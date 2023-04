Retraite des femmes à 65 ans «C’est bien malheureux, c’est dommage»

Les femmes devront travailler une année de plus en Suisse. La population a accepté en votation dimanche 25 septembre 2022 de relever l’âge de la retraite des femmes. Il passera de 64 à 65 ans. Le vote a été très serré, puisque la réforme AVS21 a obtenu un peu plus de 50,57% des voix. Si la Suisse romande et le Tessin ont refusé cette mesure, les cantons alémaniques ont tous (ou presque) dit oui. (Video: 20min/Robin Baudraz)