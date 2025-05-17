News
Vidéos
Découvrir
Profil
Home
Votations
Suisse Romande
Toutes
Vaud
Genève
Autres cantons
the season
Suisse
Monde
Toutes
France
Conflit au Moyen-Orient
Guerre en Ukraine
Économie
Toutes
Mon argent
Crypto
The Economist
Sports
Toutes
Football
Super League
Hockey
Tennis
Euro 2025
Cyclisme
Sports d'hiver
Fantasy League
Auto & Moto
Autres
Stars & Co
Toutes
People
Festivals
Musique
TV
Cinéma
Eurovision 2025
Lifestyle
Toutes
Body & Soul
Fashion
Voyage
Beauty
Living
Auto & Mobilité
Eat & Drink
Insolite
IA
Science et nature
Hi-Tech
Santé
#NOUSSOMMESLEFUTUR
Toutes
Immeubles
Mobilité
Style de vie
Formation et conseil
Innovation et énergie
Météo
Cuisiner avec FOOBY
Concours et Jeux
Jeux vidéo
Live TV
Toutes
People
Festivals
Musique
TV
Cinéma
Eurovision 2025
Eurovision 2026
Eurovision 2025
C'est gagné pour l'Autriche, la Suisse finit à la dixième place
1.8k
234
Appels au boycott
Eurovision: le vote sur la participation d'Israël a été reporté
169
2
Polémique
L'Allemagne fustige les appels au boycott de l’Eurovision
529
13
Eurovision 2025
«Céline Dion n'était pas à Bâle»
74
806
54
Musique
Les Pays-Bas boycotteront l’Eurovision si Israël y participe
1.4k
34
Eurovision
Céline Dion était bien à Bâle, mais un incident a tout chamboulé
63
825
183
VIDÉO
Streaming
«Je vais écouter «Made in Switzerland» en boucle»
27
278
115
Télévision
L'Eurovision à Bâle a battu des records d'audience
34
475
13
VIDÉO
Eurovision 2025
Vote du public contesté: «Nous allons nous pencher là dessus»
1.2k
61
Stain of Light
«Cet album, c’est vraiment nous»
60
20
VIDÉO
Guerre à Gaza
L'Autrichien JJ plaide pour un Eurovision 2026 «sans Israël»
1.2k
20
Eurovision 2025
JJ accueilli en héros national, l'Autriche prépare déjà la suite
60
413
16
News-Ticker
Eurovision 2025
Les rumeurs derrière l'absence remarquée de Céline Dion
6
2.8k
229
VIDÉO
Eurovision 2025
Le public suisse donne ses 12 points à Israël, comme l'an dernier
2.7k
177
VIDÉO
Eurovision
JJ: «Répandons l’amour, les gars!»
88
566
27
02:02
Best-of de l’Eurovision
Un orgasme finlandais, une désillusion suisse et un faux-bond
406
55
03:05
Eurovision 2025
La prestation émouvante de Zoë Më avec son «voyage»
35
237
41
00:41
Lecteur-reporter
Eurovision 2025
Grosse tension lors de la manifestation pro-palestinienne à Bâle
816
118
Eurovision 2025
Découvrez le classement de la rédac de «20 minutes»
24
550
19
01:28
Eurovision 2025
Les commerçants sont à la fête, à l’exception d’une branche
14
184
75
00:44
Eurovision 2025
La chanson «Made in Switzerland» cartonne mais il y a un hic
497
94
Eurovision 2025
À la TV ou sur scène, deux spectacles souvent très différents
16
256
41
Eurovision 2025
Zoë Më: «J'espère que tout sera bon pour demain»
9
240
4
02:13
Avec une fan à l'Eurovision
«Ceux qui me plaisaient déjà me plaisent encore plus»
246
3
Bâle
L'Eurovision, beaucoup de pop et encore plus de politique!
91
504
11
Eurovision 2025
Israël, Autriche: découvrez qui rejoint Louane en finale
0
731
14
01:45
Eurovision 2025
Budget: «La Suisse n'est pas le pays le moins cher...»
19
185
13
Eurovision 2025
L'aigle bicéphale de la chanteuse albanaise agace les Serbes
677
67
Eurovision 2025
Suède, Albanie et Portugal passent, la Belgique est éliminée
1
828
41
Eurovision 2025
Suède, Autriche, France et Israël: le gagnant serait parmi eux
75
563
45
Eurovision 2025
Nul en géo, ChatGPT confond la Suisse et la Suède
28
202
67
Infographie
Eurovision 2025
Ce que vous avez toujours voulu savoir sur le concours
28
247
8
Eurovision 2025
KAJ: «Il était temps de changer un peu la donne»
7
241
12
00:55
Eurovision 2025
«Bâle, vous êtes sérieux?» Personne ne reconnaît Conchita Wurst
25
797
42
Eurovision 2025
Testez vos connaissances sur le concours
31
747
30
Eurovision 2025
Kyle Alessandro: «Tout ce travail pour trois minutes! C'est fou»
13
289
9
Eurovision
Victoire de Nemo: «Un feu de paille» pour les non-binaires
2.3k
17
01:09
Eurovision 2025
«Pas de fête pendant un génocide»: grosses tensions à Bâle
663
73
VIDÉO
Eurovision 2025
Israël porte plainte pour un «geste d’égorgement» dimanche à Bâle
2.1k
103
Eurovision 2025
La parade des pays participants sur le tapis turquoise
34
474
13
Eurovision 2025
Drapeaux, paroles, Israël: les controverses de l'édition bâloise
1.5k
40
Eurovision 2025
Bâle : voici les trains spéciaux pour rentrer en Suisse romande
7
470
35
Eurovision 2025
Organisateurs, participants, règles: les coulisses du concours
4
407
22
Eurovision 2025
Nemo: «Je soutiens l’appel à exclure Israël du concours»
7.2k
269
Eurovision 2025
Louane sort des T-shirts «Maman»
4
333
6
Eurovision 2025
La rumeur enfle autour de la venue de Céline Dion
28
623
81
Eurovision 2025
Militaires, douaniers et caméras pour la sécurité de l'Eurovision
14
524
50
00:32
Eurovision 2025
Plus de 1400 seniors en piste pour un bal à Bâle
6
143
94
01:23
Eurovision 2025
Papa Pingouin, ABBA et du poisson: ces anecdotes à connaître
8
170
17
News
Vidéos
Profil