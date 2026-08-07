Science et nature

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Arctique
La Norvège signale des morts «très inhabituelles» de rennes
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News-Ticker
Chaleurs extrêmes
Après Zermatt, Saas-Fee ferme aussi son domaine skiable d'été
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Un cadeau de Poutine
Après 70 ans, le tigre fait son retour au Kazakhstan
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Canicule
Alerte dans 27 grandes villes: l'Italie frappée de plein fouet
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Canicule: les refuges pour faune sauvage n'arrivent plus à suivre
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Environnement
L'EPFL expérimente des moyens de surveiller les cyanobactéries
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Bien-être
Vit-on plus heureux avec des bêtes? Pas sûr, dit une étude suisse
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Mégafeu en Gironde
Tapi, un «feu zombie» pourrait couver pendant des mois
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Cent mille euros pour freiner les «monstres du lac de Garde»
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Suisse romande
Le nombre de nids de guêpes aurait explosé ces dernières années
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Biodiversité
Au Népal, le nombre de tigres augmente lentement mais sûrement
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Zoo de Zurich
La gorille Mayumi donne naissance à son premier bébé
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Pandémie de Covid-19
Les États-Unis serrent la vis sur les recherches à risque
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Feux de forêts
Les drones face aux incendies: une vraie solution?
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Suisse
La sécheresse risque de renchérir le prix de nos légumes
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Saas-Fee (VS)
Sa vidéo avec des marmottes déclenche une vague de critiques
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Galaxie
Première image de l'étoile compagnon de Bételgeuse
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Incendies en France
Prise au piège, la faune, première victime de l'enfer des flammes
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Zoo de Kobe: première sortie en public pour des chatons de Pallas
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Un alpiniste découvre une inquiétante fissure dans la montagne
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Aefligen (BE)
«Tellement triste»: les poissons meurent dans une Emme asséchée
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Première pulvérisation préventive contre le moustique tigre
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Servion (VD)
«Son souvenir restera à jamais gravé dans l'histoire du zoo»
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Étonnamment intacte
L'épave d'un avion de la Pan Am découverte en mer après 74 ans
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Astronomie
Les Suisses pourront admirer une éclipse du Soleil presque totale
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Faune marine
Menacée, la raie aigle vachette prospère dans l'Adriatique
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Chaos au Moyen-Orient
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«Tu songes à tenter de t’évader? Réfléchis-y à deux fois»
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Le plus grand requin blanc se dirige vers une côte touristique
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«Bonjour l’espace, nous sommes là!»
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