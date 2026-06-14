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L'embarrassant soutien de Moscou à l'initiative sur la neutralité
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Votations 27 septembre
La campagne autour de l'initiative sur la neutralité est lancée
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Votation fédérale
Des initiants dénoncent des erreurs dans la brochure de vote
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Votations fédérales
L'agriculture à nouveau au menu des votations fédérales
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Votations fédérales
La neutralité version Blocher peine à convaincre les sondés
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Suisse-UE
Les Suisses se disent plutôt favorables aux Bilatérales III
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Votations du 14 juin
«Tout le monde doit collaborer pour défendre les travailleurs»
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Votations 14 juin
Villes et Romands ont enterré «Pas de Suisse à 10 millions!»
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Votations du 14 juin
Retrouvez les résultats du jour en un clin d'œil
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Votations 14 juin
L'initiative «Pas de Suisse à 10 millions!» clairement rejetée
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Votations 14 juin
L'accès au service civil sera durci
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Votations du 14 juin
Neuchâtel va reconnaître ses aînés dans sa Constitution
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Votations du 14 juin
Salaire minimum: le canton de Vaud dit: «Oui, mais...»
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Retrouvez le dépouillement du scrutin du 14 juin en direct
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Votations du 14 juin
Laïcité et magasins ouverts le dimanche: Genève dit deux fois oui
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Votations du 14 juin
«Suisse à 10 millions», service civil: comment avez-vous voté?
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Votations cantonales
Neuchâtel doit voter sur la reconnaissance de ses aînés
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Votations à Genève
Nouveau combat autour de l'ouverture des magasins le dimanche
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Votations 14 juin
Beat Jans: si c'est oui, «une grande incertitude régnera»
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Immigration
Ces patrons UDC qui embauchent leurs employés à l'étranger
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Votations
«Pas de Suisse à 10 millions!»: le non domine désormais
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Votations du 14 juin
Que disent les Suisses de l'initiative à 10 millions d'habitants?
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Votations du 14 juin
L'attaque de Winterthour «apporte de l'eau au moulin de l'UDC»
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«10 millions d'habitants»
Trains, routes, logements: la densification suisse en chiffres
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Votations fédérales
Le peuple devra voter sur la neutralité suisse en septembre
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140'000 dollars en jeu
«Pas de Suisse à 10 millions!» Le Net parie sur un non le 14 juin
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Votations du 14 juin
«Suisse à 10 millions», service civil: comment allez-vous voter?
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«Stress lié à la densité»
Dans quels endroits ressens-tu la surpopulation… et où pas?
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Votations fédérales
«Pas de Suisse à 10 millions»: gros bouchons et énormes dégâts?
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