskrise
Giorgia Meloni
Jetzt ist es fix – so hart will Italien gegen Migration vorgehen
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Migrationskrise
Lampedusa
Die Glaceverkäuferin zeigt Herz
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Migrationskrise
Lampedusa
Hier kommen Geflüchtete auf Lampedusa an
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