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Suisse Romande
Conseil d'État vaudois
«Mon droit a été gravement violé»: la riposte de Valérie Dittli
298
1.4k
11
La Côte (VD)
Un agriculteur accusé d’avoir détourné l’eau potable d’un village
531
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Canton de Vaud
Avocats d'office: 65% des frais avancés sont payés par nos impôts
141
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News-Ticker
Tragédie de Crans-Montana
L'Italie voit rejeter sa demande d'être reconnue partie civile
11.7k
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VIDÉO
Aigle (VD)
Une famille livrée à elle-même pour se reloger après l'incendie
1.9k
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Suisse romande
Les lunettes d'éclipse solaire s'arrachent... jusqu'à la pénurie?
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Jura
Un tunnel fermé durant une heure après un accident
247
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Crans-Montana
Une pelleteuse bascule dans un talus, un ouvrier meurt
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Genève
Le trafic ferroviaire reprend peu à peu à Cornavin
333
13
Collonge-Bellerive (GE)
En difficulté dans le lac, son bon réflexe lui a évité le pire
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VIDÉO
Ballaigues (VD)
Rave illégale: un «gros manque de respect» pour les agriculteurs
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Voici comment faire de 20 Minutes votre source préférée
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Lecteur-reporter
Lausanne
Une fuite d'eau fait céder la chaussée
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Neuchâtel
Deux conducteurs flashés à 161 et 140 km/h sur une route à 80
371
3
Genève
Une cycliste gravement blessée dans un heurt avec un camion
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Nyon (VD)
Vol d'une boutique de luxe: quatre jeunes de 16 à 18 ans arrêtés
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Genève
Insalubrité, odeurs, extrême chaleur: les locataires sont à bout
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1.5k
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Genève
Les labels écologiques des nouveaux immeubles peu contrôlés
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1
Antisémitisme à Genève
La Cicad: «Pourquoi voulez-vous qu'on parle des Palestiniens?»
1.6k
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Sainte-Croix (VD)
Septuagénaire agressé: «Tout le monde est choqué et horrifié»
3.6k
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Canton de Vaud
Le préfet balaie les soupçons d'élections truquées à Prilly
140
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Canton de Vaud
Un policier jugé pour être intervenu pendant son congé
1.4k
11
Islande
Une Vaudoise parmi les anti-chasse à la baleine expulsés
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Canton de Fribourg
Une voiture à moitié dans le vide après un accident
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Neuchâtel
Le Canton demande l'autorisation d'abattre un loup de la Brévine
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Lausanne
Au Flon, le dernier tronçon du tram... et pas l'ombre d'un arbre
163
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Frontaliers
Le logement pousse toujours plus de Suisses à s'exiler en France
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Inégalités thermiques
Canicule: les femmes, âgées et précaires, morflent le plus
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Canton du Valais
Un «baiser fraternel» de Poutine indigne des élus sur les réseaux
716
4
Météo
La sécheresse défigure nos forêts
37
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Lecteur-reporter
France voisine
Un spectaculaire incendie détruit un chalet sur le Salève
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Suisse
Les batteries au lithium, ennemies des déchetteries
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Canton de Fribourg
Cinq mois ferme pour avoir terrorisé des soignantes
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Morges (VD)
Un chat meurt de chaleur sous les yeux d'une randonneuse
188
2.2k
135
Vernier (GE)
Un camion se coince sous un pont: «Il va être passé au crible»
115
1.3k
59
Arbaz (VS)
Un conducteur se tue après une collision contre un rocher
287
6
VIDÉO
Vaud
Après l'incendie, Aigle maintient un périmètre de sécurité
137
1
Vaud
Plusieurs communes éteindront leurs réverbères pour les Perséides
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Paudex (VD)
Une jeune femme perd la vie au guidon de son vélo
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Sécheresse
Fribourg demande l'aide de l'armée pour hydrater ses alpages
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Antisémitisme à Genève
Les enseignants contestent le matériel scolaire de la Cicad
742
11
Genève
Un foyer pour requérants est infesté par les cafards
690
4
Procès à Vevey (VD)
Des malfrats français recrutent des faux policiers romands
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Lecteur-reporter
Météo
Grêle et coupures de courant après les orages à Genève
27
416
11
Ormont-Dessus (VD)
Le projet d'Isenau retoqué par la justice vaudoise
23
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Lecteur-reporter
Genève
Une voiture de luxe prend l’avion sous les yeux des voyageurs
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Environnement
L'EPFL expérimente des moyens de surveiller les cyanobactéries
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Diesel au lieu de SP98
En vacances en Italie, son plein lui aura coûté 8000 francs
321
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Santé
Les hommes boudent de plus en plus la gynécologie
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Pompiers romands
Mégafeu en Gironde: «Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'humain»
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1er Août
Beat Jans et Ignazio Cassis interpellés sur la Palestine
1.1k
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Suisse romande
Une nouvelle instance contre les abus dans l’Église réformée
60
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Tour de France Femmes
Les autorités satisfaites de l'évènement, les riverains moins
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Paris
Trio arrêté pour un violent braquage chez un riche Genevois
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Météo
Des orages brefs mais intenses attendus autour du Léman
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Suisse
Les employés licenciés de Bally sans salaire depuis deux mois
130
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Canton de Fribourg
La canicule fait fondre la production de gruyère et de vacherin
61
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Tour de France Femmes
Plongée décoiffante au sein de la caravane publicitaire
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Vaud
Aigle réveillée par un impressionnant incendie
1.2k
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VIDÉO
Ballaigues (VD)
Fin de la rave illégale: plaintes pénales et huit interpellations
2.2k
45
VIDÉO
1er Août à Saint-Prex
L'incendie de la barge: «Un non-événement, sans mise en danger»
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8
Berne
Un détenu meurt dans une cellule de l’Hôpital de l’Île
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Canton du Jura
La Chaux-des-Breuleux: un randonneur porté disparu retrouvé mort
466
2
Tour de France Femmes
Un enfant de 7 ans percuté par la caravane du Tour à Vevey
1.6k
44
Suisse romande
Faute de places, des milliers d'enfants recalés des clubs de foot
135
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Tour de France Femmes
En Suisse romande, comment le peloton lutte contre la canicule
30
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Lecteur-reporter
Ballaigues (VD)
Rave illégale dans un alpage vaudois: la police est sur place
2k
139
Lecteur-reporter
1er août à St-Prex (VD)
La barge de lancement s’enflamme, mais le feu d’artifice continue
135
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Tour de France Femmes
Des filles éblouies: «Ça me donne vraiment envie de commencer»
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Berne
Un cycliste succombe après une chute
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Boudry (NE)
Un avion privé se retourne à l'atterrissage: un blessé
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VIDÉO
La Chaux-de-Fonds (NE)
Un homme «perturbé» agresse une dame âgée avant d'être maîtrisé
1.3k
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Vaud
Chômage: une app parallèle et des effets «catastrophiques»
151
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Tour de France Femmes
Pour le peloton, la Suisse c'est: vaches, Heidi et lac de Genève
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Lac de Neuchâtel
Près de 30 personnes secourues après de fortes rafales de vent
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Orvin (BE)
Un homme tente de saisir l'arme d'un policier, un coup part
509
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Suisse
Deux parapentistes perdent la vie dans les Alpes
291
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Genève
Motocycliste blessée dans un choc avec un camion
316
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Vufflens-la-Ville (VD)
Tout l'Ouest lausannois a subi la fumée de l'incendie
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VIDÉO
Genève/Vaud
Tour de France Femmes: le trafic sera largement perturbé
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Cheyres (FR)
Un départ de feu suspect détruit 100 m² de forêt
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Épesses (VD)
Trafic CFF perturbé par le live d'un youtubeur
226
1.3k
26
Lausanne (VD)
20 Minutes «en a bavé» sur le parcours du Tour de France Femmes
486
1
Genève
Conditions «scandaleuses» sur les chantiers en pleine canicule
205
1.4k
24
Lecteur-reporter
Vufflens-la-Ville (VD)
Gros incendie dans un entrepôt de recyclage
1.4k
327
Canton de Vaud
Chute d'un échafaudage à Prilly: cinq personnes inculpées
639
24
Lecteur-reporter
Genève
Le toit d'un immeuble en proie aux flammes au centre-ville
937
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Canton de Neuchâtel
Une meute de loups a tué six génisses dans le Val-de-Ruz
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Incendies en France
De nouveaux pompiers romands vont partir au feu en Gironde
162
1.1k
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Canton de Genève
Un policier condamné après avoir égaré un fusil d'assaut
457
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Prix de l'immobilier
Suisse trop chère: un Romand sur 20 cherche à déménager en France
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Canton du Jura
«Quel culot!»: une slackline illégale de 300m agace les autorités
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Ville de Lausanne
Accusées de calomnie, des infirmières scolaires ont été blanchies
366
18
Suisse romande
Le nombre de nids de guêpes aurait explosé ces dernières années
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VIDÉO
Bernex (GE)
Un incendie dans un champ gagne les bois voisins
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Santé
Des médecins-chefs gagnent plus que des conseillers fédéraux
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Genève
Chômeurs toujours victimes du crash de leur système d'indemnités
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Remaufens (FR)
Il brûle du bois le samedi, un incendie démarre trois jours après
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