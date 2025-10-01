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Votations
Suisse
Canton d'Argovie
Une nouvelle affaire d’agressions sexuelles sous GHB révélée
1
0
Conflit douanier
Trump menace: «La Suisse cesserait d'être un pays d'élite»
19
201
15
Zurich Street Parade
Itinéraire, accès, musique: tout savoir sur l'édition 2026
6
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2
Festival de Locarno
Le plancher cède sous le poids du public: un blessé
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0
Dietwil (AG)
«C'est une blague ?»: un kangourou surprend un camp d'été
8
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6
Canton des Grisons
Scuol revoit sa numérotation: un casse-tête pour les habitants
0
9
0
Dürrenroth (BE)
Un tracteur roule sur un homme qui tentait de le démarrer
2
117
0
Bienne (BE)
Un homme disparaît sous l’eau et décède dans le lac
89
3
Victimes de violences
Près des frontières, le 142 ne répond pas toujours
3
51
0
Tessin
Flashé à 104 km/h, un élu PS renonce à briguer le Conseil d’État
54
173
2
Lac de Constance
Une sortie en bateau vire au drame: 200 secouristes mobilisés
45
615
7
Suisse
La quête de fraîcheur fait décoller les remontées mécaniques
5
29
0
Zurich
Prof condamné pour hooliganisme et faux vols de vélos électriques
29
275
2
00:38
Italie
Le Cervin secoué par un éboulement spectaculaire
8
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15
Le PS «prend acte»
Daniel Jositsch critique vivement le PS dans un podcast de l'UDC
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336
4
Saint-Gall
Un retraité grincheux banni de la Migros pour cinq ans
249
1.4k
91
Canton des Grisons
Il redoutait le loup, des chiens de troupeau l'ont attaqué
113
794
7
Oberengstringen (ZH)
Deux morts après l'embardée d'une moto volée
1.1k
8
00:31
Saint-Gall
Des WC mobiles catapultés par l'orage
65
218
41
Tombé de son voilier
Suisse rattrapé par la police française après un sauvetage en mer
25
301
1
Zurich
Son «coup de soleil pour la patrie» consterne les internautes
108
548
4
Sécurité nationale
Jusqu'à 10 milliards pour transformer la logistique de l'armée
68
216
6
Guin (FR)
Accident entre une voiture et une machine agricole
54
260
7
Suisse
Près de 140'000 chômeurs en juillet, un chiffre en hausse
115
250
10
Dès janvier
La Poste va de nouveau augmenter le tarif des courriers A et B
418
1.1k
45
Épidémie à Bâle
Légionellose: une enquête ouverte pour homicide par négligence
84
5
Navigation à Bâle
Rhin «presque à sec»: un défi pour les pilotes de barges
7
1
3
Consommation
Ces idées reçues sur vos droits ont la vie dure
33
321
5
Tessin
Un célèbre lieu touristique souillé par les déchets
104
857
18
Canton de Berne
Les réseaux sociaux le trahissent après ses excès de vitesse
71
709
9
Canton d'Argovie
Une sexagénaire tabassée pour une histoire de linge de bain
1.1k
9
Suisse
L'embarrassant soutien de Moscou à l'initiative sur la neutralité
254
1.1k
12
Ittigen (BE)
Un suspect arrêté après l'incendie mortel d'un appartement
272
0
Ex-boxeuse
La meurtrière ne veut pas de thérapie parce qu'elle n'a pas avoué
407
2
31% de plus
Pourquoi Lufthansa est plus chère au départ de Genève et Zurich
22
130
5
Entretiens d'embauche
«Votre nez est effectivement aussi grand que sur la photo»
163
707
11
Frontaliers
Le logement pousse toujours plus de Suisses à s'exiler en France
686
14
Inégalités thermiques
Canicule: les femmes, âgées et précaires, morflent le plus
34
373
2
Sécheresse
«Vers la plus grande hécatombe de poissons de tous les temps»
124
547
16
Sécurité
Un élu veut une police qui patrouille en ligne comme au Danemark
75
340
2
Météo
La sécheresse défigure nos forêts
37
220
4
Retour de fête mortel
«Qu'est-ce que des piétons faisaient là?»
969
2
Saint-Gall
Une aigrie paie cher son commentaire négatif sur une boulangerie
1.3k
24
Suisse
Les batteries au lithium, ennemies des déchetteries
145
536
15
Espagne
Un Tessinois arrêté à Majorque pour trafic de drogue et extradé
220
0
Zurich
Il loue son appartement en priorité aux étrangers
2k
11
Bâle
Deux hommes finissent à l'hôpital après avoir été passés à tabac
440
2
Morges (VD)
Un chat meurt de chaleur sous les yeux d'une randonneuse
188
2.2k
135
Suisse
Cyberattaque: 200 comptes SharePoint fédéraux visés
82
6
Canton du Valais
Issue fatale pour un randonneur au Bettmerhorn
63
3
Berne
Accident lors d'un numéro du Cirque Knie dans la sphère à motos
31
379
9
Impôts cachés
Ces milliards de taxes que les citoyens ne votent jamais
188
1.6k
23
Canton de Berne
Un arbre s'effondre en pleine tempête sur un enfant à vélo
311
4
Argovie
La carcasse d’un cheval mort évacuée après 40 heures
288
0
Bâle
Légionellose: les tours de refroidissement de Manor en cause
571
50
Votations 27 septembre
La campagne autour de l'initiative sur la neutralité est lancée
59
220
6
Canton de Saint-Gall
Retrouvé mort à 100 m de profondeur après la tempête
133
2
Transports publics
Les abos généraux coûteront un peu moins cher grâce à M. Prix
170
512
36
Marque suisse
Mammut devient chinois: le CEO prend la parole
97
387
8
Assurance maladie
Les Romands rejettent massivement la franchise à 400 francs
258
672
7
Parlement
Une élue veut davantage de lumière au Palais fédéral
245
624
4
Trafic aérien
La hausse des carburants pèse sur les résultats de Swiss
7
39
0
Zurich
Mille francs pour récupérer son auto? Plainte contre un dépanneur
34
644
0
Weesen (SG)
Un voleur essaye de s'enfuir en kayak, ça n'a pas marché
373
8
Mobilité
Pionnier des «Vélibs» suisses, PubliBike passe en mains anglaises
3
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2
Santé
Les hommes boudent de plus en plus la gynécologie
87
499
6
Suisse
La mystérieuse maladie qui touche nos vaches laitières identifiée
101
851
15
1er Août
Beat Jans et Ignazio Cassis interpellés sur la Palestine
1.1k
5
Thaïlande
Deux jeunes Suisses arrêtés avec 33 kilos de cannabis
1.2k
35
Suisse
Wingo: la hotline fait patienter un client pendant 45 minutes
170
821
20
Bâle
Une épidémie de légionellose fait un mort et plusieurs malades
51
333
46
Canton de Schwytz
Huit blessés, dont un enfant, dans un grave accident de la route
458
4
Afrique
Un Suisse tué dans une attaque armée en Centrafrique
131
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Suisse
Les employés licenciés de Bally sans salaire depuis deux mois
130
746
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Radio
La SSR se prépare à revenir sur la FM dès cet automne
178
560
14
Changement climatique
Les forêts souffrent mais Berne leur supprime des millions
300
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Saint-Gall
Le toit d'un immeuble résidentiel s'écroule sur lui-même
69
449
10
Suisse
Nos élus seraient plus sexistes que la population elle-même
585
1
Canicules historiques
Quand le «beau temps» est devenu un vrai fléau
247
632
16
Mobilité
Guy Parmelin voit d'un bon œil la venue de robots-taxis en Suisse
173
712
10
Les pros de la chaleur
Ce que la Suisse peut apprendre des pays chauds
119
797
4
Fête nationale
Chenille endiablée, neutralité et drapeaux au menu du 1er Août
175
714
10
Affiches et discours
Initiative sur la neutralité: le 1er Août lance la campagne
126
502
4
Zurich
Embarras diplomatique autour d'un futur consulat squatté
45
264
4
Micasa
Libérés le 1er Août, les employés doivent rattraper leurs heures
203
1.3k
27
Thurgovie
Un motard percute un groupe de piétons, deux morts
569
3
«C'était une tradition»
Le plus grand drapeau suisse ne sera pas déployé ce 1er Août
132
645
7
Canton de Berne
Vaste opération de police à Brienz et un «chaos énorme»
1.1k
16
Loi sur la poste
Il faudra bientôt marcher pour aller chercher son courrier
450
2.3k
41
Roggwil (TG)
Collision frontale fatale pour une scootériste dans un tunnel
509
1
Bâle-Campagne
Une pub invite aux grillades malgré l'interdiction des feux
275
3
Sécurité en Suisse
Des élus se demandent comment gérer nos 44 terroristes potentiels
465
5
Suisse
Une maladie d’origine inconnue touche les vaches laitières
69
503
21
Suisse
Deux parapentistes perdent la vie dans les Alpes
291
4
Canton du Tessin
Une femme meurt après une chute de 10 mètres en canyoning
200
1
Canton d'Argovie
Équipements de montagne: Mammut passe en mains chinoises
142
421
43
Mammographie
Dépistage du cancer du sein: un élu veut abaisser la limite d'âge
120
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8
Thurgovie
Leur parc à thème cartonne en Angleterre, moins en Suisse
5
182
1
Bâle-Campagne
Pincé à la caisse automatique, le policier perd son job
89
809
8
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